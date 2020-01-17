 Трамп о Парнасе: "Я его совсем не знаю, это большой обман"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Выступая в Овальном кабинете, Трамп сказал, что ничего не знает о Парнасе, с которым он сфотографирован на нескольких снимках.

"Я его совсем не знаю, не знаю, о чем он, не знаю, откуда он, ничего не знаю о нем. Я могу только сказать вам, что это большой обман", - сказал Трамп, добавив, что Парнас, вероятно, пытается заключить выгодную сделку для себя.

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Трамп добавил, что он есть на тысячах фотографий с фандрейзерских кампаний, но это не значит, что он знает Парнаса.

"Мне не нужна помощь человека, которого я никогда раньше не встречал, кроме как на ситуативном снимке, сделанном на мероприятии по сбору средств", - сказал он.

Ранее Парнас заявил в интервью американскому телеканалу MSNBC, что действовал в Украине от имени Трампа.

Напомним, бизнесмены Игорь Фруман и Лев Парнас были арестованы в США 10 октября. Оба они являются соратниками Рудольфа Джулиани - адвоката американского президента Дональда Трампа.

Ранее в майском интервью бизнесмен Игорь Коломойский заявлял, что "в Украине действуют два афериста, которые находятся под следствием в США. Один, кажется, Лев Парнас, а другой - Игорь - то ли Фруман, то ли Фурман". Позже адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани сообщил, что указанные люди - граждане США и его клиенты, которым он дал совет предъявить обвинение Коломойскому.

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24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.