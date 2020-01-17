 Это попытка навязать команде технократов странную политическую позицию, - министры Коляда и Соколовская поддержали Гончарука

Как информирует Цензор.НЕТ, Коляда на странице в сети Facebook заявила, что правительству пытаются навязать странную политическую позицию.

"Политические игрища вокруг правительства в последнее время расцениваю как попытку навязать команде технократов какую-то странную политическую позицию. Этого не будет", - подчеркнула она.

Она заявила, что поддерживает прмьера и ждет решения президента Зеленского.

"Наша команда - классическое Правительство технократов. Без политических амбиций, без олигархических шлейфов, без кулуарщины. Работать в такой команде - сложно (так как должен постоянно повышать профессиональную планку), но чрезвычайно драйвово (видишь быстрые результаты)", - говорится в сообщении.

Министр социальной политики Юлия Соколовская заявила: "Мы одна команда, поэтому поддерживаем позицию Премьер Министра и ждем решения Президента. И продолжаем работать".

Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке.

Президент Украины Владимир Зеленский получил поданное премьер-министром Алексеем Гончаруком заявление об отставке.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ощущение поезда, который 4 месяца набирал скорость, а теперь вынужден тормозить, - Кулеба об отставке Гончарука