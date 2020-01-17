 Я написал заявление об отставке и передал его Зеленскому с правом внести в Раду, - Гончарук

Об этом говорится в его заявлении, обнародованном утром в пятницу, передает Цензор.НЕТ.
"Последние 4 месяца команда Президента много работала над тем, чтобы страна изменилась. Уже за этот короткий промежуток времени нам многое удалось. На разных фронтах мы:
1. Подготовили нашу газотранспортную систему к переходу на европейские правила, что позволило подписать новый транзитный договор и снизить платежку за отопление для большинства украинцев на 30%.
2. Перезагрузили топ-руководство органов государственной власти.
3. Успешно провели переговоры с Международным валютным фондом и достигли договоренности о сделке на рабочем уровне.
4. Все это позволило Украине значительно улучшить свои позиции в международных рейтингах и вдвое уменьшить стоимость гривневых займов. С 18% до 9%", - рассказал Гончарук.
"Но самое главное - мы подготовили серьезный фундамент для развития страны в 20-м году:
1. На следующей неделе мы запускаем первые государственные онлайн-сервисы, которые навсегда упростят жизнь людей. Это первый, но далеко не последний шаг.
2. С 1 февраля запустится программа доступного кредитования для предпринимателей - 5/7/9%, а уже осенью нашей целью является ипотека под 11-12%.
3. С 1 марта мы запустим программу "Большая стройка", что позволит нам отремонтировать и построить более 4000 км дорог, качественно обновить 100 школ, 100 детских садов, 100 стадионов и 200 приемных отделений.
4. Мы приняли программу медицинских гарантии. С 1 апреля государство полностью будет компенсировать расходы на роды, лечение инсульта, инфаркта. Расширили программу "Доступные лекарства", в которую включен инсулин.
5. Подготовили к запуску приватизации более 500 убыточных, не стратегических предприятий, а это дополнительные ~ 12 млрд грн в госбюджет.
6. Правительство не будет больше переплачивать по внешним и внутренним обязательствам. За последний месяц мы привлекали ресурсы по 2.22% в евро и 9,88% в гривне. Это лучший показатель за 10 последних лет и важный фактор для роста всей экономики страны", - добавил премьер.
Сегмент за сегментом, рынок за рынком - постепенно мы перезапускаем всю экономику!
"Главный вызов - должны окончательно преодолеть коррупцию в государственном секторе. Относительно нашей команды скажу откровенно: это команда порядочных людей. Именно поэтому я не прекращу повторять этот тезис: на топ-уровне в Правительстве коррупции нет. Если какие-то проявления и остались на нижних уровнях, то лишь потому, что мы еще не успели до них добраться. "К сожалению, за несколько месяцев довольно сложно уничтожить криминальные схемы, которые выстраивались десятилетиями. Главное, что останавливаться мы не имеем права и не будем! Как бы этого не хотели наши оппоненты, привыкшие жить в тени. Поэтому они используют каждую возможность, чтобы уничтожить веру людей во власть", - акцентировал он.
"В последние дни все вы стали свидетелями событий, разворачивающихся вокруг слитых в сеть файлов, смонтированных из фрагментов записей совещаний в Правительстве. Их содержание искусственно создает представление, что якобы я и моя команда - не уважаем Президента, который является нашим политическим лидером. Многим группам влияния, которые стремятся получить доступ к финансовым потокам выгодно, чтобы так выглядело. Но это не правда", - заверил Гочарук.
"Я пришел на должность выполнять программу президента. Он для меня является образцом открытости и порядочности. Чтобы убрать любые сомнения относительно нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент. Он человек, которому украинцы выразили беспрецедентное доверие. И он имеет полное право оценивать эффективность каждого члена своей команды, которая меняет страну", - говорится в заявлении.
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Это начало конца!
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Статья 116, пункт 1, первая строчка, первые слова
«забезпечує державний суверенітет і економічну самостійність України»
А это означает, что чудак расписался в своей профнепригодности, а заодно - подписался под заявлением о профнепригодности президента. И тут снова «юрист» в премьере дает сбой. Дело в том, что статья 106 Конституции, в которой описаны полномочия президента, ни в едином пункте не упоминает экономику. А сделано это потому, что так действует конституционный принцип разделения властей. То есть, премьер ни много, ни мало рассказал присутствующим на совещании о том, что президент, превышая свои полномочия, вмешивается в вопросы формирования экономической политики государства, не имея ни образования, ни знаний, ни опыта, ни полномочий что-то такое делать. По сути, премьер уличил президента в совершении должностного преступления и это сделал человек, который называет себя юристом!\\\\\\\\
Не хочет попасть под раздачу ударов мокрыми трусами по ЗЕленым харям))))
Наш мудрый украинский нарИд может откровенно удивить!)))
Это что новое, неизвестное.
Может, раз дебилы, то умственные способности у них ограниченные и им голосовать вообще нельзя, именно по этой причине?
пришелся не ко двору...
Думаю что депутаты не отпустят Гончарука и тот получит новый "кредит доверия " еще на 1 год
Клоунада.
Сейчас его место займет или "умный" слуга с бениного Кагала, или кто нибудь назначенец Московии типа Ермака...
Разрушение Украины ускорится в разы...
Пипец приходит...
пускайтоже что-то скажет
Единственная реформа должна быть, это "бандитам тюрьмы" - борьба с коррупцией.
а теперь только побольше пафоса и хорошо разыгранной обиды и чуть-чуть упреков.. типа а я ж так мечтал... я ж душу и тело... (прочем.. эти ценности... не к этом телу и душе)
временщик... подлатался и хватит...пора на теплое спокойное местечко перебираться...(самокат не забудь!)
100% ложь, платежку снизила плюсовая температура и намного больше чем на 30%. Похоже он постоянно лжет вследствие своей некомпетентности. Путь уходит.