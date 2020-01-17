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Все про:ВР (24293) Разумков Дмитрий (358) Гончарук_Алексей (500)

 Разумков отменил Час вопросов к правительству в Раде

В связи с написанием премьером Алексеем Гончаруком заявления об отставке председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков отменил запланированный на 17 января Час вопросов к правительству.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Уважаемые коллеги! Касательно Часа вопросов к правительству. Все вы знаете о том, что премьер-министр Украины написал обращение к Президенту и сейчас находится на консультации, поэтому сегодня, как такового, Часа вопросов к правительству не будет", - заявил Разумков.

Нардепы встретили новость об отмене Часа вопросов к правительству возгласами возмущения.

Напомним, 15 января появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется на заседании, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому экономическую ситуацию в Украине. Говорящий, в частности, указывает на свою экономическую неграмотность, а также "примитивное понимание экономических процессов" Зеленским.

В пресс-службе Кабмина заявили, что информации о подлинности записи у них нет, заявления об отставке премьер не писал.

Позже появились вторая и третья части записи.

Премьер-министр записал видеообращение, в котором заявил, что против него и правительства развернули массированные медиа атаки.

17 января Гончарук написал заявление об отставке.

Источник: https://censor.net.ua/n3170430
 
 
 Топ комментарии
 
Для быдла разыграли очередное шапито, что бы избежать ответов на актуальные вопросы.
Зато зебилам весело.
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Зе Ко є Зе Ко , показують,що таке "финт ушами" Разумков отменил час вопросов к правительству в Раде - Цензор.НЕТ 460 Разумков отменил час вопросов к правительству в Раде - Цензор.НЕТ 9583
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Зелєбобія,країна Акакаяразніца))
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Зе Ко є Зе Ко , показують,що таке "финт ушами" Разумков отменил час вопросов к правительству в Раде - Цензор.НЕТ 460 Разумков отменил час вопросов к правительству в Раде - Цензор.НЕТ 9583
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100% . Можно бесконечно кидаться дерьмом друг в друга . Всего одна картинка ... Разумков отменил час вопросов к правительству в Раде - Цензор.НЕТ 3224
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Так вухами крутив, але так і не злетів в повітря.
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Для быдла разыграли очередное шапито, что бы избежать ответов на актуальные вопросы.
Зато зебилам весело.
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И чего только не придумаешь, чтобы в школу (Раду) не идти с отчетом...Ги... Разумков скасував годину запитань до уряду в Раді - Цензор.НЕТ 8465
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Это уже непотреб какой-то. Розумков всегда изображал из себя этакого прилизанного отличника, а тут такую хню морозит. Правительство съезжает с отчета потому что написали какую-то бумажку которую никто не видел и последствия которой неизвестны. Даже дети отмазки получше придумывают.
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Не х..... задавать глупые вопросы, дарма трата времени. Нас багато, нас нэ подолаты.
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Обхезались соросята и порохушки 3-го эшелона папередников.
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Все дружно вместе с камином пошли травку курить. Их место в психушке, а не во власти.
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Написание обращения,не заявления,к президенту - это повод послать верхзрадников нах,верим - верим.
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"У матросов нет вопросов! Неча спрашивать, нада слушать командьі, вьіполнять и перевьіполнять - а вопросьі правительству может иметь тока самашедший дебил или контра недобитая!"
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Разумков отменил час вопросов к правительству в Раде ...да и Раду скоро отменит...
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А було: "В пятницу спросим Гончарука публично, почему в самой бедной стране Европы чиновники получают такие высокие зарплаты, - Верещук Ирина.

https://censor.net.ua/news/3169776/v_pyatnitsu_sprosim_goncharuka_publichno_pochemu_v_samoyi_bednoyi_strane_evropy_chinovniki_poluchayut
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какие вам вопросы они работают дальше, а для зедебилов, лохов и быдла очередная серия
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Вот беда-то, а?
Сколько гавна депутатми было уже припасено, уже выпучены глаза, уже полные рты слюны, уже призрак Ляшка мчался к тибуне.....
И тут такой облом!
Где зубожиння, я вас спрашиваю????
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Як же швидко цей чорнявий сором"язливий хлопчинка Разумков перетворився в рафінованого гівнюка!..Наша Рада знала різних гівнюків,але от таких метаморфоз ще не було...Навіть вроджений гівнюк Парубій на початку досить довго корчив з себе справедливого і чесного...
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Да поимейте вы, Слуги Народа, совесть наконец.
Назначьте почетным премьером Авакова, по нечетным - Саакашвили, а Гончарука сделайте премьером по праздникам когда все в Омане отдыхают.
"Чтобы никто не ушел обуженным"(С) или "делиться нужно"(С)
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Короче говоря, Самокат вовремя срыгнул Разумков скасував годину запитань до уряду в Раді - Цензор.НЕТ 5816
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Понятно... Отменили "Час вопросов", потому что нет ОТВЕТОВ...
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