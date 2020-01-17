EN|RU|UK
Темы дня: Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Записи Трубы Газовая война Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Политика Украины, Экономика
  393  16
Материалы по теме:
Все про:Кабмин (11509) МВФ (2780) НБУ (4542) экономия (98) Гончарук_Алексей (500)

 "Макроэкономическая политика правительства и НБУ способствовала укреплению экономики Украины", - представительство МВФ

Международный валютный фонд поддерживает текущую политику правительства и Нацбанка Украины, направленную на укрепление экономики страны.

Об этом говорится в ответе представительства МВФ в Киеве в ответ на запрос "Интерфакс-Украина" с просьбой прокомментировать новые обвинения в адрес Кабмина и центробанка об их некомпетентности, передает Цензор.НЕТ.

"Благоразумная макроэкономическая политика правительства и НБУ способствовала укреплению экономики Украины", – отметили в представительстве Фонда.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Гончарук - лучший премьер-министр за всю историю Украины, сейчас на него идет очередная атака, - Милованов

"Низкий бюджетный дефицит, снижение отношения госдолга к ВВП, низкая инфляция и накопление валютных резервов - все это результат этой политики и важные предпосылки для экономической стабильности и роста", – подчеркнули в МВФ.

Напомним, 15 января появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется на заседании, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому экономическую ситуацию в Украине. Говорящий, в частности, указывает на свою экономическую неграмотность, а также "примитивное понимание экономических процессов" Зеленским.

В пресс-службе Кабмина заявили, что информации о подлинности записи у них нет, заявления об отставке премьер не писал.

Позже появились вторая и третья части записи.

Премьер-министр записал видеообращение, в котором заявил, что против него и правительства развернули массированные медиа атаки.

17 января Гончарук написал заявление об отставке.

Источник: https://censor.net.ua/n3170407
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
И ведь понадобилось каких то 5 месяцев!!!
 показать весь комментарий
 
 
Странно . Что "укрепилось" ? Курс $ , согласен . Он просто обесценивается .
 показать весь комментарий
 
 
Спекулянты ОВГЗ , Маркарова, смолий, Рожкова...валюта из офшоров и гарантии Украины за проценты от 12 до 18......
 показать весь комментарий
 
 
Просто ОВГЗ будуть віддавати вже інші юристи економісти.
 показать весь комментарий
 
 
Економіка укріпилась, промвиробництво впало, дефіцит бюджету збільшився. Прекрасні результати за півроку. Боюся припустити, що буде в кінці року...
 показать весь комментарий
 
 
...но в кредите отказали... "Макроэкономическая политика правительства и НБУ способствовала укреплению экономики Украины", - представительство МВФ - Цензор.НЕТ 5297 а почему?
 показать весь комментарий
 
 
Потому, ця інформація про зміцнення економіки є перекрученням
 показать весь комментарий
 
 
конечно. конечно! потому что и кабмин и нбу работают на Внешнее управление, Сороса и МВФ.....Все усилия только на то что бы долги отдавать накопленные за столько лет...ну или землёи и стратегическими предприятиями. портами за копейкиЮ почти даром.
 показать весь комментарий
 
 
Ну, від МВФ таке не дивне. Міжнародна фінансова мафія вже стала в чергу за скупкою українських чорноземів.
 показать весь комментарий
 
 
Зміцнення економіки при падінні виробництва? "Макроекономічна політика уряду і НБУ сприяла зміцненню економіки України", - представництво МВФ - Цензор.НЕТ 1450
 показать весь комментарий
 
 
ага... "Макроекономічна політика уряду і НБУ сприяла зміцненню економіки України", - представництво МВФ - Цензор.НЕТ 8045
МВФ рвет шаблоны...
все сошли с ума...
 показать весь комментарий
 
 
Залишилось пояснити - як "укріплення економіки" корелює з "падінням промисловості".
 показать весь комментарий
 
 
Другими словами: мы рады что вы отдаете старые долги и берете в долг еще больше.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх