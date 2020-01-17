Оклады министров в 16 тыс. грн - неуважение к нашему государству, - Пристайко...

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом он заявил во время часа вопросов к правительству в парламенте.
Глава МИД подчеркнул, что дискуссия относительно зарплат чиновников необходима. "Это, наверное, и есть тот путь, который мы должны пройти для того, чтобы оценить внутри себя, каким образом мы с вами готовы как государство оплачивать услуги, включая чиновников и всего остального", - сказал Пристайко.
"Тот дисбаланс, который существует сейчас, его все равно рано или поздно придется решать. Оклады министров в 16 тысяч гривень - это является неуважением к нашему государству, и это есть путь к тому, чтобы эти бешеные проценты премий и еще что-то решался... Надо посмотреть, сколько стоит оплата труда каждого из нас, когда мы говорим, что некоторые судьи или кто еще получает в сотнях тысяч гривень, а вы все еще рассчитываете, что министры могут работать за 16 тысяч гривень. Это означает, что мы сами себя обманываем, и этот вопрос надо решить как можно быстрее", - подчеркнул Пристайко.
Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет Министров Украины пообещал ежемесячно публиковать в открытом доступе информацию о зарплатах министров и их заместителей.
Там тебя зауважают .
А не хочешь - дай мне поработать на твою зряплату , а ты пополучай мою пенсию , тварь мордатая .
Иди на завод . Там тебя зауважают ...
А оно так и есть.
передивитися разного роду надбавки (їх набіга стільки, що в раза перевищують ставку)
вже мовчу про пільги й гроші на аренду і лікування (адже аренда - це особисте, а лікування у нас же безкоштовне...чи ні?)
і чесно кажучи, вже задовбали! оцією своєю неповагою до простого і прересічного...ненажери!
На черной волге они ездили,а не на тролейбусе.
Вместо зарплат они получили блага эквивалентно.
Конечно тогда они не могли в открытую посещать дорогущие курорты.
А в остальном ничего не изменилось.
НА ВИЛА БРАТЬ ГОПОТУ КВАРТ-АНАЛОВСКУ.... !! НЕГАЙНО!!
А что вы можете им сделать что бы они не платили себе/министрам такие "зряплаты"?
Предполагаю выбрать их на вторую каденцию😀
Ну зато хоть посмеемся, как говорили наши мудрые зелебобы
Кто же вам виноват что вы так не умеете?🤪
4 000 минималка,минимальная пенсия 1 500,а у них от 100000 до 250000.
Немыслимо.
Интересно в странах Африки такое есть или толтко у нас?
Оклад врача или учителя в 5 тыс. грн - позор к нашему государству. Если хотите уважение и избегать позора, сначала поднимите зарплаты людям, и только потом можна поднимать зарплату слугам народа министрам. Есть стимул работать лучше нашим министрам. А то некрасиво получается, типо плевок в сторону народа. Или зеленым не имеет значения , как сказал президент?
by Sophie Austin on Monday, August 19th, 2019 at 3:29 p.m.
President Donald Trump continues to maintain his campaign promise
to donate his $400,000 annual White House salary with U.S. government agencies.
Шо у вас градація така? Або 16 насмЄшка, або 300 уже не насмєшка, млять? Якщо немає грошей і погана економіка, яка не дозволяє підняти людям зарплати і пенсії то чого повинні піднімати зарплати міністрам? Думаю 1000 баксів це нормальна зарплата у бідній країні.