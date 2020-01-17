 Зеленский получил заявление Гончарука, о результатах рассмотрения сообщим отдельно, - ОП

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщила пресс-служба Офиса Президента.
Глава государства рассмотрит указанное заявление.
О результатах рассмотрения Офис Президента Украины сообщит отдельно.
Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке.
Помните, в знаменитом ролике квартала про увольнение губернатора Коломойского, Владимир Зеленский говорит актерам, играющим Порошенко, Яценюка и Кличко:
«Желатин, сахар, мука, орехи, сметана... Только ты из всего этого Киевский торт не сделаешь, Петя. А знаешь почему?».
«Почему?».
«Яйца нужны!».
Казалось бы: причём тут несостоявшаяся отставка Гончарука?)
Записала новый видеоблог для Lbtv.
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https://lb.ua/blog/sonya_koshkina/447381_pochemu_goncharuk_ostaetsya_premerom.html
или назначить Премьером чела Каломойского - год масштабного воровства - бегство в Израиль;
или назначить Премьером чела Сороса: четыре года тотальной грязи через все ТВ помойки Каломойского и палки в колеса (когда даже медиашлюшка Дубинский будет вытирать ноги об Зеленского);
или назначить Премьером технического кандидата и получить временную передышку, перед войной с Каломойским.. а она (война с Каломойским) все равно будет..
смысл ситуации заключается в следующем: Украине нужно уничтожить Каломойского ,что бы стать Независимой!
мечты..
Щас просто все зелохи закричат "Гончарук мы любим тебя, не покидай отец родной "
Получит овации, новый "кредит доверия " еще на 1 год от Рады, и пойдет дальше кататься по Кабмину на самокате ...
Не підписуй заяву !
смотри что Гончарук написал в своем заявлении....
пускай лучше поставят на его должность открытого врага Украины..., чем вот это вот - лижущее задницу женоподобное существо в штанах...
"Я пришел на должность выполнять программу президента. Он для меня является образцом открытости и порядочности. Чтобы убрать любые сомнения относительно нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент. Источник: https://censor.net.ua/n3170395
В ИТалии во всех городах стоят электро самокаты. Их можно взять по мобилке, заплатить и оставить в любом месте (т.к. они с сателитарным устройством). В исторических центрах движение лимитировано, поэтому на самокате Monopattino удобно, ими пользуются все - от мэра до студента.
А если у вас ещё такого нет, то не пучьте на новшества глаза!
- План, Туман, Оман, клован.
Це практично синонім того, що Ви написали.
- ОслОмания.
- Валентин Петрович, разреши и мне вручить вам приказ, подписанный министром. Я думаю, коллектив откликнется на уход Валентина Петровича новыми трудовыми успехами. Хотя какие у «Промстальпродукции» могут быть успехи без вас.
- Конечно, вы правы, я не должен был закапывать в землю свой талант инженера. Я могу ещё приносить пользу.Вы убедили меня. Я понял, что я вам ещё нужен.Пусть у меня больное сердце, пусть мне шестьдесят, пусть я заслужил отдых, но я не уйду на пенсию, я остаюсь с вами!
Коллектив не может обойтись без меня, а я не могу жить без коллектива!
А тебя никто не заставлял! Ты сам подал заявление.И потом, я вместо тебя назначил уже другого человека.
Так, всё это было… это… было… Ритуа́л это было!
- Ты что же, хочешь сказать, что все лицемерили, говоря о том, как им будет тяжело без меня?
- Нет, этого я не хотел сказать, я...
- Товарищи! Вы что, на самом деле не хотите, чтобы я уходил на пенсию?
- Не-ет! Не хоти-им!
- И вы действительно хотите, чтобы я остался?
- Да-а! Хоти-им!
- долбоёбы, сэр...