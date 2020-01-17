 Зеленский получил заявление Гончарука, о результатах рассмотрения сообщим отдельно, - ОП

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщила пресс-служба Офиса Президента.

Глава государства рассмотрит указанное заявление.

О результатах рассмотрения Офис Президента Украины сообщит отдельно.

Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке.

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