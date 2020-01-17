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 Зеленский не примет отставку Гончарука, - источник

Президент Владимир Зеленский не примет отставку премьер-министра Алексея Гончарука.

Об этом информируют источники, сообщает главред Цензор.НЕТ. Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.

"Решение согласованное. Гончарук написал обращение к президенту, президент примет пас и ответит. Хотя по закону, обращение об отставке адресуется парламенту. В общем, информационная ситуация отрабатывается. Я писал по поводу публикации записей, что это событие только упрочит позиции Гончарука. Раскрутка этой акции через структуры, близкие к Коломойскому, сделали неизбежным поддержку правительства всеми международными структурами", - считает главред "Цензор.НЕТ".

Также читайте: Ощущение поезда, который 4 месяца набирал скорость, а теперь вынужден тормозить, - Кулеба об отставке Гончарука

"Гончарука президент решит уволить только в случае резкого падения рейтинга Зеленского и "СН". Повлиять на такое решение могут в ближайшей перспективе только выборы в местные советы. Выборы будут показателем легитимности власти и ее авторитета. А внутренние политические разборки на президента особого влияния не имеют, он балансирует между группами влияния в своем окружении, и не спешит кого-то ослаблять или кого-то усиливать", - отметил Юрий Бутусов.

Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке.

Президент Украины Владимир Зеленский получил поданное премьер-министром Алексеем Гончаруком заявление об отставке.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ощущение поезда, который 4 месяца набирал скорость, а теперь вынужден тормозить, - Кулеба об отставке Гончарука

Источник: https://censor.net.ua/n3170417
 
 
 Топ комментарии
 
Премьер Гончарук написал заявление об отставке и передал его президенту

Терпеть не могу подобную херь.

У нас в стране еще действует Конституция или в приоритете телевизионные сценарии?

Если Конституция еще имеет какое-то значение, то нужно ее раскрыть и почитать. Чтобы узнать, что у нас президент не назначает и не увольняет премьеров. При назначении премьера у него техническая роль, а при увольнении вообще никакой.

Премьера назначает и увольняет Верховная Рада, туда и нужно подавать заявы:

Прем'єр-міністр України, інші члени Кабінету Міністрів України мають право заявити Верховній Раді України про свою відставку.

Бесит этот цирк с царем-батюшкой и боярами, идущими на поклон. Украина - не Россия, блин.

По крайней мере, пока.
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и пусть кто то скажет что эти два юрЫста, моника и самокат, читали конституцию))))))))))))
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а где Осел ЗЕ найдет такого второго ИДИОТА как ГОНЧАРУК.... из вменяемых никто не пойдет на посаду Гончарука при этом невменяемом малорослом клоуне а так только из дурки да и то пациенты поумнеют и откажутся.... кому охота вскорости вистеть на фонарном столбе как чучело...
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хорошее слово в нынешнем цирке - ОСЛА-*****!! Зеленський не прийме відставки Гончарука, - джерело - Цензор.НЕТ 3158
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Премьер Гончарук написал заявление об отставке и передал его президенту

Терпеть не могу подобную херь.

У нас в стране еще действует Конституция или в приоритете телевизионные сценарии?

Если Конституция еще имеет какое-то значение, то нужно ее раскрыть и почитать. Чтобы узнать, что у нас президент не назначает и не увольняет премьеров. При назначении премьера у него техническая роль, а при увольнении вообще никакой.

Премьера назначает и увольняет Верховная Рада, туда и нужно подавать заявы:

Прем'єр-міністр України, інші члени Кабінету Міністрів України мають право заявити Верховній Раді України про свою відставку.

Бесит этот цирк с царем-батюшкой и боярами, идущими на поклон. Украина - не Россия, блин.

По крайней мере, пока.
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да в этом балагане всем - "какая разница".
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Клоунада продовжується. Голобородько "вийшов з себе" і став Зеленським. Чи навпаки? Якщо так ця циркова трупа буде і далі керувати, то вони самі розбіжаться і Майдану не треба буде збирати.
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А с ***** он вообще Шмарке писал? Он что страны попутал? Скрепорашка в другой стороне...

