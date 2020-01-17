 Зеленский не примет отставку Гончарука, - источник

Об этом информируют источники, сообщает главред Цензор.НЕТ. Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.

"Решение согласованное. Гончарук написал обращение к президенту, президент примет пас и ответит. Хотя по закону, обращение об отставке адресуется парламенту. В общем, информационная ситуация отрабатывается. Я писал по поводу публикации записей, что это событие только упрочит позиции Гончарука. Раскрутка этой акции через структуры, близкие к Коломойскому, сделали неизбежным поддержку правительства всеми международными структурами", - считает главред "Цензор.НЕТ".

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"Гончарука президент решит уволить только в случае резкого падения рейтинга Зеленского и "СН". Повлиять на такое решение могут в ближайшей перспективе только выборы в местные советы. Выборы будут показателем легитимности власти и ее авторитета. А внутренние политические разборки на президента особого влияния не имеют, он балансирует между группами влияния в своем окружении, и не спешит кого-то ослаблять или кого-то усиливать", - отметил Юрий Бутусов.

Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке.

Президент Украины Владимир Зеленский получил поданное премьер-министром Алексеем Гончаруком заявление об отставке.

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