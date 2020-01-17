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Все про:Минобороны (6231) обстрел (8604) Донбасс (20455) операция Объединенных сил (1994)

 Наемники РФ в течение получаса из минометов обстреливали позиции украинских воинов возле Орехово, - Минобороны

С начала текущих суток российско-оккупационные войска на Донбассе единожды нарушали режим тишины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

С начала текущих суток по состоянию на 12.00, был зафиксирован один случай нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на Луганском направлении.

В течение 30 минут с 8.35 по 9.05, из минометов калибра 120 мм противник обстрелял позиции украинских защитников недалеко от населенного пункта Орехово. Оккупационные войска выпустили 4 мины калибра 120 мм.

Боевых потерь со стороны наших сил в результате прицельных обстрелов противника нет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Один украинский воин погиб. За сутки - 12 вражеских обстрелов, - пресс-центр ООС

Источник: https://censor.net.ua/n3170448
 
 
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та какая разница! что стреляют...что не стреляют.. - бубочек по бубенцам ...
еще 4 места для отвода (раша хочет 6) готовит-торопится...
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а че бубочке не признаться перед зебилами что с хйлом было договорено вывести полностью ВСУ с донецкой и луганской областей
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Трудно представить, как видится из окопа под обстрелами, все это движение вонючей ЗЕленой массы клоунов в столице.
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В Золотом и Петровском были раненные и погибшие после разведения сил?
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