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Все про:Трамп (2758) Парнас Лев (22)

 Трамп о Парнасе: "Я его совсем не знаю, это большой обман"

Президент США Дональд Трамп еще раз заявил, что не знает соратника своего адвоката Руди Джулиани - Льва Парнаса, который утверждает, что действовал в Украине от имени американского президента.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Выступая в Овальном кабинете, Трамп сказал, что ничего не знает о Парнасе, с которым он сфотографирован на нескольких снимках.

"Я его совсем не знаю, не знаю, о чем он, не знаю, откуда он, ничего не знаю о нем. Я могу только сказать вам, что это большой обман", - сказал Трамп, добавив, что Парнас, вероятно, пытается заключить выгодную сделку для себя.

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Трамп добавил, что он есть на тысячах фотографий с фандрейзерских кампаний, но это не значит, что он знает Парнаса.

"Мне не нужна помощь человека, которого я никогда раньше не встречал, кроме как на ситуативном снимке, сделанном на мероприятии по сбору средств", - сказал он.

Ранее Парнас заявил в интервью американскому телеканалу MSNBC, что действовал в Украине от имени Трампа.

Напомним, бизнесмены Игорь Фруман и Лев Парнас были арестованы в США 10 октября. Оба они являются соратниками Рудольфа Джулиани - адвоката американского президента Дональда Трампа.

Ранее в майском интервью бизнесмен Игорь Коломойский заявлял, что "в Украине действуют два афериста, которые находятся под следствием в США. Один, кажется, Лев Парнас, а другой - Игорь - то ли Фруман, то ли Фурман". Позже адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани сообщил, что указанные люди - граждане США и его клиенты, которым он дал совет предъявить обвинение Коломойскому.

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24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

Источник: https://censor.net.ua/n3170429
 
 
 Топ комментарии
 
Ну прямо,как его плешивый кацапский дружбан-"Мне об этом ничего неизвестно. Я просто об этом ничего не знаю. И вы правы,когда говорите,что мне об этм ничего неизвестно".
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доня в отказ ушел, ну чем не моника? Трамп о Парнасе: "Я его совсем не знаю, это большой обман" - Цензор.НЕТ 2838
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"Мотороллер не мой, я просто разместил объяву" (с)
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От аби вони були в Україні. Цікаво подивитися на негрів на ;Абрамсах;.
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Я,не я й ... не моя Трамп о Парнасе: "Я его совсем не знаю, это большой обман" - Цензор.НЕТ 7198 Отже посилання наших хозарів на джуліані,є посилання на причетність до міжнародної махершмації Трамп о Парнасе: "Я его совсем не знаю, это большой обман" - Цензор.НЕТ 7320
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Ну прямо,как его плешивый кацапский дружбан-"Мне об этом ничего неизвестно. Я просто об этом ничего не знаю. И вы правы,когда говорите,что мне об этм ничего неизвестно".
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Что то ему Верю. на каждом мероприятии норовят пофоткатькя , Фанаты с Кумиром , и просто с Президентом.
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Й бродять багаточисель Трамп о Парнасе: "Я его совсем не знаю, это большой обман" - Цензор.НЕТ 8977 ні дітки лейтенанта Шмідта !
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Незнание не освобоождает от наказания
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доня в отказ ушел, ну чем не моника? Трамп о Парнасе: "Я его совсем не знаю, это большой обман" - Цензор.НЕТ 2838
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зато его знают все презы и криминалы на снг))))
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а все ж таки наш віслюк вашого краще - в омані не був, та і бреше менше...
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І головне - американський державний будуй містить системи fool proof, donkey proof та dictator proof.
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так, маемо ґоловні борошна з нашим будуем, не зважаючі на системи fool proof, donkey proof та dictator proof, і здаеться ще років на 5
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Это всё проделки плешивого карлика. Вбить клин в отношения США и Украины. Мастер.
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Обидно-досадно, но Трамп очень напоминает *****. Оскорбительно его трусливое отнекивание от очевидных фактов. Думаю, если бы на него не давили Сенат и Госдеп, он бы и пальцем не пошевелил помочь Украине.
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"Ссы в глаза,божья роса"Этим двум друганам Доне и *****,нужно устроить кокурс,кто лжет лучше и больше другого!
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