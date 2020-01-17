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 Я написал заявление об отставке и передал его Зеленскому с правом внести в Раду, - Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке.

Об этом говорится в его заявлении, обнародованном утром в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

"Последние 4 месяца команда Президента много работала над тем, чтобы страна изменилась. Уже за этот короткий промежуток времени нам многое удалось. На разных фронтах мы:

1. Подготовили нашу газотранспортную систему к переходу на европейские правила, что позволило подписать новый транзитный договор и снизить платежку за отопление для большинства украинцев на 30%.

2. Перезагрузили топ-руководство органов государственной власти.

3. Успешно провели переговоры с Международным валютным фондом и достигли договоренности о сделке на рабочем уровне.

4. Все это позволило Украине значительно улучшить свои позиции в международных рейтингах и вдвое уменьшить стоимость гривневых займов. С 18% до 9%", - рассказал Гончарук.

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"Но самое главное - мы подготовили серьезный фундамент для развития страны в 20-м году:

1. На следующей неделе мы запускаем первые государственные онлайн-сервисы, которые навсегда упростят жизнь людей. Это первый, но далеко не последний шаг.

2. С 1 февраля запустится программа доступного кредитования для предпринимателей - 5/7/9%, а уже осенью нашей целью является ипотека под 11-12%.

3. С 1 марта мы запустим программу "Большая стройка", что позволит нам отремонтировать и построить более 4000 км дорог, качественно обновить 100 школ, 100 детских садов, 100 стадионов и 200 приемных отделений.

4. Мы приняли программу медицинских гарантии. С 1 апреля государство полностью будет компенсировать расходы на роды, лечение инсульта, инфаркта. Расширили программу "Доступные лекарства", в которую включен инсулин.

5. Подготовили к запуску приватизации более 500 убыточных, не стратегических предприятий, а это дополнительные ~ 12 млрд грн в госбюджет.

6. Правительство не будет больше переплачивать по внешним и внутренним обязательствам. За последний месяц мы привлекали ресурсы по 2.22% в евро и 9,88% в гривне. Это лучший показатель за 10 последних лет и важный фактор для роста всей экономики страны", - добавил премьер.

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Сегмент за сегментом, рынок за рынком - постепенно мы перезапускаем всю экономику!

"Главный вызов - должны окончательно преодолеть коррупцию в государственном секторе. Относительно нашей команды скажу откровенно: это команда порядочных людей. Именно поэтому я не прекращу повторять этот тезис: на топ-уровне в Правительстве коррупции нет. Если какие-то проявления и остались на нижних уровнях, то лишь потому, что мы еще не успели до них добраться. "К сожалению, за несколько месяцев довольно сложно уничтожить криминальные схемы, которые выстраивались десятилетиями. Главное, что останавливаться мы не имеем права и не будем! Как бы этого не хотели наши оппоненты, привыкшие жить в тени. Поэтому они используют каждую возможность, чтобы уничтожить веру людей во власть", - акцентировал он.

"В последние дни все вы стали свидетелями событий, разворачивающихся вокруг слитых в сеть файлов, смонтированных из фрагментов записей совещаний в Правительстве. Их содержание искусственно создает представление, что якобы я и моя команда - не уважаем Президента, который является нашим политическим лидером. Многим группам влияния, которые стремятся получить доступ к финансовым потокам выгодно, чтобы так выглядело. Но это не правда", - заверил Гочарук.

"Я пришел на должность выполнять программу президента. Он для меня является образцом открытости и порядочности. Чтобы убрать любые сомнения относительно нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент. Он человек, которому украинцы выразили беспрецедентное доверие. И он имеет полное право оценивать эффективность каждого члена своей команды, которая меняет страну", - говорится в заявлении.

