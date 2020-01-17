 Детективы НАБУ хотят незаконно допросить 10 тысяч наших работников, - "Укрлендфарминг"

Как сообщает Depo.ua со ссылкой на пресс-служб ULF, компания обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за действий НАБУ.
"Хотим обратиться к Вам от имени работников компаний "Укрлендфарминг" и "Авангард". Мы столкнулись с ситуацией, которая еще раз доказывает, что детективы НАБУ нарушают закон и не заинтересованы в объективном подходе к делу, которое связано с акционером нашей компании Олегом Бахматюком. Более того, они продолжают преследовать бизнес-структуры, где работает огромное количество людей. И мы считаем, что действия детективов НАБУ направлены на то, чтобы сорвать посевную кампанию в одном из крупнейших агрохолдингов Украины. Главная причина - личная месть директора НАБУ Артема Сытника, который недавно был внесен в реестр коррупционеров", – говорится в заявлении ULF.
В "Укрлендфарминг" утверждают, что "детективы Харьковского отделения НАБУ Семиволос и Коваль провели несанкционированные допросы людей в с. Токари Лохвицкого района Полтавской области и с манипуляциями и без каких-либо процессуальных документов отобрали объяснения по конфиденциальной информации, а именно заработной плате, что является давлением на работников компании. Также детективы прибыли на территорию Лохвицкого сахарного завода г. Заводское, где без правовых и процессуальных документов решили опросить 10 тыс работников".
"На следующий день эти же детективы прибыли на территорию Лохвицкого сахарного завода г. Заводское. В кабинете директора они сообщили, что должны опросить 10 тысяч человек об их заработных платах без каких-либо правовых и процессуальных оснований и соответствующих документов", - говорится в заявлении компании.
В ULF считают, что действия этих детективов направлены не на борьбу с коррупцией, а на то, чтобы дестабилизировать компанию, в которой работает около 30 тыс человек. Также, как отмечается, делается все с целью посеять среди них смятение, запугать их и фактически сорвать посевную, которая сейчас в стадии подготовки.
"Для нас непонятно, каким образом такие действия могут касаться уголовного дела против Олега Бахматюка и ВиЭйБи банка. Мы видим, что руководитель НАБУ - господин Сытник, - руководствуясь желанием отомстить после того, как суд признал его коррупционером, совершенно не придерживается никаких правовых норм", - говорят в "Укрлендфарминг".
В компании призывают и Сытника, и органы прокуратуры обратить на это внимание. "Мы не будем сидеть сложа руки и смотреть на то, как эти люди фактически уничтожают предприятие и манипулируют сознанием общества, запугивают работников УЛФ, делают невозможным производственный процесс. Еще раз хотим напомнить господину Сытнику и его подчиненным, которые являются получателями крупных бюджетных ассигнований, что компании "Укрлендфарминг" и "Авангард", на которых работает 27 тысяч человек, создают за год 1% ВВП страны, платят 3 млрд гривен заработной платы и более 2,5 млрд налогов всех уровней, из которых, кстати, и финансируется "PR агентство" под названием НАБУ. Люди, которых детективы опрашивают с такой легкостью, должны после этого ухаживать за курами, скотом, готовить технику к посевной и тому подобное. А детективы, которые ничего не создают и живут за счет бюджетных ассигнований, уничтожают сельское хозяйство, которое приносит значительный доход в государственный бюджет. Нам не понятна логика этих людей", - говорится в заявлении.
Также в ULF обратились к властям с целью урегулировать этот вопрос.
"Мы обращаемся ко всем органам власти, к Президенту, Премьер-министру и Генеральному прокурору, который нас совершенно не хочет услышать: не давайте возможности одному человеку, ослепленному жаждой мести, заходить настолько далеко, чтобы уничтожить компанию, в которой работают десятки тысяч людей!
Если давление на ГК "Укрлендфарминг" не прекратится, мы будем делать публичные шаги. Конечно, у нас нет ни армии, ни солдат, ни других возможностей, которые есть в силовых структурах. Мы вынуждены будем выводить людей на протесты вместо того, чтобы они занимались земледелием и приносили пользу своим семьям и государству. Единственное, чего они будут требовать, - это сохранение своих рабочих мест, которые хочет у них отобрать коррупционер Артем Сытник", - отмечают в ULF.
"Еще раз призываем: опомнитесь, господин Сытник, в своей слепой мести! Мы не виноваты, что вы - коррупционер! Не заставляйте своих подчиненных нарушать закон, потому что они все равно, рано или поздно, за это будут отвечать. Но мы не допустим, чтобы ответственность настигла их на обломках нашей компании", - сказано в сообщении.
им для этого понадобится 10 тысяч дней
Зелень взагалі не знає що таке логіка.
вони продовжують переслідувати бізнес-структури, де працює величезна кількість людей.
дії детективів НАБУ спрямовані на те, щоб зірвати посівну кампанію
"Укрлендфармінг"
...а ще завдати великого удару по обороноздатності держави,зменшивши своїми діями величину податків..
для допроса необходима санкция прокурора и т.д.
и на все 10 тысяч человек
кретины !!!!!!
Нехай опитають людей - тих що нині працюють і тих що вже звільнились.
Люди розкажуть як цей упирь примудрився, уклавши свій банк "Фінансова Ініциатива", перекласти виплату зарплати працівникам "Укрлендфармінгу" за пів року наперед на Фонд гарантування вкладів.
А було це так.
Вечером перед запровадженням в банку тимчасової адміністрації, працівникам на карточки перерахували кошти - зарплата за 6 місяців наперед. А вранці всі дізнались що ці гроші вже зняти неможливо. І їх віддавали згодом через інший банк. А ще на ці кошти заднім числом всі працівники написали заяви про безпроцентну позику.
Так це лише один епізод.