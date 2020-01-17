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 Политика Украины
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Все про:зарплата (1978) Кабмин (11509) Пристайко (362)

 Оклады министров в 16 тыс. грн - неуважение к нашему государству, - Пристайко

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко считает, что зарплата чиновников в 16 тысяч гривень является неуважением к государству.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом он заявил во время часа вопросов к правительству в парламенте.

Глава МИД подчеркнул, что дискуссия относительно зарплат чиновников необходима. "Это, наверное, и есть тот путь, который мы должны пройти для того, чтобы оценить внутри себя, каким образом мы с вами готовы как государство оплачивать услуги, включая чиновников и всего остального", - сказал Пристайко.

"Тот дисбаланс, который существует сейчас, его все равно рано или поздно придется решать. Оклады министров в 16 тысяч гривень - это является неуважением к нашему государству, и это есть путь к тому, чтобы эти бешеные проценты премий и еще что-то решался... Надо посмотреть, сколько стоит оплата труда каждого из нас, когда мы говорим, что некоторые судьи или кто еще получает в сотнях тысяч гривень, а вы все еще рассчитываете, что министры могут работать за 16 тысяч гривень. Это означает, что мы сами себя обманываем, и этот вопрос надо решить как можно быстрее", - подчеркнул Пристайко.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет Министров Украины пообещал ежемесячно публиковать в открытом доступе информацию о зарплатах министров и их заместителей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зарплата в 33 600, надбавки и премии по 67 200: Кабмин утвердил систему оплаты труда топ-чиновников. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/n3170444
 