Зеленський не прийме відставки Гончарука, - джерело - Цензор.НЕТ 46
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Вот чего только не придумаешь, чтобы в школу (Раду) не идти! Зеленський не прийме відставки Гончарука, - джерело - Цензор.НЕТ 179
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Да я и не переживаю на этот счёт. Очередной хайп был а Бене обломилось.
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Гончарук написал заявление об отставке Зеленскому. Хотя должен был писать ВР.

Зеленский не может его уволить. Говорят, что это игра Гончарука на сохранение собственных позиций по министрам, а также дискредитации группы Коломойского, которая против него.

Голосов для отставки Гончарука в Раде пока нет. И премьер это знает. Потому даже если Зеленский отправит его заявление в Раду, отставкой не пахнет.

Премьер сейчас подставил президента. Он не хочет видеть в Кабмине людей олигархов (Шмыгаля вместо Бабак) в обмен за голоса по законопроектам. Он не хочет убирать Оржеля. Но Зеленскому нужно понимать, что или он сохранит Кабмин под своим влиянием, или же Гончарук продолжит собственную игру в независимого премьера, что не сулит президенту ничего хорошего.
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В ВР-пропрезиденское большинство в виде СН. Как дитя малое.
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Идите конституцию учите вместе с вашими идолами
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Борьба за власть-жесткая и жестокая штука, и она осуществляется скорее согласно законам джунглей, а не по Конституции.
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Ну тогда будем меняться у кого калибр ствола больше 😏
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Да нет, это слишком по-детсадовски выходит. Смотрите кому выгодно и делайте выводы
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Я в эти плёнки Гончарука вообще не вникал и даже никогда их не комментировал , т к моё мнение это шоу устроено для отвлечения от новогодних похождений нашего гидранта
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Аналогично. Этих плёнок уже было:Мельничука, Онищенко, у некоторых даже девственные были..)))
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Значит лох остается лохом,а кабмином будет продолжать рулить некомпетентный засранец.
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и пусть кто то скажет что эти два юрЫста, моника и самокат, читали конституцию))))))))))))
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Це добре. Бо доведеться Бубочці ходити з туманом у голові.
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т.е. после скандала с 100тысячными премиями рейтинг президента не упадет? НУ НУ!!
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Все як завжди. Варто де не буть обісратися бубочці відразу стається подія із слугами або міністрами.
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Я так понимаю,леди и джентльмены, дискотека продолжается.
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Правильно, а то только на хвост кому то наступили, сразу бегают требуют отставку, Законы для благополучия людей своей Страны принимайте, а не сплетни собирайте.
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Так рейтинг в основном падает из за самого Зе и того шобла что набрали в СН.
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Не перевариваю петяботов но тут могу сказать твердо - ЗЕклованы !
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Голосовал за кого, непетебот ? Или тебя голосование не касалось ?
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Нелох Оманійський десь сидить в куточку і плаче що всюди обісрався.
Зеленский не примет отставки Гончарука, - источник - Цензор.НЕТ 4088
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Дякую Зебіли за цей концерт. Відверто, дякую. І дуже радію, що в нашій країні, можливо перебити та відвести увагу від теми Оману, катастрофи літака...
Бо на Росії з цією метою будинки підривають. У нас, дякувати Богу,вистачило дешевого цирку!
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Яка в тебе увага нестабільна: і те тебе відволікає, і се. Хоч про Бога не забуваєш...
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А какое право он имеет ее принимать?
Или хочет, что бы потом по решению суда этим дебилам платили по 500 тыщ зарплаты в месяц пять лет?
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так только дурак примет отставку гончарука, ведь смысла пороть гарячку нет
премьеру нужно давать 2-2.5 года, а уже после оценивать его работу, да и то после этого срока совсем не обязательно будет его увольнять?

допустим уволили гончарука? и кого ставить? гройсмана?

