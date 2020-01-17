Оклады министров в 16 тыс. грн - неуважение к нашему государству, - Пристайко...

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом он заявил во время часа вопросов к правительству в парламенте.

Глава МИД подчеркнул, что дискуссия относительно зарплат чиновников необходима. "Это, наверное, и есть тот путь, который мы должны пройти для того, чтобы оценить внутри себя, каким образом мы с вами готовы как государство оплачивать услуги, включая чиновников и всего остального", - сказал Пристайко.

"Тот дисбаланс, который существует сейчас, его все равно рано или поздно придется решать. Оклады министров в 16 тысяч гривень - это является неуважением к нашему государству, и это есть путь к тому, чтобы эти бешеные проценты премий и еще что-то решался... Надо посмотреть, сколько стоит оплата труда каждого из нас, когда мы говорим, что некоторые судьи или кто еще получает в сотнях тысяч гривень, а вы все еще рассчитываете, что министры могут работать за 16 тысяч гривень. Это означает, что мы сами себя обманываем, и этот вопрос надо решить как можно быстрее", - подчеркнул Пристайко.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет Министров Украины пообещал ежемесячно публиковать в открытом доступе информацию о зарплатах министров и их заместителей.

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