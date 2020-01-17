 Доколе политической ситуацией в Украине будут управлять сливные бачки из телеграм-каналов? - Вакарчук об отставке Гончарука

Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента, комментируя заявление об отставке премьер-министра Алексея Гончарука, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
Он отметил, что не дает политических оценок опубликованным записям с Гончаруком, поскольку партия не голосовала за это правительство. Он также отметил, что "по человечески понимает его поступок" касательно увольнения.
"Единственное, что мне не понятно, почему в парламентско-президентской стране заявление пишется, или подается президенту. Оно должно подаваться Верховной Раде", - сказал он.
"Но самое главное здесь другое: доколе у нас политической ситуации в Украине, которая в том числе приводит к заявлениям об отставке правительства, будут управлять сливные бачки из телеграм-каналов?! Что мы за страна, которая руководствуется несколькими циничными лицами, которые манипулируют общественным мнением страны туда, или сюда. Нам нужно наконец установить нормальное государство в этой стране, в которой бы правительство делало то, что делает правительство и отвечать за это, Верховная Рада делала то, что делает Верховная Рада и отвечала за это, а президент должен был делать то, что делает президент и отвечал бы за это. Честные, порядочные и открытые СМИ объясняли бы людям мнение и, скажем так, показывали разные точки зрения. А сливные бачки - им место, сами знаете в какой части квартиры, туда ходят по одному", - добавил Вакарчук.
Напомним, 15 января появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется на заседании, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому экономическую ситуацию в Украине. Говорящий, в частности, указывает на свою экономическую неграмотность, а также "примитивное понимание экономических процессов" Зеленским.
В пресс-службе Кабмина заявили, что информации о подлинности записи у них нет, заявления об отставке премьер не писал.
Позже появились вторая и третья части записи.
Премьер-министр записал видеообращение, в котором заявил, что против него и правительства развернули массированные медиа атаки.
17 января Гончарук написал заявление об отставке.
фраерГончарук танцевалкатался на самокате
А вранці писали не буде.
Прийшов самокатчик.
Не жмет совесть, голосливый ты наш??? Продажный Голос.
Енот (енотовидная собака) существо сообразительное и прекрасно способно запомнить, как открывать замки (проводили на енотах опыты ученые, как енот запоминает последовательность действий и как долго помнит).
Вы попробуйте чему-нибудь обучить Квартал!
Очередь из енотов за бутербродами в Канаде (youtube)
- Да
- Хотим подать заявление об угрозах премьер-министру со стороны дубинского и бужанского.
- Они волонтеры, или ветераны?
- нет, а какая раз...
- мы занимаемся только волонтерми и ветеранами.
Зеленые и ты, товарищ Вакарчук, оказались в ВР и правительстве именно благодаря таким говнометам.
Ты человек публичный , получающий гору денег и привилегий , твои решения затрагивают каждого гражданина страны , тебе многое дано - значит , и спрашивается с тебя по особому , по двойному тарифу .
А то взяли моду , тащат во власть всякую шваль , своих друзей и родственников - маргиналов , бандитов , аморалов и прочих откровенных долбо.бов . Луцыка вспомните .
И что мы имеем в результате ?
Нищую страну без экономики , потерявшую территории , погрязшей в чём-то вроде войны , с клоунами во власти .
И это ещё хорошо , что с клоунами , а не с бандитами-уголовниками или барыгами .
Нужен контроль и ответственность власти . И если госорганы с этой задачей не справляются , то пусть хоть общественное мнение ...
Наколядовала:
Министр Коляда выписала себе премию 80 тыс гривен, матпомощь - 20 тыс и еще 20 тыс оздоровительных
Зарплата министра по вопросам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксаны Коляды за декабрь составила 159 тыс. гривен, в то время как в ноябре - 23 тыс. гривен. Заработная плата ее заместителей - от 55 тыс. до 205 тыс. гривен, государственного секретаря министерства - 151 тыс. гривен.
Подробнее: https://bitvazaurozay.livejournal.com/1020390.html
Это курортные, что ли?
ГАВНО НА ГАВНЕ.
Всё, что не нравится тебе, является гавном?
Не слишком ли бинарно?
Я тут при чем?
Может что-то таки с людьми не так, если они из-за надписей на заборах предпочитают сдаться врагу и выбрать президентом ЗЕленого идиота?
Если я правильно понял, его не волнует "пустая голова" президента и его окружения, а слухи...
PS. Бог меня услышал! Я вчера тут о Вакарчуке спрашивал -- давно его слышно не было.
..................акакаяразница...........................................................................................................................
доколе у нас политической ситуации в Украине, которая в том числе приводит к заявлениям об отставке правительства, будут управлять сливные бачки из телеграм-каналов?! Источник: https://censor.net.ua/n3170419
.................странавсмартфоне....................................................................................................................
не вижу повода расстраиваться ну поменяют (а скорее всего так всё и останется) одного клоуна
на другого ещё более "сведущего" ......... за пол года уже стали чемпионами по скандалам........
единственное что за державу обидно да и страшно что эти придурки могут накосячить - это да.
Тут так само - про що ще можуть говорити зливні бачки?..