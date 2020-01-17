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 Политика Украины
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Все про:ВР (24293) комитет (452) Яременко Богдан (101) Мережко (4)

 Рада назначила главой Комитета по внешней политике Мережко вместо Яременко

Рада приняла постановление о назначении главой парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества нардепа от "Слуги народа" Александра Мережко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

За соответствующее решение проголосовали 317 нардепов.

Напомним, 30 октября журналисты засняли переписку "слуги народа" Яременко с проституткой во время работы в сессионном зале парламента. Нардеп, в свою очередь, заявил, что устроил провокацию. Он утверждал, что хотел таким образом выразить протест против непрофессиональной работы журналистов.

Через несколько часов после этого журналисты засняли его переписку уже не с сотрудницей секс-бизнеса, а с молодыми девушками в "Тиндере" (приложение для знакомств. – Ред.).

Позже Яременко извинился перед всеми, кому создал проблемы попавшей в объективы журналистов перепиской.

31 октября журналисты опубликовали свидетельства того, что переписка Яременко со жрицами любви не была единичной. По данным "Букв", политик переписывается из зала Верховной Рады с девушками все время своего пребывания в статусе народного депутата.

Ранее руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что главой комитета по внешней политике вместо Богдана Яременко станет Александр Мережко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комитет Рады в закрытом режиме рассматривает вопрос крушения самолета МАУ в Иране

Источник: https://censor.net.ua/n3170439
 
 
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пуканы соевые полыхають
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Співчуваю тобі.Обклади дупу льодом,може попустить.
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боюсь, тут не тількі в соєвих полихає
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а хто я такий?
Я царь, - я раб, - я червь, - я бог!
Людина обкакалася, нашо його тримають?
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Вітаю, спец по пуканах! Опиши, як воно- спостерігати за пуканами? Бо у мене не вистачає фантазії слова підібрати. 😁
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Там не из кого выбирать. Лучшие из худших кончились, теперь пошли худшие из лучших
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Стрьомний він якийсь, цей Мережко. Цей точно - "без табу".
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Узеленські завжди порушують Конституцію.
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Теперь Яременко можно спокойно с чистой совестью посещать бордели
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Проблема в том, что за свой счет.
Или все-таки за депутатские?
Впрочем, я - не ЗЕбил, пусть это их волнует.
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Не надо о чистой совести. Чего не было, того и быть не может. А бордели можно посещать вообще без совести
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"31 октября журналисты опубликовали свидетельства того, что переписка Яременко со жрицами любви не была единичной. По данным "Букв", политик переписывается из зала Верховной Рады с девушками все время своего пребывания в статусе народного депутата." Источник: https://censor.net.ua/n3170439

Будем справедливы.
"Теперь можно считать окончательно доказанным"(С), что Слуги Народные:
а) людят не только одного Богдана
б) обучены грамоте и таки могут писать даже не только матерными выражениями
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ну фсе! жрицы - спасайся кто сможет.!.. яременко свободен))) и безответственен
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анал вільний і без ніяких забовьязань? - +100$ і торгів не буде...
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судя по 317 голосов за, наши за него тоже голосовали.
возможно, он наш агент, внедренный к зеленым ишакам.

не будем пока мешать его с дерьмом - Петр Алексеевич знает, что делает.
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Партия СН с низкой социальной ответственностью, предпочитает девушек с низкой социальной ответственностью.
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ну, Бодя сегодня оторвется и "отдипломатит" целый бордель)).. и в табу и в оральном смысле))
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Весь накопичений досвід Яременко передасть Мережкові...Разом з телефонами курвів,сутенерами,борделями та іншими неодмінними атрибутами високопосадовця зе-команди...
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