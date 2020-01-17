 Суд уже год не может начать рассмотрение дела врачей Наумова и Чернявского, вымогавших у ветерана Олексюка $1,5 тыс. за установление инвалидности

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте юридической компании "Миллер", которая представляет интересы бойца в суде.

Обвинительный акт по делу о взяточничестве, как сообщают адвокаты, поступил в Печерский районный суд еще в марте прошлого года, однако судья, на которую распределили дело, только через месяц после его поступления вынесла решение, которым назначила первое судебное заседание. Однако, согласно действующему КПК, она должна была сделать это не позднее чем через пять дней с момента его поступления.

На первое судебное заседание, которое назначили на август, не пришла сторона защиты, а потому следующее заседание должно было состояться уже в декабре. Однако и декабрьское заседание не состоялось в указанный срок, поскольку судья Светлана Смык, которая должна была рассматривать дело, была на больничном.

Адвокаты атошника направили запрос в суд и узнали, что следующее заседание назначили аж на март 2020 года.

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"Целый год в коррупционному деле ни одного полноценного судебного заседания не состоялось. Мы обратились в суд с заявлением о повторном распределении дела на другого судью с обоснованием того, что понятие разумности сроков здесь не соблюдено, поскольку назначение судебного заседания раз в три-четыре месяца аж никак не "разумное". В ответ мы получили, что "судья Смык С.И. находится на рабочем месте и осуществляет судопроизводство, ни одно из оснований не имеет места, а следовательно требование о перераспределении не может быть удовлетворено. То есть суд считает, что это нормально - за почти год не провести хотя бы подготовительное заседание", - возмущаются адвокаты.

Таким образом, адвокаты Олексюка обратились к президенту Владимиру Зеленскому, главе правительства Алексею Гончаруку, Министерству по делам ветеранов, омбудсмену, парламентариям и правозащитникам, чтобы те помогли с защитой нарушенных конституционных прав ветерана.

Напомним, 6 декабря 2018 года были задержаны врачи, вымогавшие у ветерана АТО Олексюка $1,5 тыс. за установление инвалидности. У врачей Наумова и Чернявского, вымогавших с ветерана деньги за оформление инвалидности, нашли 130 тысяч долларов. Врачей Чернявского и Наумова, вымогавших у ветерана АТО Олексюка $1,5 тыс., суд арестовал на два месяца с залогом около 2 млн грн для каждого. Позже врачи Наумов и Чернявский, вымогавшие у ветерана АТО Олексюка $1,5 тыс., внесли залоги 2,1 млн и 1,9 млн и вышли на свободу.

Также Цензор.НЕТ публиковал интервью с Петром Олексюком: "Ми звернулися в СБУ, коли за групу інвалідності для мене батькові сказали дати 1500 доларів хабара".