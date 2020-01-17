 Кабмин намерен бороться с нелегальной добычей стройматериалов, - Гончарук

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук на совещании по вопросам развития строительной сферы в пятницу.
"Первое: мы хотели бы, чтобы строительные материалы добывались легально, без вреда для окружающей среды. Второе: мы хотели бы, чтобы трудоустройство в отрасли было "белым". Третье: мы хотели бы, чтобы вы перестали быть заложниками коррумпированных органов, в первую очередь ГАСИ", - сказал премьер-министр.
По его словам, правительство изучает ситуацию с добычей стройматериалов и работает с правоохранительными органами над необходимыми документами.
"Я хотел бы получить обратную связь: что сейчас происходит? Исчезла коррупция или нет, если нет, на каком уровне она существует, как выглядит, чтобы у нас была возможность максимально быстро принимать кадровые решения", - добавил Гончарук.
добича будматеріалів? це ще, що за нові корисні копалини?
в цих зе... фахівець на фіхавці.
El ****** unido jamás será vencido
Теперь только самые-самые тупые зебилы еще продолжают об этом петь свою щаунывную песТню...
А Зеленским ты можешь стать каждый день, просто бросить на улице свою девушку, когда пристанут хулиганы, и убежать. А потом, смешно рассказывать друзьям, как она кричала и плакала, когда «принимала со всех сторон», главное, что у тебя все хорошо, только немного обмочился, а у нее- какая разница.»
чому ви не боретеся, а тільки маєте намір? хіба то не прямий ваш обов'язок?
країні не станеться нового
- Альо, у вас коррупция есть?
- Нет, мы ее только что победили!
- Хорошо, тогда я вам выпишу премию 2 млн...
- Спасибо, звоните еще!