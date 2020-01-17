 Доколе политической ситуацией в Украине будут управлять сливные бачки из телеграм-каналов? - Вакарчук об отставке Гончарука

Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента, комментируя заявление об отставке премьер-министра Алексея Гончарука, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Он отметил, что не дает политических оценок опубликованным записям с Гончаруком, поскольку партия не голосовала за это правительство. Он также отметил, что "по человечески понимает его поступок" касательно увольнения.

"Единственное, что мне не понятно, почему в парламентско-президентской стране заявление пишется, или подается президенту. Оно должно подаваться Верховной Раде", - сказал он.

"Но самое главное здесь другое: доколе у нас политической ситуации в Украине, которая в том числе приводит к заявлениям об отставке правительства, будут управлять сливные бачки из телеграм-каналов?! Что мы за страна, которая руководствуется несколькими циничными лицами, которые манипулируют общественным мнением страны туда, или сюда. Нам нужно наконец установить нормальное государство в этой стране, в которой бы правительство делало то, что делает правительство и отвечать за это, Верховная Рада делала то, что делает Верховная Рада и отвечала за это, а президент должен был делать то, что делает президент и отвечал бы за это. Честные, порядочные и открытые СМИ объясняли бы людям мнение и, скажем так, показывали разные точки зрения. А сливные бачки - им место, сами знаете в какой части квартиры, туда ходят по одному", - добавил Вакарчук.

Напомним, 15 января появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется на заседании, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому экономическую ситуацию в Украине. Говорящий, в частности, указывает на свою экономическую неграмотность, а также "примитивное понимание экономических процессов" Зеленским.

В пресс-службе Кабмина заявили, что информации о подлинности записи у них нет, заявления об отставке премьер не писал.

Позже появились вторая и третья части записи.

Премьер-министр записал видеообращение, в котором заявил, что против него и правительства развернули массированные медиа атаки.

17 января Гончарук написал заявление об отставке.

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