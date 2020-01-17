 Убийство Шеремета: рассмотрение изменения меры пресечения Дугарь и выступление свидетелей. ТЕКСТОВАЯ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

Цензор.НЕТ ведет текстовую онлайн-трансляцию процесса.

13:10 Прокурор спрашивает в какое именно время дня свидетель видел Яну в дни пребывания в госпитале.

Боец отвечает, что в первый день она приходила к нему дважды, во второй день - во второй половине, а затем также после обеда. "Было очень много раненых, каждый день привозили по 10-15 человек", - добавляет он. После госпиталя он с Дугарь не общался. "Я увидел брифинг, написал в комментариях - кажется, "Громадське" дало материал - что я знаю эту девушку, что она была в эти дни в госпитале. Позже со мной связались адвокаты", - добавляет свидетель.

13:05 "Почему я ее запомнил? Когда человек получил тяжелые увечья, люди, которые помогают, откладываются в памяти, - объясняет первый свидетель, рассказывая, что Яна ставила ему капельницы, делала уколы и так далее. - Я даже не знал, что ее зовут Яна до этих событий. Конечно, я ее не видел каждую минуту и секунду, но я ее видел каждый день". Свидетель отмечает, что в госпитале пробыл до 19 числа - в этот день его отправили дальше на Днепр. Он предоставляет суду соответствующие документы.

Свидетели - это раненые бойцы, которые проходили лечение в 66 мобильном госпитале в Покровске (бывшем Красноармейске).









Напомним, на данный момент Дугарь находится под домашним арестом в Киеве. На сегодняшнем заседании, как и на предыдущем, должны заслушать свидетелей, которые могут подтвердить алиби Дугарь. Также ее готовы взять на поруки народные депутаты, в частности Яна Зинкевич ("ЕС"), и общественные деятели - экс-нардеп Оксана Корчинская, глава рабочей группы Минвет по делам осужденных и взятых под стражу ветеранов Денис Полищук и другие.

Накануне Цензор.НЕТ опубликовал интервью с Яной Дугарь: "Важко прийняти, що тобі можуть дати "надцять" років просто так. Суд відмовився слухати свідків - поранених, які знають, що я постійно перебувала у госпіталі"

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".