вот когда юлия тимошенка была премьером, то она подписала газовый контракт по которому украина покупала ежегодно 55 млрд кубов газа по 550 долларов
а весь лишний купленный газ мы просто сжигали
и через бабу юлю украинский народ потерял более 100 млрд долларов
эту воровку мало было уволить, ее нужно было посадить до конца жизни

а вот гончарука нет за что увольнять
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Здавалося б, до чого тут Гройсмвн та Юля...? Зеленський не прийме відставки Гончарука, - джерело - Цензор.НЕТ 3260
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Як несподівано Зеленський не прийме відставки Гончарука, - джерело - Цензор.НЕТ 4302

Вистава прошла з великим успіхом.
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Значит Зеленский признал, что он полный дебил, с наркотуманом в голове.
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а порохоботи разом з дупинським так сподівалися..
і тут облом
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Главное, не дать ему сбежать в Хайфу или Ростов.
И еще: когда уйдет зеленая плесень СБУ просто обязана также проверить Елену Зеленскую на предмет сдачи врагу перемещения и дислокации ВСУ
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Ти навіть не уявляєш як порохоботи глузують із той зекоманди та зебілів особисто. Зеленський не прийме відставки Гончарука, - джерело - Цензор.НЕТ 4942
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Так що дупинський - латентний порохобот?))))))))))))))
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ну вот не может дурак не ляпнуть какую-то дурь. адекватным людям с самого начала было понятно, что это цирк для зелёных дурачков. отвлекалово внимания от "что Янелох делал в Омане", бо рейтинги падают.
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А кто же уволит такого зицпредседателя Фунта. К осени, когда вся страна в ...опе будет, вот тогда можно будет этого "технократа" отдать на съедение, обвинив во всех смертных грехах.
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Браво, какой типаж, не узнаю вас в гриме.©
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Профае в экономике и дальше будет пкдрить мозги человеку с туманов в голове!))))

Кратко о ситуации для 73% долб..в!))))
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...вальдемар, принимай и сам пиши такое же, и поскорее - после тебя исправлять косяков туеву хучу придется... Зеленський не прийме відставки Гончарука, - джерело - Цензор.НЕТ 547
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і чим надовше затримається вся ця зе-ко-*****, тим більше косяків доведеться Україні виправляти ((
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Это тов. Бутусов и есть тот таинственный "источник"?
Так тайна в чём?
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Тут не Гончарук, тут Оманский не лох должен заяву написать. Такого позора международного Украина еще не знала.
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Шумиха нужна Для встряски , - Что бы как Медведев не Уснул , -Пенделя ему , кстати , а Где Мендель , как то вместе с Богданом выпала с обоймы Информации.Беспокойство какое то.
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А то я уже подумал что Путин решил Медведева в Украине "трудоустроить".
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Король умер!Да здравствует новый король!
Зеленський не прийме відставки Гончарука, - джерело - Цензор.НЕТ 6100
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на Свіріда Петровича ГолохвОстого схожий.
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Срочно назначайте Михо премьером, а Сарквалидзе вместо Авакяна. Иначе дела не будет
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Ніякої відставки! наобіцяв, хай відповідає за базар...
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Зеленський не прийме відставку Гончарука тому, що це повноваження не його, а Верховної Ради (стаття 115 Конституції). Сподіваюсь він читав Конституцію.
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поверніть Яценюка!
Хоча, в такий звіринець він, напено, і сам не захоче повертатись.
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Правильно. Нахер ему умные.... ему послушные нужны... для слива страны в лубянскую колонию важно, чтобы правили долбоёбы, банковали воры, а в окопах сидели дети...
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совкодрочерний вид правління у зейло банди!!
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Та он и не может принимать отставку премьера, нет у него таких полномочий. И аннулируйте у него диплом юриста.
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чёрт а я уже порадовался что Юзинцебила поставят((((
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Он шо, лох42 шо лі? Відставку без шаурми приймати? Зеленський не прийме відставки Гончарука, - джерело - Цензор.НЕТ 129
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і це правильно.хай працює.хоч один уряд,який робить перетворення
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