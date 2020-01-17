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Все про:ВР (24293) Кабмин (11509) увольнение (1799) Бабак Алена (16) Шмыгаль Денис (1)

 Профильный комитет ВР поддержал отставку министра Бабак и назначение Шмыгаля вице-премьер-министром - министром развития территорий

Парламентский комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендует Верховной Раде удовлетворить заявление об увольнении министра развития громад и территорий Алены Бабак.

Такое решение поддержали члены комитета на его заседании в пятницу утром в Киеве, рассмотрев представление премьер-министра Алексея Гончарука на увольнение Бабак. передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом как сообщили на заседании комитета, Бабак увольняется по собственному желанию.

Сама Бабак на заседании комитета не присутствует.

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Вместе с тем, парламентский комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендует Верховной Раде назначить Дениса Шмыгаля на должность вице-премьер-министра – министра развития громад и территорий.

Шмыгаль в настоящее время возглавляет Ивано-Франковскую областную государственную администрацию.

Источник: https://censor.net.ua/n3170401
 
 
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Іще один з консерваторії по класу фортепіано?
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Кроме Мишани Саака, никого не видно в премьеры. Будет Мишаня, он и выгонит Зелю, хоть он его друг...
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В Україні українці закінчились! У Білорусі білоруси теж? Пишіть Лукашенка, нехай у Білорусі такого цінного кадра прем'єром зробить.
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А вот и Ахметов подтянулся , своих людей в правительство назначает
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Так дійде черга і до соєвих. Можна довго бичитись, сміятись, битись головою об стіну, але рано чи пізно прийдеться просити Петра Олексійовича повернутись до влади і прибрати увесь той срач, що створила зелена школота. Профільний комітет ВР підтримав відставку міністерки Бабак і призначення Шмигаля віцепрем'єр-міністром - міністром розвитку територій - Цензор.НЕТ 3344
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