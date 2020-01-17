EN|RU|UK
Темы дня: Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Записи Трубы Газовая война Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Политика Украины
  540  12
Все про:Зеленский (4282) налоги (2735) Южанина (104) Гетманцев (42) Бюро финансовых расследований (8) Дубровский Владимир (1)

 Реформа налоговой обернулась очередной перестановкой кроватей: никакой перезагрузки не произошло, - эксперт Экономической Экспертной Платформы Дубровский

При проведении налоговой реформы новой властью наблюдается отступление в пользу коррумпированных налоговиков и лоббирование частных интересов, диаметрально противоположных общественным.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал эксперт Экономической Экспертной Платформы, старший экономист CASE Украина Владимир Дубровский, передает Цензор.НЕТ.

"Друзья, вы ж меня знаете, я зрадофилом никогда не был - более того, последовательно боролся с этим позорным явлением кремлевской пропаганды и в период Порошенко, и после избрания Зеленского (когда вчерашние зрадофилы и их оппоненты резко поменялись местами). Однако, когда зрада есть - она есть ((( Итак, промежуточный итог по налоговой реформе на начало 2020 г.", - написал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Потеря ВВП, сворачивание офисов ІТ-компаний и ужесточение условий для бизнеса, - Амелин о последствиях принятия законопроекта 1210

"Напоминаю, в чем мы, тогда еще группа РПР, идентифицировали главные проблемы:

1. Огромные коррупционные возможности в администрировании налогов, связанные с дискрецией и проверками, прежде всего:
а) администрирование НДС и его возмещения
б) непосильные и абсурдные налоги на труд - массово нарушаемый закон
в) налог на прибыль - дискреционный по самой своей природе
2) нерациональная (для условий нашей страны) структура налогообложения с упором на прямые налоги (на доходы, прибыль и труд), самые вредные для экономического роста и самые уязвимые для злоупотреблений с обеих сторон
3) азаровская институциональная память (корпоративная культура) налоговой: "налоговая (а не налогоплательщики) наполняет бюджет" "плательщик виноват уже тем, что он есть на свете", "мои двое детей не могут ждать, когда ты нарушишь" в сочетании с крышеванием "конвертов". Такие себе "пираты Ее Величества" с лицензией от государства на условиях выполнения плана и разрывания любого бизнеса, на который укажет высочайший перст.

Единственным спасением от этого кошмара была и остается упрощенная система для микробизнеса", - разъяснил он.

"Что, соответственно, нужно было сделать (программа, одобренная в 2015-м и с тех пор практически неизменная) - по тем же пунктам:
1. Сократить возможности для дискреции и необходимость в проверках до самого минимума, с тем, чтобы на общей системе налогоплательщик мог чувствовать себя как на упрощенной, а именно - не знать своего инспектора (и никого из его начальства), а заплатив все налоги - спать спокойно, точно зная, что никто не может нагрянуть с проверкой, накопать и доначислить, а то и оштрафовать. Для этого:
а) полностью автоматическая система администрирования НДС с автоматическим же возмещением
б) последовательное, неуклонное, снижение налогов на труд аж до полной их отмены, снижение НДФЛ до 10% с зачетом в него налога на землю/недвижимость - а последний модернизировать и повысить поступления, в качестве компенсатора
в) заменить налог на прибыль налогом на выведенный капитал (НнВК)
2. см. п. 1 б
3. Полная перезагрузка налоговой по грузинскому образцу на новых принципах (KPI) с новыми людьми + создание вместо всех без исключения гос.органов, уполномоченных бороться с экономической преступностью, единого органа финансовых расследований, чисто аналитического, "заточенного" на борьбу с различными крупными преступлениями (не только налоговыми - там ведь все увязано!), и, опять же, набранного из новых людей, как НАБУ. Максимально независимого, но в структуре КабМина (но не силовых министерств)", - добавил Дубровский.

