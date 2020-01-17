 Группа экспертов получит доступ к черным ящикам самолета МАУ, а потом их передадут Украине, - Пристайко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил выступая в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству в пятницу.

Об этом он заявил, отвечая на вопрос, повлияет ли то, что Иран отказывается передать Украине черные ящики, на ход расследования катастрофы.

"Предлагается следующий алгоритм действий. Общая команда по расследованию - иранская, канадская и мы тоже присоединяемся к нему - получат доступ к черным ящикам на месте. После этого черные ящики иранская сторона готова отдельно передать Украине. В принципе, это отвечает международным нормам, хотя мы все равно требуем отдать нам их сразу, чтобы обеспечить независимость и объективность расследования", - сказал Пристайко.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

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