 
 Топ комментарии
 
П..дар ти мокрожопий. А мінімалка це повага до держави?
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А пенсії 1600 грн - то велика повага до людей.
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Слуги Уроды! А пенсии по 1700, зарплаты учителей. медиков, почтальонов, работников зализныци, рабочих портов, нефтегаза......? Пристайко лучше бы жевал Твикс. падло.
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П..дар ти мокрожопий. А мінімалка це повага до держави?
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ПОЗОР ИМЕТЬ В УКРАИНЕ СЛАВЯНСКОМ ПОДОНКОВ ДЕБИЛЬНЫХ УБЛЮДКОВ ЕВРЕЕВ МИНИСТРАМИ И ************* КОТОРЫМ МЕСТО НА ПЕРЕКЛАДИНЕ... суки что вы сдохли и поскорее...
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А пенсії 1600 грн - то велика повага до людей.
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Да... Другое дело пенсии или например дороги с больницами... Но с чеготож нужно начинать???!!! Начнем уважать государство с лучших и самых полезных людей - министров
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Слуги Уроды! А пенсии по 1700, зарплаты учителей. медиков, почтальонов, работников зализныци, рабочих портов, нефтегаза......? Пристайко лучше бы жевал Твикс. падло.
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Это всего лишь показатель эффективности работы министров.
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Так слуги же. Нормальная такая зп для слуги
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А ЗП медработника медсестры санитарки 3500 грн нормально.
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Иди на завод .
Там тебя зауважают .
А не хочешь - дай мне поработать на твою зряплату , а ты пополучай мою пенсию , тварь мордатая .
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А наставником будет фрезеровщик Дулин! Он выпишет путевку в жизнь.)))))
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дристайко деньги с начало необходимо заработать а потом распределять а не наоборот Оклады министров в 16 тыс. грн - неуважение к нашему государству, - Пристайко - Цензор.НЕТ 7050
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А пам'ятаєш як ти їх захищав та обіцяв знімати, якщо погано будуть працювати?
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Пам'ятає. І краще, щоб пам'ятав довго. І не лише він. Може тоді до важливих виборів буде серйозніше ставитися і не буде у владу обирати клоунів і фотографів весільних.
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кротяра, а шо єто з табою? невже прозріло, падло?
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Если при окладе 16 тыс. каждый месяц платится премия 50 тыс., то вполне даже.
А оно так и есть.
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ЛОЛ Можно подумать они голый оклад получают))
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Звичайно, що 16 тис. грн. є неповагою до чиновників. Тому зарплату треба знизити.
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і відмінити надвеликі премії (а такі як всім 50 відсотік...то ще й заслужити треба)
передивитися разного роду надбавки (їх набіга стільки, що в раза перевищують ставку)
вже мовчу про пільги й гроші на аренду і лікування (адже аренда - це особисте, а лікування у нас же безкоштовне...чи ні?)
і чесно кажучи, вже задовбали! оцією своєю неповагою до простого і прересічного...ненажери!
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Единственное, что можно поддержать, воспользовавшись моментом - обратить внимание на "зарплаты" СУДЕЙ! Это же действительно нонсенс - у Министра 16 тыс., у пенсионера - 1669 грн., а у судей!
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Зарплата Лещенко больше чем у Меркель, у Смелянского на 25% больше почтмейстера США с оборотом 70 миллиардов долларов, о Кобелеве, Витренко и Ко вообще промолчу...как о мёртвых . Сцуки ублюдочные.
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Ти не плутай міністров з державою! Нехай доплату спецпайками щтримують - шаурмой! Оклады министров в 16 тыс. грн - неуважение к нашему государству, - Пристайко - Цензор.НЕТ 7862
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У них в этом смысле все ОК. Автотранспорт, льготы, кормушки. При проклятом СССР замдиректора завода где работало 20 тыс человек ездил на работу в троллейбусе, а по дороге мило общался с токарями и слесарями, с которыми вместе 30 лет назад пришли из техникума. А клоуны сразу из цирка хотят стать Ракфеллерами. На# с пляжа!
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Ну неправду вы говорите.
На черной волге они ездили,а не на тролейбусе.
Вместо зарплат они получили блага эквивалентно.
Конечно тогда они не могли в открытую посещать дорогущие курорты.
А в остальном ничего не изменилось.
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а оплата Учителя или врача в 7тыс грн это что бешенный рост?!! Хотите получать 100тыс сделайте чтобы граждане получали не меньше 30тыс и тогда к вам не будет претензий!!
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А пенсия 1880грн, и минималка 4753грн это к кому неуважение.
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Це тим, хто був проти всіх та зеприхильникам Оклады министров в 16 тыс. грн - неуважение к нашему государству, - Пристайко - Цензор.НЕТ 1382
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а пенсии по 1200 уважение государства к гражданам????