"Во всяком случае на период перезагрузки и утверждения новой корпоративной культуры необходимость в проверках и дискреция должны быть сведены к абсолютному минимуму, законы должны быть простыми и прямыми как угол дома, дабы не создавать коррупционных соблазнов. Упрощенную систему - не трогать вообще, поскольку начинать борьбу с уклонением от налогов нужно "сверху". Очередь единщиков придет когда все более масшабные проблемы будут, в основном, решены. Впрочем, новая (по-настоящему новая) налоговая вполне может успешно бороться с крупным бизнесом, который злоупотребляет упрощенкой, для этого ничего особенного в законодательство добавлять и не нужно. Но так, чтобы ни один реальный ФОП не пострадал. Несколько в стороне, но тоже связанный вопрос - отмена акциза на транспортные средства и всех ограничений на импорт подержанных автомобилей", - акцентировал эксперт.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Розничная сеть табачных изделий системно уклоняется от налогообложения, - глава налогового комитета Гетманцев. ВИДЕО

"Что имеем на сегодня. "Реформу", в угоду лоббистам, начали с фискализации ФОП. Напомню, что при Порошенко-Яценюке-Яресько аналогичное решение уже было принято, и отступили они только под давлением предпринимательских акций. Правда, от идеи не отказались, но побоялись второй раз наступать на грабли перед выборами. А сейчас одним из горячих сторонников зрады выступил, к сожалению, МинФин во главе с Оксаной Маркаровой, отнюдь не "зеленой", а очень даже опытной руководительницей, которой я лично подробно объяснял почему это зрада, и зачем лоббисты ее продвигают - увы, бесполезно (((. Сейчас добавилась еще инструкция НБУ, не позволяющая снимать деньги с расчетного счета на "собственные" нужды - попытка опять ввести контроль затрат и их связи с хозяйственной деятельностью? Или просто усложнить жизнь ФОП 3 гр.? В любом случае - зрада! Напомню, что это та самая замечательная "новая команда НБУ", которая зашла туда в 2014-м", - добавил Дубровский.

"Якобы в целях борьбы с крупными уклонистами уже подготовили к принятию законопроект 1210. Якобы - потому, что кроме норм, возможно, действительно полезных для борьбы с выводом в оффшоры для минимизации налогов, в нем остались, не смотря на все старания экспертов, приглашенных в рабочую группу, широчайшие дискреционные возможности. Их удалось, в основном, сократить до ВЭД, но не убрать. Вот что пишет специалист в теме (очень умеренный). Напомню: одним из немногих положительных изменений, введенных при Порошенко была отмена необходимости доказывать связь затрат с хозяйственной деятельностью. Далеко не достаточно, но шаг в правильном направлении. Здесь имеем откат", - акцентировал эксперт.

"Реформа налоговой обернулась очередной перестановкой кроватей: никакой перезагрузки не произошло, руководитель "новой налоговой" как ни в чем не бывало гордится выполнением плана ("налоговики наполняют бюджет" - ключевое положение азаровщины, из которого вытекает большинство других), никаких изменений в плане коррумпированности не произошло. Вот что пишет специалист в теме (очень умеренный). Напомню, при Порошенко налоговую реформировали подобным же образом несколько раз - число налоговиков сократилось, но неубиенный дух азирова как бродил по ней, так и бродит. Тем временем, разработанный специалистами и одобренный всеми заинтересованными сторонами законопроект о БФР - тоже компромиссный, без полной перезагрузки и ликвидации управления К - был неожиданно отозван: гарант возжелал, чтобы БФР подчинялся ОП. В точности по той же причине застопорилась эта часть реформы при Порошенко. Тем временем, депутаты, выполняя заветы Южаниной, восстановили в правах налоговую милицию ((( В администрировании НДС, введенная еще при Порошенко и отданная на откуп налоговикам СМКОР продолжает использоваться как орудие налогового рэкета. Тем временем, скрутки, против которых она направлена, работают как ни в чем ни бывало", - подытожил Дубровский.

