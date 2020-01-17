EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гончарука Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Политика Украины
  1189  62
Все про:Кабмин (11509) строительство (1675) Гончарук_Алексей (500)

 Кабмин намерен бороться с нелегальной добычей стройматериалов, - Гончарук

Правительство намерено бороться с нелегальной добычей стройматериалов, работать над детенизацией рынка труда в строительной отрасли и реформированием Государственной архитектурной строительной инспекции (ГАСИ).

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук на совещании по вопросам развития строительной сферы в пятницу.

"Первое: мы хотели бы, чтобы строительные материалы добывались легально, без вреда для окружающей среды. Второе: мы хотели бы, чтобы трудоустройство в отрасли было "белым". Третье: мы хотели бы, чтобы вы перестали быть заложниками коррумпированных органов, в первую очередь ГАСИ", - сказал премьер-министр.

По его словам, правительство изучает ситуацию с добычей стройматериалов и работает с правоохранительными органами над необходимыми документами.

"Я хотел бы получить обратную связь: что сейчас происходит? Исчезла коррупция или нет, если нет, на каком уровне она существует, как выглядит, чтобы у нас была возможность максимально быстро принимать кадровые решения", - добавил Гончарук.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сроки строительства метро на Виноградарь сорваны, - Токарев

Источник: https://censor.net.ua/n3170466
 
 
 Топ комментарии
 
мы хотели бы, чтобы строительные материалы добывались легально Источник: https://censor.net.ua/n3170466
добича будматеріалів? це ще, що за нові корисні копалини?

в цих зе... фахівець на фіхавці.
 показать весь комментарий
 
На заставке изображён кирпич. Где его добывают нелегально?
Кабмин намерен бороться с нелегальной добычей стройматериалов, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1417
 показать весь комментарий
 
😀 Где заведено? В твоем воспаленном мозгу?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Вже йди, Гончарук. Твій час пройшов і карета перетворюється на гарбуз.
 показать весь комментарий
 
 
а какие стройматериалы добывают не сказал
 показать весь комментарий
 
 
Пойду добуду немножко стройматериалов в Епицентре! Это можно?
 показать весь комментарий
 
 
от.. а казали Гончарук всьо! .. ти його не бачиш, а он єсть!!
 показать весь комментарий
 
 
мы хотели бы, чтобы строительные материалы добывались легально Источник: https://censor.net.ua/n3170466
добича будматеріалів? це ще, що за нові корисні копалини?

в цих зе... фахівець на фіхавці.
 показать весь комментарий
 
 
А разве Вы не слышали о добыче кваса? Кефира? Обувь тоже добывают, скорее всего, раз уже железобетонные панели, арматура и тот же кирпич у нас добывают)) Да ужжж...
 показать весь комментарий
 
 
тут в шо хочеш поверишь.. Dziwny jest ten świat (© Czesław Niemen)
 показать весь комментарий
 
 
Гончарук нас готує до нових 90-х років, коли все добувалося, а в магазинах нічого не було.
 показать весь комментарий
 
На заставке изображён кирпич. Где его добывают нелегально?
Кабмин намерен бороться с нелегальной добычей стройматериалов, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1417
 показать весь комментарий
 
 
Вот в чем едині и порохоботі и зебила, так єто в распиле.
 показать весь комментарий
 
 
если ми єдіни ми нє пабєдіми!!!
El ****** unido jamás será vencido
 показать весь комментарий
 
Эти ублюдки при потрошиной гниде так разрыли добычей песка судоходную при СССР реку Десна, что та обмелела и была выведена из реестра судоходных рек Украины. Ущерб государству многие миллиарды долларов, ущерб природе - тоже на миллиарды, а баржи продолжают таскать песок с Десны одна за другой и нет в Украине ни СБУ, ни МВД, ни ГПУ, ни НАБУ, ни ГБР, чтоб востановить порядок. Поэтому зё с гончаруком должны создать ещё десяток антикоррупционных органов и назначить им зарплаты по 500 тыс. в месяц, чтоб им было лень воровать.
 показать весь комментарий
 
Нелегальная добыча стройматериалов - это воровство со строек? Перепутал с янтарем, что ли?
 показать весь комментарий
 
 
Ужос петяботы даже не знают как раствор делают - а придется узнать когда петю посадят )))
 показать весь комментарий
 
Уже даже самый тупой зебил понял что Петю не посадят..бо не за что...
Теперь только самые-самые тупые зебилы еще продолжают об этом петь свою щаунывную песТню...
 показать весь комментарий
 
 
фантазерка ! На него 13 уг дел заведено а петяботочки все надеются что пете дадут убежать в Испанию )))) Петяботочки вы такие фантазерки)))
 показать весь комментарий
 
 
😀 Где заведено? В твоем воспаленном мозгу?
 показать весь комментарий
 
 
Надейся...надежда она такая...она умирает последней...
 показать весь комментарий
 
а из реальности - Допрос бывшего президента Украины Петра Порошенко по делу о государственной измене перенесен со 2 на 24 января. !
 показать весь комментарий
 
😀 Это о минских соглашениях? Так тогда и на осла оманского нужно дело заводить...
 показать весь комментарий
 
 
это не о минских а о сдаче Дебальцевого !
 показать весь комментарий
 
Ну удачи...вам зебилам в этом деле...😀
 показать весь комментарий
 
ну то есть петядепльчик подхасапский твой петя сдал честь Украины и ты доволна?
 показать весь комментарий
 
А ты зебил доволен тем что оманскай осел сдал территории Украины в трех местах...и готовится сдать их еще в трех?
 показать весь комментарий
 
 
Не фантазируй тупое в минске как раз было прописано разведение сторон от линии соприкосновения а вот про Дебальцево ничего не было прописано - это просто тупа сдача территории ! Но петя тупые деилы даже таких простых вещей не понимают )))
 показать весь комментарий
 
"Пятый президент Украины Порошенко Петр Алексеевич 11-12 февраля 2015 года в ходе подготовки проведения переговоров по содержанию документа под названием "Комплекс мер, направленных на выполнение Минских соглашений" совершил государственную измену, то есть деяния, умышленно совершенные гражданином Украины в ущерб суверенности, территориальной целостности, обороноспособности, государственной, информационной и экономической безопасности Украины, с признаками преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 УК Украины".
 показать весь комментарий
 
 
то есть гугл в школе еще не проходили или ты из школы умственно отсталых?))) занимайся ! прийду проверю ))))
 показать весь комментарий
 
Ты лучше зеленки попей...полегчает тебе...
 показать весь комментарий
 
 
специально выделю в ходе подготовки проведения переговоров
 показать весь комментарий
 
Труба портновская уже потекла...так чо прими зелегки...во внутрь..и тебя попустит...
 показать весь комментарий
 
 
логика не твае хасапчик ))) или ты просто попачкай вилять любишь?)))
 показать весь комментарий
 
Зебилы и логика это не совместимо...так что зебильчик можешь даже и не пытаться что либо понять...это бесполезно..
 показать весь комментарий
 
 
что у тебя петедепил не получается? жалуйся )))) помогу )))
 показать весь комментарий
 
«Хочешь увидеть Порошенко в тюрьме? Ты просто мстишь за свой страх, вспоминая как боялся выйти на улицу, в период мобилизации, и хорошо понимаешь какое ты чмо, при виде добровольца. Завидуешь умному, богатому и успешному. Ты знаешь, что никогда не будешь дипломатом, министром или президентом, и точно не будешь Порохом, который не гнется, и до конца стоит.
А Зеленским ты можешь стать каждый день, просто бросить на улице свою девушку, когда пристанут хулиганы, и убежать. А потом, смешно рассказывать друзьям, как она кричала и плакала, когда «принимала со всех сторон», главное, что у тебя все хорошо, только немного обмочился, а у нее- какая разница.»
 показать весь комментарий
 
 
alex 8659a5c0, бачиш, навіть ти знаєш, що раствор роблять, а не видобувають, але все одно настільки тупий, що не усвідомлюєш різниці між цими двома процесами.
 показать весь комментарий
 
 
Раньше думал что добывают сырье а из него уже делают стройматериалы, но этот гуру экономист меня переубедил, сразу как дерево срубили оно уже досками полиэтилен замотано
 показать весь комментарий
 
 
ага й батони на яблунях ростуть, й дітей з дипломами приносять...
 показать весь комментарий
 
мати наміри боротися і боротися - це трошки не одне й те саме, ні?
чому ви не боретеся, а тільки маєте намір? хіба то не прямий ваш обов'язок?
 показать весь комментарий
 
теперь усе це будет проходить без него, самокат сломался, шуба сносилась
 показать весь комментарий
 
То есть как это "добыча стройматериалов"? Это кирпичи , шифер, мешки с цементом лежат в недрах земли или на них надо охотиться? Или их надо добывать на стройбазе?
 показать весь комментарий
 
 
добычу бурштына уже побороли? скажите чесно, хотим все подмять под себя. так хоть врать не нужно
 показать весь комментарий
 
 
бурштын он в три смены моют а раньше до борьбы только в две
 показать весь комментарий
 
 
доки порохобот не вижене з себе сою, а прихильники Зе не вижинуть з себе соплі.. нічого в цій
країні не станеться нового
 показать весь комментарий
 
 
Гончарук як всі гончаруки Кабмін має намір боротися з нелегальним видобутком будматеріалів, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2806 3-й сорт -не брак Кабмін має намір боротися з нелегальним видобутком будматеріалів, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2806
 показать весь комментарий
 
"Я хотел бы получить обратную связь: что сейчас происходит? Исчезла коррупция или нет, если нет, на каком уровне она существует...", - добавил Гончарук. Источник: https://censor.net.ua/n3170466

- Альо, у вас коррупция есть?
- Нет, мы ее только что победили!
- Хорошо, тогда я вам выпишу премию 2 млн...
- Спасибо, звоните еще!
 показать весь комментарий
 
 
Интересно где это добывают шифер и гвозди. Пора на Майдан и гнать этих интеллектуалов в Ростов, а Беню в США оправить. Хочет свое шапито забирает.
 показать весь комментарий
 
начните с борьбы с бедностью - в Украине - так будет правильней
 показать весь комментарий
 
г. Глухов Сумская область предприниматель Гриб Владимир копает песок вокруг города и продает его населению. в эти карьеры никого не пускают....
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх