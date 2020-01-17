Помощник Зеленского Ермак: Потоки фейков и грязи говорят о том, что я двигаюсь в правильном направлении и выполняю задачи, которые ставит президент.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".
"В последнее время меня называли и "русским шпионом" и чего только не писали. Спланированный характер этих публикаций, а также одинаковые, как по методичке, месседжи явно говорят об их заказном характере. Видимо кому-то из-за меня сильно не спится по ночам, а зря, ведь здоровый сон очень важен! Чисто по-человечески такие информационные атаки неприятны, их читают и слышат мои родные и близкие. С другой стороны, это явно говорит о том, что я двигаюсь в правильном направлении и добиваюсь позитивного результата в тех задачах, которые ставит передо мной президент", - сказал он .
"По моим ощущениям, количество атак увеличится, а фейки будут продолжать плодиться. Понятно, кому это может быть выгодно и кто это распространяет. Это может подсказать простая логика", - указал Ермак.
Помощник Зеленского подчеркнул, что если потоки фейков и грязи – это плата за тех освобожденных украинцев, которых встречали в аэропорту "Борисполь" 7 сентября и 29 декабря, и эмоции на лицах их родственников, то он готов ее заплатить.
все говорят ему хватить ср@ть везде
а он если говорят так значить я правильно сру))
Впрочем это фейк.
Тезис Гончарука «о профилактике коррупции большими зарплатами» это кейс по идиотизму для учебника по политической психиатрии...
Все несколько хуже, чем могли представить себе самые прожжённые политические психиатры. И чтобы это осознать надобно закруглить... зарплатную тему больших чиновников.
Внимательно послушать/почитать ИХ оправдательные спичи.
Особенно ярко на этом фоне смотрится министр Малюська, который плаксиво считает, что ему должны сейчас много платить.
Потому что после увольнения его никто не возьмёт на работу).
Ценнейший работник. Его обязательно нужно было делать министром юстиции. Идеально подходит для страны дураков...
«Влиятельнейший» и полезнейший сотрудник Укроборонпрома Найем про свои 300 тысяч доп/доходов всерьёз так и даже с обидой рассуждает - «это же плата за волонтёрство ДО назначения».
Вот оно что оказывается: платное волонтёрство. Тоже только для страны дураков...
Легендарный уже почтовик-неадекват) Смелянский несколько полноценных рабочих дней «полезно» провёл в фейсбучных баталиях, угрожая, оскорбляя и доказывая, что жлоб, при котором все рухнуло, должен получать много)...
... Дальше - бесполезно. Кружок «полезных идиотов» не понимает и не поймёт претензий, но ощетиниться и замкнётся в своём презрении к обществу. И продолжит наглеть и невинно спрашивать у нас: «а почему нам нельзя брать из бюджета сколько хотим?»...
Очевидно, что ребята даже не хотят знать, что такое современная госслужба и каковы критерии успешности...
Очевидно, что нынешний розовощекий призыв не видит вопиющего диссонанса между уровнем жизни в стране и уровнем резко увеличенного собственного довольствия...
Очевидно, что тот же премьер-министр Гончарук, который тупо попытался оправдать завышенные аппетиты своих министров и замов борьбой с коррупцией, вообще НЕ является авторитетом.
Гончарук, к сожалению, идеальный пример человека, никогда и ничего в жизни не достигшего, но умело тягавшего за кем/то грязные портки в качестве «помощника».
Разумеется, его слова и его pr-пятиминутки, что мертвому припарка). Потому что - «а кто это?» Что касается тезиса «о профилактике коррупции большими зарплатами» для десятка замов министра культуры, то это и есть обязательный кейс по идиотизму для учебника по все той же политической психиатрии)...
... И ещё кое-что. Накануне больших праздников все эти талантливые ребята не свои косяки обсуждали и не думали, как заработать для страны, а весело гигикая, чертили шахматки - кому и сколько натрещать бюджетных денег. На премии, на материальные помощи, на оздоровление, на коррекцию лживых голосов, на постановку зубных виниров)...
Т.е. маниакально придумывали способы получения дополнительных платежей из бюджета. Впрочем, все это не имеет значения. Для их репутаций.
Они ведь - никто.
Но все это наотмашь бьет по репутации только одного человека - президента Зеленского.
Потому что общество должно поверить, что либо Зеленский привёл заведомо мародёрскую команду, которая тупо раздевает бюджет.
Либо он не имеет никакого влияния на этих ребят и не может внятно вломить идиотами и разогнать этот сладкий идиотский кружок...
Чим більше успіхів у нинішньої влади - тим голосніше істерика у бариги та підбарижників. А петюнці-порохососіки - взагалі сходять на лайно.
Я не за баригу, але я проти зелених...
И эта кацапская цука считает, что предательство Украины - это движение в правильном направлении на основании того, что ей говорят, что это предательство Украины?
Логика у ватных имбицилов конечно железная.
Тобто на Пороха, Гросю, Сеню-Джихад-Кроліка, БабЮлю можна і зара, а тоді і не зазорно було, а тут "нєпріятно"? Жеріть те, що посіяли (щоб вас вдавило)!
Ватные мудели 5 лет активно распространял кацапские фейки про Пороха.
ЗЕ утонет в говне, которым его поливают.
Как же ты служил в очистке, т.е.мжром Харькова?
Якої країни?
Крым прощай..... честный и не вор...... мир зебилам бандеровцам тюрьмы......
Что это за ПУБЛИЧНАЯ ФИГУРА?
Что это за публичные заявления?
Выходит, что ваши же нападки на Пороха только подтверждали, что он правильно поступает!