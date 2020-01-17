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 Ощущение поезда, который 4 месяца набирал скорость, а теперь вынужден тормозить, - Кулеба об отставке Гончарука

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба заявил, что уважает решение Алексея Гончарука подать в отставку.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на странице в сети Facebook.

"Это были 4,5 месяца, за которые я благодарен президенту Владимиру Зеленскому, парламенту и премьеру. В составе команды я делал и по состоянию на сейчас делаю все, чтобы страна менялась к лучшему, получала еще больше международной поддержки и двигалась вперед", - отметил Кулеба.

По его словам, "это было прикольно и важно. Но жизнь бурная. Особенно политическая".

"Я честно не знаю как дальше будут развиваться события. Лично у меня сейчас есть ощущение поезда, который за четыре месяца набрал скорость, а теперь вынужден тормозить. Далее он может остановиться или ускориться снова. Но вопрос не в личностях, а в системе", - подчеркнул Кулеба.

"При любом правительстве Украина должна двигаться по пути европейской и евроатлантической интеграции и развития глубоких отношений с США, Китаем, Индией и другими важными партнерами", - подытожил он.

Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке.

Президент Украины Владимир Зеленский получил поданное премьер-министром Алексеем Гончаруком заявление об отставке.

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Ощущение поезда, который 4 месяца набирал скорость, а теперь вынужден тормозить, - Кулеба об отставке Гончарука 01

Источник: https://censor.net.ua/n3170409
 
 
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Набирал скорость по направлению к непробиваемой бетонной стене.
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Що воно меле? Який потяг? Звичайний пилосос по всмоктуванню бюджетних коштів.
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аххх-ха-ха-ха!!! я бы сказал - чувство поезда, который пять лет набирал скорость, но весной налетел на встречный товарняк.
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Постой паровоз, не стучите колеса....
Пока еще есть время сделать остановку

Кондуктор, нажми на тормоза.
Сначала думать, затем делать. Тогда и чувства паровоза не будет.
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Падение экономики на 7,5% это оказывается был "набор скорости".
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Чувство ослика, которого 4 месяца пытались сдвинуть с места, а он в итоге остался стоять и просто обосрался...
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Просто разглядел что дальше рельс нет.
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А должны быть рельсы шириной европейского образца...а там Какая разница!
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Гончарука попросили за коррупцию или за политику? Чувство поезда, который 4 месяца набирал скорость, а теперь вынужден тормозить, - Кулеба об отставке Гончарука - Цензор.НЕТ 9234
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та чувак просто понял, какой бумеранг он запустил. решил "делать лыжи" пока взад не прилетело.
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Я вспоминаю Президента Ющенко , когда он уходил,то говорил что у нас НАРОД КАКОЙ ТО РАЗНЫЙ И С НИМ ТЯЖЕЛО ЧТО ТО СТРОИТЬ, даже не знаю что и сказать ,может 73% что то ответят?
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Обокрали народ и *********? Пусть сначала бабло вернут и лет на 5 в зону. Пусть поразмышляют над своим поведением. А потом как говорится с чистой совестью ****** куда подальше.
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надо отметить что поезд был без тормозов, и набравши хорошию скорость он когда нибудь вылетел бы с колеи
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Чувство -п.....зда, которая понеслась по кочкам)
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95 квартал фигнёй занимается во время войны с оккупантом Россией
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есть у арии такая песня "горящая стрела":

Стрелой горящей поезд режет темноту
Послушный неизвестным силам.
И стук колес здесь заменяет сердца стук
И кровь от скорости застыла.
Движенье стало смыслом жизни
Что дальше будет - все равно!
Дрожит земля, дрожит горячий воздух
Стрела летит туда, где рухнул мост.
Не жди других, пока еще не поздно
Разбей окно и прыгай под откос.

поезд может ведь реально нестись к рухнувшему мосту
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Насчёт других важных партнёров, подробнее пжлст, Кулеба !?
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Поїзд потрапив не на ту путю. Новини всьо чудесатєє.
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Это не поезд...а скорее залрипаный трамвай...
Пытающийся уйти дворами после ДТП!))))
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чувство поезда... который летит под откос...
но кое-кто пытается выпрыгнуть на ходу, а кто-то сорвать стоп-кран...
а другим - какая разница, едет же ? )))))
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Этот поезд в говне..но нам некуда больше бежать....
Гребенщеков))))))
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Дым столбом - кипит, дымится
Пароход…
Пестрота, разгул, волненье,
Ожиданье, нетерпенье…
Православный веселится
Наш народ.
Православный веселится
Наш народ.
И быстрее, шибче воли
Поезд мчится в чистом поле.(с)
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