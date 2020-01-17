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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11509) отставка (2487) Федоров Михаил (32) Гончарук_Алексей (500)

 Каждый день ми лишаем воров бюджета источников дохода. За это прилетает, жестко, - Федоров поддержал Гончарука

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что полностью поддерживает премьер-министра Алексея Гончарука и всю их команду.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил на странице в сети Facebook.

"Наше правительство первое за историю Украины, которое не воруют, не пришло по квотам, и не имеет личных целей. Каждый день мы разгребаем бестолковый менеджмент предыдущих команд в большинстве сфер. Каждый день наша команда лишает источников доходов воров бюджета. За это прилетает. Жестко. И это нормально. Мы не пришли завоёвывать политические рейтинги. Мы пришли с Президентом сделать реальные изменения", - говорится в сообщении.

Федоров поддерживает премьера Гончарука и заявил, что те процессы, которые запущены нужно довести до ума.

"Я лично, не держусь за должность, чтобы все сделать нужно максимальное доверие всех политических партеров, ваше. 24/7 мы чиним то, что сломано в корне. Причины того, как мы живем. Но мы должны пережить эту первую сильную волну против нас", - подчеркнул он.

Кроме того, Федоров сообщил, что несмотря на исход ситуации 30 января будет презентация "Дії", готового приложения, портала цифрового образования и других конкретных побед.

Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке.

Президент Украины Владимир Зеленский получил поданное премьер-министром Алексеем Гончаруком заявление об отставке.

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Каждый день ми лишаем воров бюджета источников дохода. За это прилетает, жестко, - Федоров поддержал Гончарука 01

Источник: https://censor.net.ua/n3170402
 
   
 Топ комментарии
 
Та ні, хлопці. Ви просто злодіям накрадене віддаєте у вигляді захмарних "зарплат".
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Лишаете, лишаете. А дыра в бюджете все больше и больше от ваших лишений
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странное видения Не воровства, повысив министрам зарплаты при уменьшающейся казне и без финансовой поддержке простые слои.
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странное видения Не воровства, повысив министрам зарплаты при уменьшающейся казне и без финансовой поддержке простые слои.
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ну да , ну да - клован кловану око не виклованить Каждый день ми лишаем воров бюджета источников дохода. За это прилетает, жестко, - Федоров поддержал Гончарука - Цензор.НЕТ 9438
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Все просто - они просто, хотят полностью угробить бюджет и тем самым лишить воров источника доходов. Граждане при этом конечно тоже лишаться источников дохода, но это уже мелочи
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Та ні, хлопці. Ви просто злодіям накрадене віддаєте у вигляді захмарних "зарплат".
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Я так розумію, що "крадії з б'юджету" минулої влади накрадене віддавали на субсидії, на соквартальне зростання зарплат і пенсій, на стипендії. І нарешті я зрозумів, чому соціалка не те, що не зростає, а зменшується. Це тому, що ніхто не краде. 🤔
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Лишаете, лишаете. А дыра в бюджете все больше и больше от ваших лишений
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Вам то что до бюджета?! Никогда не понимала как наполнение бюджета связано с моим уровнем жизни
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Ви ще не на пенсії? Тоді це розуміння, у вас попереду.
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На то она и пенсия, чтобы платилась из пенсионных фондов, а не из госбюджета
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Пенсійний фонд значною мірою дотується з держбюджету.
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Значит, это не пенсионный фонд, а корыто. Пока так будет, нормальные пенсии будут получать только судьи, прокуроры, чинуши и прочая мразь
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Я на пенсии, и что? Все вовремя. Если бы рева не украл, убрав коэффициент 1,35 из формулы расчета, а барыга не подписал это, было бы вообще хорошо.
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А от куда платятся зарплаты бюджетникам, пенсии, содержится армия, не задумывался?
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Для перечисленных вами целей не нужно такого огромного бюджета
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Возьми бюджет и почитай, там все цели расписаны, для дураков...
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Ви ,або невдало пожартували,або визнали власну інтелектуальну обмеженість.
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Всё может быть... Каха Бендукидзе может тоже был шутником или ограниченным? Но сделал то, что другим не под силу
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лишаете каких воров источника дохода? найема с зарплаты в 500 000 в месяц? или коболева с 2,5?
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Они очень умные, вот взять Лещенко, то пасквили на Пороха писал, а тут раз и талантливый керивник Укр Залізниці, 700000 зарплата, вот так...
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я вообще не могу понять, как у убыточной укразализныци могут быть руководители с зарплатой в 700 000
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та я знаю. их всех перечислять, это геморно выйдет
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А убытки покрываются из бюджета, это ведь комерс своими деньгами рискует, теряет здоровье и наполняет налогами бюджет, что бы эти трутни его грабили...
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так надо сделать зависимость зарплаты от положительного баланса деятельности. если убыток 1000 000, то пусть из своего кармана 100 000 заплатит. а если плюс 1 000 000, то пусть получит 100 000 зарплаты
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Это элементарно. Если зарплаты будут меньше, ну например 50 000-100 000 то будут воровать, значит убытков будет еще больше.
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******** логика. а их на эти должности насильно тянули? под дулом автомата заставляли? если такие талантливые, в частном бизнесе им с радостью предложат такие зарплаты.
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У Правительства Иммунитет на год .Если что не так , то нарушат Закон . Плохо что не выдержали Нервы и написал Заявление
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Правильнее сказать "каждый день вы лишаете бюджет источников доходов"
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да слышали все как вы решаете, что у вас даже плана нет, а дыра в бюджете уже больше 50 млрд грн и это всего за пол года вашего правления!
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Имя, сестра, имя! Хоть одного вора, которого лишили схем.
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Возможно и поломаете что то, но вот построить точно Х....... ечки.
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Какие достижения??? "Огласите весь список, пжалста...."
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задержка выплат денег, зарплат, пособий, субсидий...(субсидии вообще резко порезали)..
массовые сокращения...