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Всі дослухались до пропозиції, щоб більше заробляти просто потрібно всього навсього піти на іншу роботу. В результаті 15 млн українців покинули Україну. Адже це так просто -взяти і змінити роботу. ДЯкую за пропозицію.
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критичність коментаря підтримую... але блть проякі 15 млн ти мелеш?
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та ты шо...так хай идут не в министры а в учителя, металургию, в дворники в конце концов...выучились на министров то...
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Неуважение к государству это ты на посту министра иностранных дел.
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Я так понял пока таких министров не начнем воспитывать кулаком по морде они так ничего и не поймут! туго доходит до них очень туго!!
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"У вільному доступі опинилися копії документів громадян, які подавалися на вакантні посади державної служби. персональні дані громадян (копія паспорта та інших від сканованих документів, які особа завантажує до Єдиного порталу вакансій державної служби) знаходяться у вільному доступі", - Офіс Омбудсмана України. Где этот Дубилет с его зарплатой 17 тыс? Ему надо срочно выделить еще сотню-вторую тысяч, тогда ничего никуда вытекать не будет. И о Минцифре не забыть. Идет атака на всю гос. структуру, а эти профаны не знают, что с этим делать.
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Ах ти підар$ кончений...**** і сволоч ...бл???ть цинік %бучий !!! А пенсії та мінімалька тобі *****%%на повага до людей значить!!?!?!?
НА ВИЛА БРАТЬ ГОПОТУ КВАРТ-АНАЛОВСКУ.... !! НЕГАЙНО!!
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Может все же с пенсий начать, которые по 1900 грн?
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а размер пенсий, которые платит "держава" - это "уважение" к нашим родителям? а половина населения на заработках - "розлiлися межи людьми, мов мишенята", - это "уважение" к своему народу? короче, пнх - покажете результат, поговорим о зарплате.
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Это что угроза?
А что вы можете им сделать что бы они не платили себе/министрам такие "зряплаты"?
Предполагаю выбрать их на вторую каденцию😀
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а сколько вы на оклад еще накручиваете процентов премии, за ранг гос служащего, за гос тайну, за выслугу лет, за особо сложную работу и т.д.? 100 косарей выходит? люди, ***** всей семьей на 5-6 живут, а тебе 16 оклада мало? так у вас, тварей, еще и полюбому служебная машина, квартира, оздоровительные, санатории и т.д. есть. что б вы сдохли, твари
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зато пенсия в 2 тищі це - повага до європейських цінностей.. Пристайка йди в дупу.. Ти йшов бабки заробляти, а не країну рятувати.. Так і пиши
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А слабо про это рассказать зубожилым перед выборами?
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Короче власть так оборзела что уже прямым текстом посылает всех нахер!! типа я тут главный что хочу то и ворочу!!
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С каждым днем все больше и больше вылезает гнилая сущность новых лиц.
Ну зато хоть посмеемся, как говорили наши мудрые зелебобы
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А на минимальную пенсию 1700грн они не хотят пожить?
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Типа минимальный прожиточный минимум 2тысячи гривен это уважение власти к народу😁
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А оклад учителя 5000 гр. уважение?И потом,на учителе ответственность.А министру достаточно просто вовремя лизать ЗЕд
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Назначение чиновниками самим себе сверх высоких зарплат в самой нищей стране в Европе и во время войны это плевок в лицо украинскому народу и самая непрекрытая коррупция. После смены власти каждая, чиновничья тварь получающая зарплату свыше 25 тыс. гр. всё вернёт обратно государству. Народ Украины.
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Государство , которое платит пенсионерам 1600 грн не заслуживает уважения.
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Они уже нашли себе грошовиту работу.
Кто же вам виноват что вы так не умеете?🤪
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16 может и мало, но не по 150 и премии умноженніе на 2. Достаточно 50-70 тыщ без всяких премий.
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а как ты вычислил что достаточно! как по мне им и 16 много! методику расчета покажи!!
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Тем более в почти социалистическом государстве слишком большой разрыв между богатыми и бедными.
4 000 минималка,минимальная пенсия 1 500,а у них от 100000 до 250000.
Немыслимо.
Интересно в странах Африки такое есть или толтко у нас?
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А кроме оклада премия, выслуга, доплата за ранг, за секретность. Плюс льгота на коммуналку, материальная помощь и т.д. и т.п. Хотите больше зарплату, тогда лишайте себя всех дополнительных плюшек.
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точно точно дойдет лет через 100! токо тот рабочий уже в земле будет лежать когда дойдет!!
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Оклады министров в 16 тыс. грн - неуважение к нашему государству, - Пристайко...

