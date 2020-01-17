 Ощущение поезда, который 4 месяца набирал скорость, а теперь вынужден тормозить, - Кулеба об отставке Гончарука

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на странице в сети Facebook.

"Это были 4,5 месяца, за которые я благодарен президенту Владимиру Зеленскому, парламенту и премьеру. В составе команды я делал и по состоянию на сейчас делаю все, чтобы страна менялась к лучшему, получала еще больше международной поддержки и двигалась вперед", - отметил Кулеба.

По его словам, "это было прикольно и важно. Но жизнь бурная. Особенно политическая".

"Я честно не знаю как дальше будут развиваться события. Лично у меня сейчас есть ощущение поезда, который за четыре месяца набрал скорость, а теперь вынужден тормозить. Далее он может остановиться или ускориться снова. Но вопрос не в личностях, а в системе", - подчеркнул Кулеба.

"При любом правительстве Украина должна двигаться по пути европейской и евроатлантической интеграции и развития глубоких отношений с США, Китаем, Индией и другими важными партнерами", - подытожил он.

Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке.

Президент Украины Владимир Зеленский получил поданное премьер-министром Алексеем Гончаруком заявление об отставке.

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