"НнВК - застопорился, и немудрено, ведь принимать его должен Комитет ВР во главе с давним и последовательным противником этой реформы Даниил Гетманцев. Впрочем, просто "отпетлять" не получается, поскольку сам президент обещал... Поэтому идет в ход тухлая уловка с НнВК только для МСБ. Тухлая - потому что об этом не говорят, но такой дуальный режим предусматривает контроль "внутренних перетоков" между плательщиками разных налогов, т.е. ТЦО, тонкая капитализация и т.д. на внутреннем рынке!!! - а как же иначе предотвратить неминуемые массовые злоупотребления? Причем, даже для МВФ очевидно, что такой контроль только ухудшит ситуацию, но ничем не поможет. Это - способ дискредитировать реформу, и создать еще один фейковый "кейс" якобы пагубности НнВК. Напомню - это, пожалуй, единственный вопрос, в котором Порошенко был, по крайней мере на словах, последовательным сторонником реформы. Правда, Южанина предлагала "компенсатором" тотальную фискализацию в еще худшем виде, чем приняли на сегодняшний день депутаты - включая бабушек", - отметил эксперт.

"В части сокращения налогов на труд - вроде бы, на словах, намерения озвучиваются. Тем временем, слова словами, а на уровне дел - продвигается законопроект об обязательном государственном пенсионном накопительном страховании, которое увеличивает нагрузку на ФОТ. При этом в планах "реформ" - введение (опять!) прогрессивной шкалы НДФЛ - ее отмена была одним из немногих достижений Яресько. Наконец, законопроект об отмене акцизов на транспорт (пусть и с 2021 г.) - провален, и даже временной коэффициент не отменен. Свинарчук со Святашем корчат рожи и показывают фак "нижнему среднему классу", а Васадзе налаживает на ЗАЗе сборку "жигулей", - акцентировал Дубровский.

"Таким образом, имеем классическую триаду

- наступание на грабли папередников
- отступление в пользу коррумпированных налоговиков - есть большое подозрение, что они снова получили полноценную возможность писать под себя налоговые законы, привет от Азарова и Макеевой
- успешное лоббирование частных интересов, диаметрально противоположных общественным (в вопросе фискализации, и не только).

Где-то, глубоко в бане, торжествующе хихикают Макеева и Ольга Германова", - резюмировал эксперт.

Реформа налоговой обернулась очередной перестановкой кроватей: никакой перезагрузки не произошло, - эксперт Экономической Экспертной Платформы Дубровский 01
Реформа налоговой обернулась очередной перестановкой кроватей: никакой перезагрузки не произошло, - эксперт Экономической Экспертной Платформы Дубровский 02
Реформа налоговой обернулась очередной перестановкой кроватей: никакой перезагрузки не произошло, - эксперт Экономической Экспертной Платформы Дубровский 03
Реформа налоговой обернулась очередной перестановкой кроватей: никакой перезагрузки не произошло, - эксперт Экономической Экспертной Платформы Дубровский 04
Реформа налоговой обернулась очередной перестановкой кроватей: никакой перезагрузки не произошло, - эксперт Экономической Экспертной Платформы Дубровский 05
Реформа налоговой обернулась очередной перестановкой кроватей: никакой перезагрузки не произошло, - эксперт Экономической Экспертной Платформы Дубровский 06

Источник: https://censor.net.ua/n3170443
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Та пох как то , Гончарук сказал , что коррупцию поборол , под четким руководством ослика - мы лучше будем смотреть цирк по отставке премьера , а не о возврате прежних схем в налоговую
 показать весь комментарий
 
 
Тут проблема не в реформах, законах, посадах, а в ЛЮДЯХ!!!! З такими виродками ніяких позитивних змін в державі не буде! А от коли "братья" прийдуть та знову террор та голодомор проведуть, щоб хоч трохи навчити розуміти, що таке держава, от тоді дивися ці опариші щось почнуть робити, хоча теж не довго до відлиги та перестройки, і знову в прірву.
 показать весь комментарий
 
 
А 40% роста экономики уже есть или еще нужно немного подождать?
Реформа податкової обернулася черговою перестановкою ліжок: жодного перезавантаження не відбулося, - експерт Економічної Експертної Платформи Дубровський - Цензор.НЕТ 1871
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
- Ай! Кто это?
- Тихо, Маша. Я Дубровский.
 показать весь комментарий
 
Де Зрада , Де Перемога ,- Перемішались , Люди , Коні , Вози з Держаками.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх