EN|RU|UK
Темы дня: Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Записи Трубы Газовая война Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Политика Украины
  97  4
Все про:дороги (1881) Голик Юрий (59)

 На ремонт дорог в 2020 году дополнительно потратят 20 млрд грн, - Голик

Парламент разрешил привлекать кредитные средства объемом до 20 млрд гривен на проведение дорожно-строительных работ в 2020 году.

Это стало возможным благодаря принятию законопроектов №2660 и №2661 о внесении изменений в Бюджетный кодекс, сообщает в Facebook советник премьер-министра Юрий Голик.

"Сегодня Верховная Рада проголосовал за основу и в целом два закона - 2660 и 2661 - позволяющие Укравтодору привлечь еще 20 млрд грн на ремонт дорог", - пишет Голик.

Принятые законы открывают возможность привлекать под государственные гарантии кредитные средства коммерческих банковских структур, что станет дополнительным источником финансирования ремонтных работ в 2020 году.

"Вчера писал про утверждение Кабинетом Министров перечня дорог для ремонта в этом году на общую сумму 32 млрд грн в рамках Дорожного фонда и отметил, что это только первый "транш" на приведение дорог в порядок. Но и это еще не все. Будут хорошие новости еще", - заверил Голик.

Напомним, в среду Кабинет Министров Украины утвердил план проведения дорожно-строительных работ, согласно которому планируют отремонтировать 4 000 км автодорог по всей стране.

Ранее советник премьер-министра Юрий Голик сообщал, что контролировать качество ремонта дорог Укравтодором будут независимые международные компании.

На ремонт дорог в 2020 году дополнительно потратят 20 млрд грн, - Голик 01

Источник: https://censor.net.ua/n3170451
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
я на внедорожнике езжу, по столице, потому что нормальные дороги по пальцам двух рук пересчитать можно. а регионах так вобще даже на джипе колеса поотрывать можно. помню дорогу под Полтавой, которая выглядела как после апокалипса - дырка на дырке.
 показать весь комментарий
 
На ремонт Дороги Выделии 32 милиарда гр , Выделим еще 20 милиардов , щоб Они Подавились.
 показать весь комментарий
 
и шо, будут сыпать гривны прямо в трещины и ямы дорог или вместе со щебнем?
 показать весь комментарий
 
вместо щебенки будут использовать металические гривны
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх