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Все про:ВР (24293) комитет (452) ГБР (850)

 Рада несмотря на конфликт интересов делегирует в комиссию по избранию директора ГБР народных депутатов, - активист Грезев

Профильный комитет Верховной Рады намерен выдвинуть в комиссию по избранию директора ГБР народных депутатов, что является прямым конфликтом интересов.

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщает активист Владислав Грезев, информирует Цензор.НЕТ.

"Поспехом в комиссию по избранию директора бюро Верховная Рада тайно решила делегировать угадайте кого? Депутатов! Решение тайно было принято ночью и сразу на утро назначено заседание профильного комитета. Такая лихорадка нужна, чтобы никто не заметил конфликт интересов, ведь в подследственности ГБР в т.ч. находятся народные депутаты", - сообщил он.

Грезев также отметил, что "вменяемые депутаты подают альтернативного кандидата в комиссию от ВР - (адвоката семей героев Небесной Сотни) Евгению Закревскую".

"Объяснять, почему Женю стоит поддержать - не нужно. Собственно резонанс по этой афере и не позволит им ее провернуть. Решение комитет будет принимать в ближайшие полтора часа и затем сразу голосования в зале", - добавил активист.

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Рада несмотря на конфликт интересов делегирует в комиссию по избранию директора ГБР народных депутатов, - активист Грезев 01

Источник: https://censor.net.ua/n3170412
 
 
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может чисто по приколу поучаствовать в конкурсе?)))
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Тут папаша Дубилет подает иск против национализации Привата при том, что сыночек - министр. И ничего. Никаких конфликтов, все вроде бы нормально. Теперь это норма, привыкайте.
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Президент сказал , что на 5 лет . Но сколько бы он не Суетился с ГБР , то по окончании пребывании будит По Хлеще Порошенка , затягают на Допросы , мама не горюй . а За что , - либо за что , лишь бы человек был , а за что Найдется.
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Куди ця зелена свинота тільки не пхнеться...
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Да, что бы с первого дня назначения был на крючке.
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