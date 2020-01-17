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 Воин 72-й ОМБр Игорь Химичук погиб в зоне ООС 16 января от пули снайпера наемников РФ

Вчера, 16 января, в районе поселка Новозвановка Попаснянского района Луганской области, около 14.00 от пули снайпера наемников РФ погиб Игорь Игоревич Химичук, 1990 года рождения, житель города Чуднив Житомирской области, старший солдат, водитель отделения обеспечения 72-й отдельной механизированной бригады (командирован в зону ООС с должности водителя отделения обеспечения Чуднивского РВК Житомирской области).

Об этом на своей Фейсбук-странице сообщил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко, передает Цензор.НЕТ.

"Украина продолжает терять своих сыновей на Востоке! Вчера, 16 января, в День памяти защитников Донецкого аэропорта, в результате снайперского обстрела противником погиб военнослужащий, водитель отделения обеспечения Чуднивского РВК Житомирской области, допущенный к выполнению служебных обязанностей в 72-ю отдельную механизированную бригаду имени Черных Запорожцев, старший солдат Игорь Химичук. Родным павшего воина пусть Бог даст силы принять эту тяжелую весть. Искренние соболезнования!" - говорится в сообщении.

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О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно.

Воин 72-й ОМБр Игорь Химичук погиб в зоне ООС 16 января от пули снайпера наемников РФ 01

Источник: https://censor.net.ua/n3170453
 
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