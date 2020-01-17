 Рада обратилась к президенту и парламенту Италии с призывом обеспечить объективность рассмотрения дела Маркива

Постановление поддержали 323 народных депутата, передает Цензор.НЕТ.
В заявлении говорится, что парламент уважает независимость и авторитетность судебной ветви власти Италии, но считает, что решение суда нарушает права украинского военнослужащего. В тексте документа неоднократно указывается, что судебный процесс над старшим сержантом Нацгвардии Виталием Маркивым сопровождался использованием в качестве доказательств слухов и непроверенной информации, а некоторые тезисы решения носили ярко выраженный антиукраинский характер.
"Уважая независимость и авторитетность судебной ветви власти Итальянской Республики,отмечая, что решение суда нарушает права военнослужащего Украины и наносит вред имиджу нашего государства, дать следующую политическую оценку такому решению: "Верховная Рада Украины считает решение суда города Павия (регион Ломбардия, Итальянская Республика) от 12.07.2019 года в отношении гражданина Украины Виталия Маркива наносящим ущерб суверенным правам государства Украина", - написано в тексте постановления.
ВР считает, что дело Маркива "продемонстрировало очевидные нарушения принципов верховенства права, гарантий на справедливый суд и одного из ключевых принципов уголовного процесса - презумпции невиновности".
Парламент Украины обращает внимание, что процесс "проходил в глубоко антиукраинской атмосфере, доказательства стороны обвинения базировались на слухах и предубеждениях, суд отклонил запрос на проведение осмотра места происшествия на горе Карачун (представленный защитой B.Маркива), а вероятная причастность российской и пророссийской стороны, присутствовавших там во время трагедии, не расследовалась".
Также отмечается, что в ходе судебного рассмотрения не были предоставлены четкие однозначные доказательства вины украинских военных, вообще, или Маркива в частности.
ВР протестует против обвинения Украины в нарушении международного гуманитарного права и привлечения Украинского государства по этому делу в качестве гражданского ответчика, ведь это противоречит основным принципам международного права относительно юрисдикционных иммунитетов иностранных государств.
Парламент Украины категорически осуждает использование неприемлемых формулировок в материалах приговора, согласно которым украинская армия является "восставшими украинцами, захватившими "Карачун", утверждается, что "стрелять по гражданским было привычным способом действий украинской армии и НГУ", а военные действия на Востоке Украины называются "продолжающейся гражданской войной".
Рада обратилась к президенту и парламенту Италии с призывом обеспечить непредвзятость процесса против нацгвардейца Маркива.
Напомним, 12 июля итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Однако адвокаты Маркива требовали освобождения украинца за недостатком улик.
Акредитация журналистов при окупационных воисках не позволит применять конвенции про гражданское население "стрелять по гражданским".
Ну не может же быть армия агрессора гражданским населением.
Цугнцваг.