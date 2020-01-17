 На ремонт дорог в 2020 году дополнительно потратят 20 млрд грн, - Голик

Это стало возможным благодаря принятию законопроектов №2660 и №2661 о внесении изменений в Бюджетный кодекс, сообщает в Facebook советник премьер-министра Юрий Голик.

"Сегодня Верховная Рада проголосовал за основу и в целом два закона - 2660 и 2661 - позволяющие Укравтодору привлечь еще 20 млрд грн на ремонт дорог", - пишет Голик.

Принятые законы открывают возможность привлекать под государственные гарантии кредитные средства коммерческих банковских структур, что станет дополнительным источником финансирования ремонтных работ в 2020 году.

"Вчера писал про утверждение Кабинетом Министров перечня дорог для ремонта в этом году на общую сумму 32 млрд грн в рамках Дорожного фонда и отметил, что это только первый "транш" на приведение дорог в порядок. Но и это еще не все. Будут хорошие новости еще", - заверил Голик.

Напомним, в среду Кабинет Министров Украины утвердил план проведения дорожно-строительных работ, согласно которому планируют отремонтировать 4 000 км автодорог по всей стране.

Ранее советник премьер-министра Юрий Голик сообщал, что контролировать качество ремонта дорог Укравтодором будут независимые международные компании.