 Разумков отменил Час вопросов к правительству в Раде

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
"Уважаемые коллеги! Касательно Часа вопросов к правительству. Все вы знаете о том, что премьер-министр Украины написал обращение к Президенту и сейчас находится на консультации, поэтому сегодня, как такового, Часа вопросов к правительству не будет", - заявил Разумков.
Нардепы встретили новость об отмене Часа вопросов к правительству возгласами возмущения.
Напомним, 15 января появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется на заседании, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому экономическую ситуацию в Украине. Говорящий, в частности, указывает на свою экономическую неграмотность, а также "примитивное понимание экономических процессов" Зеленским.
В пресс-службе Кабмина заявили, что информации о подлинности записи у них нет, заявления об отставке премьер не писал.
Позже появились вторая и третья части записи.
Премьер-министр записал видеообращение, в котором заявил, что против него и правительства развернули массированные медиа атаки.
17 января Гончарук написал заявление об отставке.
Зато зебилам весело.
https://censor.net.ua/news/3169776/v_pyatnitsu_sprosim_goncharuka_publichno_pochemu_v_samoyi_bednoyi_strane_evropy_chinovniki_poluchayut
Сколько гавна депутатми было уже припасено, уже выпучены глаза, уже полные рты слюны, уже призрак Ляшка мчался к тибуне.....
И тут такой облом!
Где зубожиння, я вас спрашиваю????
Назначьте почетным премьером Авакова, по нечетным - Саакашвили, а Гончарука сделайте премьером по праздникам
когда все в Омане отдыхают.
"Чтобы никто не ушел обуженным"(С) или "делиться нужно"(С)