Оклад врача или учителя в 5 тыс. грн - позор к нашему государству. Если хотите уважение и избегать позора, сначала поднимите зарплаты людям, и только потом можна поднимать зарплату слугам народа министрам. Есть стимул работать лучше нашим министрам. А то некрасиво получается, типо плевок в сторону народа. Или зеленым не имеет значения , как сказал президент?
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так так, а доплата на дитину десь 2000 гривень це повага поважна до государства... - відразу бачно економічного економіста...
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хіба така вже й неповага?...Дональд заздрить))))

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причем доня, при всем моем неуважении к нему, свою преззарплату вроде и не получает...
by Sophie Austin on Monday, August 19th, 2019 at 3:29 p.m.
President Donald Trump continues to maintain his campaign promise
to donate his $400,000 annual White House salary with U.S. government agencies.
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Оклады в 2тыс пенционерам и 4 тыс рабам , - Это неуважение Своего Государства к своим Гражданам.
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Средняя зарплата по Киеву - 15 штук. Значит министрам на достойную жисть хватит двойной зарплаты, и обязательно без всяких льгот - все как у простого люда. Аргументы типа "высокими зарплатами победим карупцию" не принимаются, вор будет брать и при зарплате в миллион и при этом ему легче будет оправдывать наличие всяких дорогих ништяков.
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Врать с трибуны это издевательство над государством. Пусть назовет хоть одного министра с зарплатой в 16 000. Все Правительство в брехунов выродилось.
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Нормальная зарплата - в десять раз больше пенсий. Что ему не нравится?
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А ПЕНСИИ У ПЕНСИОНЕРОВ:????---пристайко -прореха на государстве !!!!
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а пенсия у матери малаяра-штукатура с 50 летним стажем в 2.800 гривен в месяц - это, *****, уважение к нашему государству?!!!!!!!! вы себе по 500 000 тыща зарралаты поделали, или собираетесь, а врачи, военные, учителя, пенсионеры?!!! Аа, ну да, эти обойдутся...
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Це той Пристайко який сказав , що хорошо що погибло тільки 10 українців а не 70 як канадців. Гидота.
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не нравится быть министром - пусть валит работать кем то другим. например - водитель мусоровоза около 30 000 гривен в месяц зарабатывает, правда херячит как папа карло и воняет жутко.
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хочешь быть хозяином жизни? стань слугой народа
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пусть уважаемый министр предложит коэффициент от минималки, но не более 20 на всей территории Украины - вот тогда и посмотрим где уважение а где желание выжить.
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"Украина продолжает терять своих сыновей на Востоке! Вчера, 16 января, в День памяти защитников Донецкого аэропорта, в результате снайперского обстрела противником погиб военнослужащий, водитель отделения обеспечения Чуднивского РВК Житомирской области, допущенный к выполнению служебных обязанностей в 72-ю отдельную механизированную бригаду имени Черных Запорожцев, старший солдат Игорь Химичук. Родным павшего воина пусть Бог даст силы принять эту тяжелую весть. Искренние соболезнования!" - Источник: https://censor.net.ua/n3170453
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Во дол.......... б, а пенсии в 2000 -- это уважуха? Да живите без зарплаты, но дайте пенсию в 16 тысяч , ото будет уважение к государству. ОНО, бл...... дь понятия не имеет, что такое государство.
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А зарплаты по 400 тыс. грн. у министров при нищем населении вызывают прям гордость за страну....
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жгіТЄ іщо! хочу бачити обісраних зєвиборців щодня! хочу чути їхнє скигління з кожного закапелку!!!
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А оклады в минималку - увжение к медикам, педагогам, вообще к госслужащим низшего звена? На которых держатся все госинституты? РЕДКОСТНЫЕ *****!!!!!!!!!!!!...|!
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*****, а пенсія в учительки з 40-річним стажем в 2000 грн нє насмЄшка, мля?!... Оклади міністрів у 16 тис. грн - неповага до нашої держави, - Пристайко - Цензор.НЕТ 8886
Шо у вас градація така? Або 16 насмЄшка, або 300 уже не насмєшка, млять? Якщо немає грошей і погана економіка, яка не дозволяє підняти людям зарплати і пенсії то чого повинні піднімати зарплати міністрам? Думаю 1000 баксів це нормальна зарплата у бідній країні.
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Тварь. Если у министров зарплата будет по 200-300 тысяч, так значит и государство станут уважать? А если по миллиону? Тогда может и сам Трамп на цирлах будет бегать. Идиот.
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