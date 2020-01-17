 Каждый день ми лишаем воров бюджета источников дохода. За это прилетает, жестко, - Федоров поддержал Гончарука

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил на странице в сети Facebook.
"Наше правительство первое за историю Украины, которое не воруют, не пришло по квотам, и не имеет личных целей. Каждый день мы разгребаем бестолковый менеджмент предыдущих команд в большинстве сфер. Каждый день наша команда лишает источников доходов воров бюджета. За это прилетает. Жестко. И это нормально. Мы не пришли завоёвывать политические рейтинги. Мы пришли с Президентом сделать реальные изменения", - говорится в сообщении.
Федоров поддерживает премьера Гончарука и заявил, что те процессы, которые запущены нужно довести до ума.
"Я лично, не держусь за должность, чтобы все сделать нужно максимальное доверие всех политических партеров, ваше. 24/7 мы чиним то, что сломано в корне. Причины того, как мы живем. Но мы должны пережить эту первую сильную волну против нас", - подчеркнул он.
Кроме того, Федоров сообщил, что несмотря на исход ситуации 30 января будет презентация "Дії", готового приложения, портала цифрового образования и других конкретных побед.
Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке.
Президент Украины Владимир Зеленский получил поданное премьер-министром Алексеем Гончаруком заявление об отставке.
массовые сокращения...
в моем городке так... (Днепропетровщина)...
Підбарижники звикли красти, от тепер і казяться що їх позбавляють цієї можливості.
Надо срочно этому кабмину повысить зарплаты как минимум до 1 мио $ , иначе таких гениев и талантов перекупят международные корпорации еще бОльшими зарплатами и премиями )))))
пока не прилетело им.
Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в собственности нерезидентов 16 января увеличился на 3,49 млрд грн (на 3%) - до 118,82 млрд грн.
Трансформатор, саме його міністерство придумали щоб красти😁
220 получает...12 отдает...а на остальное гудит..😀
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ПОВІРИВ БИ...
але :
Соросята во всей красе. Большой привет Нефьодову dubinsky.pro (https://dubinsky.pro/news/smotryashchego-kassira-odioznogo-peresolyaka-naznachili-v-zakarpatskuyu-tamozhnyu)Смотрящего-кассира одиозного Пересоляка назначили в Закарпатскую таможнюФетько работал в спайке с одиозным замначальника Закарпатской таможни Андреем Каращенко и рулил
Профанское ворье не заинтересовано спасать экономику Украины. Оно зарабатывает на крахе. Им выгодно уничтожение экономики и невыгодна ее стабилизация
https://dubinsky.pro/news/falsifikaciya-ekonomiki-ukrainy-ili-kak-profany-iz-kabmina-i-nacbanka-grabyat-stranu