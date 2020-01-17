 Рада обратилась к президенту и парламенту Италии с призывом обеспечить объективность рассмотрения дела Маркива

Постановление поддержали 323 народных депутата, передает Цензор.НЕТ.

В заявлении говорится, что парламент уважает независимость и авторитетность судебной ветви власти Италии, но считает, что решение суда нарушает права украинского военнослужащего. В тексте документа неоднократно указывается, что судебный процесс над старшим сержантом Нацгвардии Виталием Маркивым сопровождался использованием в качестве доказательств слухов и непроверенной информации, а некоторые тезисы решения носили ярко выраженный антиукраинский характер.

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"Уважая независимость и авторитетность судебной ветви власти Итальянской Республики,отмечая, что решение суда нарушает права военнослужащего Украины и наносит вред имиджу нашего государства, дать следующую политическую оценку такому решению: "Верховная Рада Украины считает решение суда города Павия (регион Ломбардия, Итальянская Республика) от 12.07.2019 года в отношении гражданина Украины Виталия Маркива наносящим ущерб суверенным правам государства Украина", - написано в тексте постановления.

ВР считает, что дело Маркива "продемонстрировало очевидные нарушения принципов верховенства права, гарантий на справедливый суд и одного из ключевых принципов уголовного процесса - презумпции невиновности".

Парламент Украины обращает внимание, что процесс "проходил в глубоко антиукраинской атмосфере, доказательства стороны обвинения базировались на слухах и предубеждениях, суд отклонил запрос на проведение осмотра места происшествия на горе Карачун (представленный защитой B.Маркива), а вероятная причастность российской и пророссийской стороны, присутствовавших там во время трагедии, не расследовалась".

Также отмечается, что в ходе судебного рассмотрения не были предоставлены четкие однозначные доказательства вины украинских военных, вообще, или Маркива в частности.

ВР протестует против обвинения Украины в нарушении международного гуманитарного права и привлечения Украинского государства по этому делу в качестве гражданского ответчика, ведь это противоречит основным принципам международного права относительно юрисдикционных иммунитетов иностранных государств.

Парламент Украины категорически осуждает использование неприемлемых формулировок в материалах приговора, согласно которым украинская армия является "восставшими украинцами, захватившими "Карачун", утверждается, что "стрелять по гражданским было привычным способом действий украинской армии и НГУ", а военные действия на Востоке Украины называются "продолжающейся гражданской войной".

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Рада обратилась к президенту и парламенту Италии с призывом обеспечить непредвзятость процесса против нацгвардейца Маркива.

Напомним, 12 июля итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Однако адвокаты Маркива требовали освобождения украинца за недостатком улик.