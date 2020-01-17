 Гончарук фактически может уйти в отставку за то, что сказал правду о некомпетентности президента Зеленского, - Герасимов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказал сопредседатель фракции "ЕС" Артур Герасимов журналистам в кулуарах Верховной Рады, комментируя информацию о том, что премьер Гончарук после "кассетного скандала" подал Зеленскому заявление об отставке.

Герасимов отметил, что глава правительства фактически может уйти в отставку за то, что сказал правду о некомпетентности президента Зеленского в вопросах экономики и государственных финансов.

Герасимов также отметил, что, согласно Конституции, Гончарук должен прежде всего обратиться в парламент.

"Премьер-министр Гончарук не нашел времени для того, чтобы пообщаться с народными депутатами. Но, что интересно, Гончарука возможно отправят в отставку не потому, что экономика находится в очень плохом состоянии, а потому, что он честно заявил, что президент Зеленский некомпетентен и не готов управлять страной", - отметил он.

Парламентарий считает, что некомпетентность президента Зеленского, его правительства и его монобольшенства в Верховной Раде несет значительную угрозу национальной безопасности государства и стабильности экономической ситуации.

"Некомпетентный президент, правительство - это большая угроза для страны. Именно поэтому и Оман, и ситуация со сбитым самолетом "Международных авиалиний Украины", и ситуация в экономике, и эти пленки, подчеркивают только одно - что некомпетентная власть уже толкает Украину в пропасть", - сказал Герасимов.

Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке.

Президент Украины Владимир Зеленский получил поданное премьер-министром Алексеем Гончаруком заявление об отставке.

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