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 Политика Украины
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 "Даже то, что выдернуто из контекста, на меня произвело позитивное впечатление", - нардеп от СН Потураев о "записях Гончарука"

Нардеп Никита Потураев поддержал премьер-министра Алексея Гончарука, а также позитивно оценил работу Кабинета Министров при решении сложностей с выполнением бюджета при укрепившейся гривне.

 Об этом он рассказал в эфире телеканала "Наш".

"Я услышал, что правительство понимает эту комплексную проблему. Проблему, которая связана с тем, что позитивный процесс укрепления курса гривни приводит к тому, что государственный бюджет сложнее свести. Осознание проблемы – уже половина ее решения. Они профессионально ее обсуждают, ищут выход из этой ситуации", - заявил нардеп.

Он также отметил, что разговор, который попал в сеть, был смонтирован, а некоторые высказывания вырваны из контекста.

"Но даже то, что выдернуто из контекста, на меня оказало абсолютно позитивное впечатление. Что касается в том числе и таких самоироничных высказываний, которые там звучали - это абсолютно нормально. Мы такая команда, начиная с президента, у которой в порядке с самооценкой, с пониманием собственной компетенции, а главное - с самоиронией. Поэтому мы реагирует на такие высказывание вполне адекватно", - подытожил Потураев.

Источник: https://censor.net.ua/n3170410
 
   
 Топ комментарии
 
Гончарук, работай, один хрен всем не угодишь..Слабая гривна- плохо, сильная - опять плохо..., вы там определитесь. "Даже то, что выдернуто из контекста, на меня произвело позитивное впечатление", - нардеп от СН Потураев о "записях Гончарука" - Цензор.НЕТ 6280
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именно поэтому надо срочно закрыть анонимные телеграмм-каналы.
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Зачем закрывать , если Их скоро Откроют , и публика оживет и заликует.
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Ещё один ублюдок проклюнулся. Потураеву истерику, шизоиду надо бригаду санитаров и психушку на закрытое лечение.
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права тимошенко, набрали людёв, которые бессовестно врут и при этом уверенно смотрят в глаза....
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Гончарук, работай, один хрен всем не угодишь..Слабая гривна- плохо, сильная - опять плохо..., вы там определитесь. "Даже то, что выдернуто из контекста, на меня произвело позитивное впечатление", - нардеп от СН Потураев о "записях Гончарука" - Цензор.НЕТ 6280
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Самоирония ? Скажите честно - смешные глупые олени . Каждый должен заниматься своим делом . Хорошо получается смешить людей , значит клоун до конца жизни .
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Похоже, любит этот тип итальянские макароны. Я, в общем тоже не откажусь. Да под грибным соусом. Но речь-то не обо мне, речь о них.
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На таких совещаниях должна вестись стенограмма,покажите нам ее и мы сами все увидим без обрезок.
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это первый "компромат" в украинской истории, где нет ни нарушения законов, ни воровства, ни матов
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"где нет ни нарушения законов, ни воровства, ни матов" -
Ни работы министров, как министров.

"Навіть те, що висмикнуто з контексту, на мене справило позитивне враження", - нардеп від СН Потураєв про "записи Гончарука" - Цензор.НЕТ 1687
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Талант **** . На белое говорит черное и тварь не моргает . Настоящий ЧЛЕН зе команды .
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