 Это попытка навязать команде технократов странную политическую позицию, - министры Коляда и Соколовская поддержали Гончарука

Как информирует Цензор.НЕТ, Коляда на странице в сети Facebook заявила, что правительству пытаются навязать странную политическую позицию.
"Политические игрища вокруг правительства в последнее время расцениваю как попытку навязать команде технократов какую-то странную политическую позицию. Этого не будет", - подчеркнула она.
Она заявила, что поддерживает прмьера и ждет решения президента Зеленского.
"Наша команда - классическое Правительство технократов. Без политических амбиций, без олигархических шлейфов, без кулуарщины. Работать в такой команде - сложно (так как должен постоянно повышать профессиональную планку), но чрезвычайно драйвово (видишь быстрые результаты)", - говорится в сообщении.
Министр социальной политики Юлия Соколовская заявила: "Мы одна команда, поэтому поддерживаем позицию Премьер Министра и ждем решения Президента. И продолжаем работать".
Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке.
Президент Украины Владимир Зеленский получил поданное премьер-министром Алексеем Гончаруком заявление об отставке.
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А що тут дивного, якщо усі з цієї команди не вміють працювати, а лише крадуть?
Смартфонізації країни не буде...
С птушными дипломами.
Я, тогда, нобелевский лауреат.
Прапорщик козловдуев всю ночь писал.
раньше была в 95-м квартале...
"Гибель народу без Слова Божия" (с)
в законный способ, з корупцией поборено, еще по 500 000 к концу года зарплаты себе добвят.
от любви до ненависти ... 2 недели
Так и в данной ситуации -да, я профан, да, мы ухадокали экономику, да, в 4-м квартале экономике пи..да, но мы честно и открыто об этом говорим.
Бурные аплодисменты и огромный респект за честность?
Дно, мля...