в моем городке так... (Днепропетровщина)...
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Аваков при прошлой власти был бестолковым менеджером, а теперь он не ворует.
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Воров бюджета - это самих себя? Ведь вокруг бюджета сейчас собрались одни слуги. А прилетает тогда от кого?
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А чтоб воры не обижались им просто повысили зарплаты
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а чого це посіпака зейло свій твіт намалювало расіянською мовою??
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точно . бюджетники и пенсионеры и являются настоящими расхитителями бюджета . вот их и лишают источников дохода Щодня ми позбавляємо крадіїв бюджету джерел доходу. За це прилітає, жорстко, - Федоров підтримав Гончарука - Цензор.НЕТ 6812
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ничего, найдут нового премьера с более коротким языком
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Ну так...
Підбарижники звикли красти, от тепер і казяться що їх позбавляють цієї можливості.
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??? у этих негодяев своя параллельная украина и у них реально "конец эпохи бидности"......совести, чести. морали, порядочности, честности........
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Если начнут Голосовать , то Расклад Очень даже интересный. Группировки Известные и Их деяния уже известные за много Лет . Люди захотели Изменений , = Получили , просеются , начнут топить друг друга , Замечательно Украина Жива и на Овощ не Похожа из ПостСоветского Пространства.
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Армию он конечно не "отменит", но в балаган превратит...
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Воры и некомпетентные пиарщики с заобрачными зп, идите стройными рядами в отставку все!
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сколько пафоса....)))))

