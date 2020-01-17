 Рада назначила главой Комитета по внешней политике Мережко вместо Яременко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

За соответствующее решение проголосовали 317 нардепов.

Напомним, 30 октября журналисты засняли переписку "слуги народа" Яременко с проституткой во время работы в сессионном зале парламента. Нардеп, в свою очередь, заявил, что устроил провокацию. Он утверждал, что хотел таким образом выразить протест против непрофессиональной работы журналистов.

Через несколько часов после этого журналисты засняли его переписку уже не с сотрудницей секс-бизнеса, а с молодыми девушками в "Тиндере" (приложение для знакомств. – Ред.).

Позже Яременко извинился перед всеми, кому создал проблемы попавшей в объективы журналистов перепиской.

31 октября журналисты опубликовали свидетельства того, что переписка Яременко со жрицами любви не была единичной. По данным "Букв", политик переписывается из зала Верховной Рады с девушками все время своего пребывания в статусе народного депутата.

Ранее руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что главой комитета по внешней политике вместо Богдана Яременко станет Александр Мережко.

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