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 Политика Украины
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Все про:Закревская Евгения (59) ГБР (850) Голос партия (128) Устинова (22)

 "Голос" делегирует в конкурсную комиссию по отбору директора ГБР адвоката Небесной Сотни Закревскую, - нардеп Устинова

Народный депутат от фракции "Голос" Александра Устинова заявила, что в конкурсную комиссию по избранию главы Государственного бюро расследований фракция будет делегировать адвоката семей героев Небесной Сотни Евгению Закревскую.

Об этом она заявила журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

По словам Устиновой, сегодня последний день, когда Верховная Рада может избрать своих представителей в конкурсную комиссию.

"Сегодня на комитете было много дискуссий также внутри самой же фракции "Слуги народа", потому что все хотят делегировать или себя, или кого-то из депутатов. Позиция "Голоса" однозначна: это не может быть депутат, поскольку депутат имеет конфликт интересов. Во-первых, депутаты являются подследственными Государственному бюро расследований. Не может человек выбирать руководителя правоохранительного органа, который должен его позже расследовать. Во-вторых, госпожа Венедиктова 100% будет подаваться на этот конкурс именно на позицию постоянно, а не и.о. По-другому, она бы не отказывалась от мандата, для того, чтобы 60 дней побыть и.о. Как бывшие ее коллеги по фракции должны за нее потом голосовать? Это будет прямым конфликтом интересов", - сказала Устинова.

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Она считает, что конкурсная комиссия должна состоять из представителей профессиональной сферы и общественного сектора.

"Голос будет поддерживать и делегирует госпожу Евгению Закревскую - это адвокат Небесной Сотни, которая боролась как раз и за закон о ГБР, и за то, чтобы дела Майдана были переданы из Генпрокуратуры в ГБР, а также голодала ради этого", - сказала Устинова.

Источник: https://censor.net.ua/n3170434
 
   
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сейчас из какой-то джопы выползет советник вазелина портнов и начнет шипеть гадюкой...
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Почему Закревская 5 лет молчала, пока уничтожали улики? Для этого ее и назначили.
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За такие деньги , которые получали получают адвокаты по этому делу, они могут и хотят работать до старости.
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Зможе адвекатеса там також поголодати. Будепродуктивна робота.
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Как там Вакарчук и Ко уже налоги с концертов и корпоративов для рашистов заплатил?!
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