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 Происшествия, Общество
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Все про:авиакатастрофа (1260) Иран (824) Пристайко (362)

 Мы хотим публично зафиксировать признание иранской стороной своей вины в крушении самолета МАУ, - Пристайко

На следующей неделе в Киев должен прибыть специальный представитель правительства Ирана, для того, чтобы юридически зафиксировать признание вины Ирана в катастрофе самолета "МАУ".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"В ближайшее время, думаю, с начала следующей недели в Украину приедет специальный представитель правительства Ирана с официальными извинениями и своими разъяснениями. У нас будет возможность с ним встретиться", - сказал он.

По его словам, не единожды были случаи, когда сделанное публично заявление затем не было поддержано.

"Мы хотим публично зафиксировать признание иранской стороной своей вины, признание на международном уровне документом, именно для этого был звонок президента с президентом", - подчеркнул он.

По его словам, сейчас взаимодействие с иранской стороной держится "фактически, на слове", "на политическом заявлении лидера Ирана".

Кроме того, Пристайко сообщил о подготовке еще одного телефонного разговора президентов Ирана и Украины.

"По вопросу официального признания, на сегодняшний момент получено официальное признание на уровне президента Ирана, которое он объявил нашему президенту в ходе телефонного разговора. И мы готовим сегодня еще один разговор с иранским президентом", - сказал министр.

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По его словам, он надеется на то, что в понедельник состоится юридическая фиксация признания вины Ирана в катастрофе самолета "МАУ" во время визита в Киеве высокой иранской делегации министерского уровня в Украину.

Пристайко подчеркнул, что иранские эксперты полностью взаимодействуют сейчас в расследовании причин катастрофы, продолжается круглосуточная работа врачей для идентификации тел, Украина получила доступ ко всем обломкам самолета, и украинская команда работает в ангаре для реконструкции корпуса самолета и выяснения обстоятельств крушения.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

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Источник: https://censor.net.ua/n3170437
 
 
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Пусть мамой поклянутся. Не даром же тебе зарплату платят, отрабатывай.
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Почни з росії та рейсу МН 17.
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Какой публично зафиксировать? Куда вы потом это денете. Только выводы уполномоченной международной комиссии с фактами, экспертизами, подписями и печатями.
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Пусть мамой поклянутся. Не даром же тебе зарплату платят, отрабатывай.
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Какой публично зафиксировать? Куда вы потом это денете. Только выводы уполномоченной международной комиссии с фактами, экспертизами, подписями и печатями.
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Так вышло . Никто не хотел сбивать гражданский самолёт . Иран признал свою вину . Раша 5,5 лет морозится по поводу рейса МН17 .
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как так вышло? чё-та остальные спокойно летали там и летают до сих пор. нееет. надо было сбивать именно украинский борт расеянской ракетой из расеянского Тора именно в тот момент, когда ********** Украины барыжил в ближайшем отеле от расеянского посольства в соседнем султанате.
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А іранці зеленим дипломатам процитували їхнього вождя: "мі вам нічого нє должни!"
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признание президента Ирана
это не публично..
Надо с поклоном в оман было приехать
к Зе и поклониться
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Це є велика несправедливість,що в тому літаку не сидів сам Пристайко з урядом і власником "МАУ" а ми всі потім вимагали чогось від Ірану...Або навіть не вимагали,а з радістю розплатились за Іран...
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Не зрозумів: офіційне визнання владою Ірану ще 11.01.20 факту збиття літака та публічний виступ їхнього міністра оборони (здається) то не те? "Ваши доказательства - нє доказатєльства"? Десь я таке вже чув...
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