Надо срочно этому кабмину повысить зарплаты как минимум до 1 мио $ , иначе таких гениев и талантов перекупят международные корпорации еще бОльшими зарплатами и премиями )))))
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главное смотрите теперь за Гончаруком там, что б уходя, он не прихватил с собой электросамокат!
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А то буде те, що з моніторами в РНБО! Щодня ми позбавляємо крадіїв бюджету джерел доходу. За це прилітає, жорстко, - Федоров підтримав Гончарука - Цензор.НЕТ 5283
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это точно, нова влада ничем не цурается..
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Те зарплаты, которые вы себе сделали, хуже убытков от всех воров, вместе взятых! ( Гончарук, откуда деньги в конвертах, которые вы раздавали в Верховно Раде, где вы их украли?)
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Поясніть мені - чому зникає мародерство, кумовство і барижництво, а грошей все меньше і меньше?
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И доллар,падает ,а цены все растут и растут.И зарплаты у борунов с коррупцией все больше и зарплаты у них уже от 50000 тысяч.
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Ааааа! Сльози заважають мені говорить! Які ж вони бубочки! Хоч до рани прикладай! Де гроші, які крав попередній уряд на чолі з Гройсманом? Де гроші, що крав Порошенко? Тепер же нема ні крадіїв, ні корупціонерів, ні кумівства, ні квот - це все подолано... А от дірка в бюджеті чомусь тілько росте.... Діджиталізатори трускавецьки
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їм тепер хоч кіл на лобі обтісуй, будут виправдовувати тілько тому що зе одного з ними тіста.
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Каждый день долг украинцев возрастает на миллиарды, Гончарук отдавать даже не намерен, он только берет, пусть идет подальше вместе с Трофимовым

пока не прилетело им.

Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в собственности нерезидентов 16 января увеличился на 3,49 млрд грн (на 3%) - до 118,82 млрд грн.
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слушаю тут двоих зебубочек, и понимаю. будут защищать это говно что бы он уже не сделал, поднимет пенсионный возраст до 80 лет, тарифы на 200%, сдаст с потрохами все гос интересы до единого. и открыто об этом заявит типа так и нужно. просто потому что для них он свой тупой, необразованный, быковатый, суеверный, трусливый, понтомет. Порошенко был для них чужой, как марсианин. Поэтому цеплялись за любую зраду и продолжают цепляться даже когда стало понятно что все это была выдумка. Точно по такому же принципу голосуют за жопоблоки. Они прекрасно знают что эти твари реально их грабили при янучаре, они даже понимают что изза них в Украину пришла война, но голосовать будут только за них, потому что свои.
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2федоров:, таких работников как некоторые нынешние министры, я к себе на фирму не принял бы, даже если б они хотели работать забесплатно.....
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Зеленский не ведётся. Правительство остаётся.
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А что же вы их не сажаете,что бы видна была эта ваша работа?
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Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3170402

Трансформатор, саме його міністерство придумали щоб красти😁
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Как в том анекдоте...
220 получает...12 отдает...а на остальное гудит..😀
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Я ничего не могу сказать о Гончаруке. Так как информация противоречивая вокруг.Да и заинтересованных много вокруг. Каждый в своем. Чаще в плохом. Но если судить по лицу,то это первое лицо человеческого типа. Раньше были какие-то свиноподобные типа гроси или суслико-воровские типа кроля.Все это семейство свинарчуков.С человеконенавистническим подходом к жизни. Это крысиные разрушители ,не умеющие создавать.Поэтому они конечно будут мешать нормальным. Устраивать склоки,наговоры и провокации. Такова их людожерська суть.
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Наш уряд перший за історію України, який не краде, не прийшов за квотами, і не має особистих цілей. Щодня ми розгрібаємо безглуздий менеджмент попередніх команд у більшості сфер. Щодня наша команда позбавляє джерел доходів крадіїв бюджету.
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ПОВІРИВ БИ...

але :
Соросята во всей красе. Большой привет Нефьодову dubinsky.pro (https://dubinsky.pro/news/smotryashchego-kassira-odioznogo-peresolyaka-naznachili-v-zakarpatskuyu-tamozhnyu)Смотрящего-кассира одиозного Пересоляка назначили в Закарпатскую таможнюФетько работал в спайке с одиозным замначальника Закарпатской таможни Андреем Каращенко и рулил

Профанское ворье не заинтересовано спасать экономику Украины. Оно зарабатывает на крахе. Им выгодно уничтожение экономики и невыгодна ее стабилизация

https://dubinsky.pro/news/falsifikaciya-ekonomiki-ukrainy-ili-kak-profany-iz-kabmina-i-nacbanka-grabyat-stranu
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Якщо обирати між шмарклею і Гончаруком, то я обираю Гончарука - він принаймні справляє враження чесного долбо\оба.
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