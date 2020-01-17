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 "Мы за тебя" - "Вопрос, кто мы" - "70-80%. Работаем дальше", - переписка Гончарука и Третьяковой. ФОТО

Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова (СН) переписывалась с премьером Алексеем Гончаруком по вопросу его поддержки фракцией СН.

Об сообщает Цензор.НЕТ.

Во время сегодняшнего заседания Верховной Рады глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова (СН) переписывалась с абонентом, подписанным Гончарук Алексей.

Гончарук и Третьякова вели беседу о поддержке премьер-министра во фракции "Слуги народа".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Арахамия нас заверил, что президент его помилует", - переписка нардепов от СН об отставке Гончарука. ФОТОрепортаж

Мы за тебя - Вопрос, кто мы - 70-80%. Работаем дальше, - переписка Гончарука и Третьяковой 01

Мы за тебя - Вопрос, кто мы - 70-80%. Работаем дальше, - переписка Гончарука и Третьяковой 02

- Спасибо, Галечка)) Конечно не буду. Важна позиция фракции, - пишет Гончарук

- Мы ЗА тебя!, - отвечает Третьякова.

- В тебе я не сомневаюсь)) Вопрос кто МЫ)), - отвечает Гончарук

- 70-80%. Работаем дальше. Жизнь покажет, - ответила Третьякова.

- Спасибо, Галечка, - отвечает Гончарук

Фото: Цензор.НЕТ

Напомним, 15 января появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется на заседании, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому экономическую ситуацию в Украине. Говорящий, в частности, указывает на свою экономическую неграмотность, а также "примитивное понимание экономических процессов" Зеленским.

В пресс-службе Кабмина заявили, что информации о подлинности записи у них нет, заявления об отставке премьер не писал.

Позже появились вторая и третья части записи.

Премьер-министр записал видеообращение, в котором заявил, что против него и правительства развернули массированные медиа атаки.

17 января Гончарук написал заявление об отставке.

Источник: https://censor.net.ua/n3170435
 
 
 Топ комментарии
 
Что такое "Личный бренд"?
Это когда под фразой "Идиот на самокате" никто не спрашивает, о ком речь.
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Ви моноліт? Скоріше ви німецький прихильник Зе "Мы за тебя" - "Вопрос, кто мы" - "70-80%. Работаем дальше", - переписка Гончарука и Третьяковой - Цензор.НЕТ 5793
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Подивися на його друзів і де він лайкає. Він справді так думає.17.01.2020 12:09

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як чудово. питання зарплатні більше не підіймається
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Что такое "Личный бренд"?
Это когда под фразой "Идиот на самокате" никто не спрашивает, о ком речь.
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Я навіть знаю шо можно не називати декого похфамільно а просто писати барига або мародьор "Мы за тебя" - "Вопрос, кто мы" - "70-80%. Работаем дальше", - переписка Гончарука и Третьяковой - Цензор.НЕТ 1710 і всєм усьо панатна
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Ну конечно Марадер это Коломойский а барыга Зеленский! Ещё зеленского клоуном зовут и Моникой!
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И даже есть решение Высокого Лондонского суда по этому поводу.
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Янелох Оманский как-то тоже ни у кого вопросов не вызывает. а Моника Зеленски даже в США.
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я ж не спорю.. але як це вигядає у світовому масштабі, коли в нас самих немає поваги до влади.. тому нам ще років сто пустелею блукати
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до Моники Зеленски такого не было. зробылы разом - хавайте.
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А какая повага может быть до дебилов и наркоманов?!
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така сама як і до крадіїв та брехунів "Ми за тебе" - "Питання, хто ми" - "70-80%. Працюємо далі", - листування Гончарука і Третьякової - Цензор.НЕТ 6020
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Дебилы и наркоману одновременно являются ворами и лгунами. Или моча в глазах мешает рассмотреть?
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так це ж одні і ті ж самі люди, Ідіотов!
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прем'єр Японії вже б давно зробив собі харакірі.. але ж ми не японці, ми - КОЗАКИ!!
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Ну совсем не палятся со своей писаниной. Ну что за кретины? Как говорится-не с**здить,не покараулить.
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А за кого удмурдский милашка Богдан, он за кого. Или он и за белых и за красных?
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Какой хитрый Гончарук попался, вроде написал заявление об отставке, но боится что его попрут от корыта. Надеется что парламент не отпустит.
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Эта крашенная тварь автор законопроекта о рабстве-Трудового кодекса, наездов на малый средний бизнес. верификации льгот и субсидий....вобщем все мерзкие ублюдки кучкуются и проявляются.
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Сміх сміхом, але серед тої зграї недоумків Гончарук видається навіть досить адекватним. пілять.
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Найадекватніший недоумок все одно лишається недоумком...
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Крашенаая курица.любительница матрасного секса поддерживает идиота ,уничтожающего вместе с ней страну.
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Она тоже хочет премию. Очень надо на матрац.
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СТРАНА КАТИТСЯ В ПРОПАСТЬ С НЕИМОВЕРНЫМ УСКОРЕНИЕМ !
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ми вже давно там лише соромно визнавати це
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Бачу, що з конспірацією у державних діячів нового типу (всі знають прізвище того типу) всьо хокєй
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Сталин уходил с поста 28 раз !!!! и с каждым УПРОШЕНИЕМ остаться у власти его авторитет только ВОЗРАСТАЛ !!!!
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до речі, у Заліссі теж заміна прем'єра
співпадіння?
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главное...чтоб не махнулись...не глядя ))))
а то ...ото... нам вже точно не надо))))
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Так Пэтруха все и прогуляет, нэма в ВР. Что же ты делаешь, на кого нас покидаешь, НАС МАЛО, НО МЫ С ТОБОЙ.
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Хватит бухать! Ты уже свой алкогольный бред от реальности отличить не можешь.
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Самый прикол в том, шо оно думает что требуют отставки из-за того что он Бубочку назвал пустоголовым=)) ДА НАМ НАСРАТЬ как вы там друг друга называете, если ты дебил в экономике и вместе со своими тупыми министрамит загнали экономику в жопу, то вам там делать нечего! и да ВЕРНИТЕ В БЮДЖЕТ ПРЕМИИ КОТОРЫЕ ВЫ НЕ ЗАРАБОТАЛИ!
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отдел фантастики, молодой человек, на этаж выше "Ми за тебе" - "Питання, хто ми" - "70-80%. Працюємо далі", - листування Гончарука і Третьякової - Цензор.НЕТ 2586
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Какая разница... Путен сказал можно и так... Зеленое самодержавие

"Ми за тебе" - "Питання, хто ми" - "70-80%. Працюємо далі", - листування Гончарука і Третьякової - Цензор.НЕТ 519
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Ай да Леха, ай красава! Это же надо так технично писюниста подставить! Теперь у нас нет и НЕ будет правительства - только нелох оманский. Теперь он за все в ответе!
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Уже писал, повторюсь.
Общался с Сосисом из Аски, ну ворюга, ну шулер, ну заика, но в уме нельзя отказать.
Думалось, что у Третьяковой Аска-життя хоть немного серого вещества имеется.
Посмотрел заседание комитета ВР под ее руководством.
Да это ж днище!
У любой уборщицы гораздо больше в черепной коробке.
Сразу стало понятно почему ее не взяли в списки за жидья, с которыми она шла по жизни.
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