 Ощущение поезда, который 4 месяца набирал скорость, а теперь вынужден тормозить, - Кулеба об отставке Гончарука

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на странице в сети Facebook.
"Это были 4,5 месяца, за которые я благодарен президенту Владимиру Зеленскому, парламенту и премьеру. В составе команды я делал и по состоянию на сейчас делаю все, чтобы страна менялась к лучшему, получала еще больше международной поддержки и двигалась вперед", - отметил Кулеба.
По его словам, "это было прикольно и важно. Но жизнь бурная. Особенно политическая".
"Я честно не знаю как дальше будут развиваться события. Лично у меня сейчас есть ощущение поезда, который за четыре месяца набрал скорость, а теперь вынужден тормозить. Далее он может остановиться или ускориться снова. Но вопрос не в личностях, а в системе", - подчеркнул Кулеба.
"При любом правительстве Украина должна двигаться по пути европейской и евроатлантической интеграции и развития глубоких отношений с США, Китаем, Индией и другими важными партнерами", - подытожил он.
Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке.
Президент Украины Владимир Зеленский получил поданное премьер-министром Алексеем Гончаруком заявление об отставке.
Пока еще есть время сделать остановку
Кондуктор, нажми на тормоза.
Сначала думать, затем делать. Тогда и чувства паровоза не будет.
Стрелой горящей поезд режет темноту
Послушный неизвестным силам.
И стук колес здесь заменяет сердца стук
И кровь от скорости застыла.
Движенье стало смыслом жизни
Что дальше будет - все равно!
Дрожит земля, дрожит горячий воздух
Стрела летит туда, где рухнул мост.
Не жди других, пока еще не поздно
Разбей окно и прыгай под откос.
поезд может ведь реально нестись к рухнувшему мосту
Пытающийся уйти дворами после ДТП!))))
но кое-кто пытается выпрыгнуть на ходу, а кто-то сорвать стоп-кран...
а другим - какая разница, едет же ? )))))
Гребенщеков))))))
Пароход…
Пестрота, разгул, волненье,
Ожиданье, нетерпенье…
Православный веселится
Наш народ.
Православный веселится
Наш народ.
И быстрее, шибче воли
Поезд мчится в чистом поле.(с)