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Я написал заявление об отставке и передал его Зеленскому с правом внести в Раду, - Гончарук 01
Я написал заявление об отставке и передал его Зеленскому с правом внести в Раду, - Гончарук 02
Я написал заявление об отставке и передал его Зеленскому с правом внести в Раду, - Гончарук 03

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Источник: https://censor.net.ua/n3170395
 
 
 Топ комментарии
 
Бенин жидо-рекет наведался видать. запугали его!
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...слезы мешают мне писать...
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Не долго Музыка играла, а ведь он из ЗЕлени был самым умным.
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Шо почалося? Коломойский нахлабучил Гончарука... Теперь поставит своего премьера и вернет себе приват ну или ЗВР...
Это начало конца!
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Це сумно. Надіюсь депутати не проголосують за відставку...
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так все их правление на сегодня-это стирка постельного белья, вынос мусора с хаты и мордобой. Да еще наркотики за которые не стыдно.
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вас там нет хватает "уборщиц" . Вы бы и постирали и убрали и бюджет сформировали , да и наркоту покачественней насыпали по ноздрям .
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Ох, Люцифере,то не є цирк - то балаган найнижчої категорії.
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"Немає корупції..." А долари в конвертах за правильне голосування, що це? Підкуп чи заохочення? І які податки з такої платні...
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Бенин жидо-рекет наведался видать. запугали его!
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100%, зараз бєня поставить свого премєра і почнеться загарбання України
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Не долго Музыка играла, а ведь он из ЗЕлени был самым умным.
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умный говорит что он дурак?)))

\\\\\\\\
Статья 116, пункт 1, первая строчка, первые слова
«забезпечує державний суверенітет і економічну самостійність України»
А это означает, что чудак расписался в своей профнепригодности, а заодно - подписался под заявлением о профнепригодности президента. И тут снова «юрист» в премьере дает сбой. Дело в том, что статья 106 Конституции, в которой описаны полномочия президента, ни в едином пункте не упоминает экономику. А сделано это потому, что так действует конституционный принцип разделения властей. То есть, премьер ни много, ни мало рассказал присутствующим на совещании о том, что президент, превышая свои полномочия, вмешивается в вопросы формирования экономической политики государства, не имея ни образования, ни знаний, ни опыта, ни полномочий что-то такое делать. По сути, премьер уличил президента в совершении должностного преступления и это сделал человек, который называет себя юристом!\\\\\\\\
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Вот потому и делает ноги первым!)))
Не хочет попасть под раздачу ударов мокрыми трусами по ЗЕленым харям))))
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Хто зна?)))
Наш мудрый украинский нарИд может откровенно удивить!)))
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Это он наивный? Это дебилы которые проголосовали за слугу уродов наивные!
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Наивные дебилы?
Это что новое, неизвестное.
Может, раз дебилы, то умственные способности у них ограниченные и им голосовать вообще нельзя, именно по этой причине?
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К сожалению, дебилизм 73% населения Украины выяснился как раз уже после голосования. В данный момент ожидаем поправку в законодательстве о "разрешении дебилам голосовать". Так тебя устраивает, свинорусик?
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Nataliya Mischenko - в первую очередь его погубила его национальность...

пришелся не ко двору...
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Щас и Аваков напишет заявление... 2 заявления, одно на то шоб его уволили, а второе шоб его приняли(на самокат Гончарука))
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Не переживай, эта пейсатая банда точно так же и про украинцев думает!
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шаг правильный, но много эмоций и преувеличений. Написал бы просто-избрали вопреки Петру, а Владимир еще хуже оказался. Неуч
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Во блин, а кто то рассказывал что новая команда пришла что то сделать и менять страну. Но оказывается что то сделать это выполнять желания Зеленского, а на остальное плевать?
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Да скорее это цирк! Зеленский не подпишет и будет типа вот я хотел а он против.
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"Самый лучший премьер" уходит. Как теперь жить...
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Фактически это голый суслик. отому что при отставке премьера в отставку уходит весь Кабмин. Это надо быть сильным руководителем, чтобы принять такую отставку.
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Та не переживай, ничего не произойдет. Такие "заявления" мы уже слышали и видели, как провласный парламент их голосует, а тут вообще монобольшинство.
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Подберёт на его место кого-нибудь... потупее.
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В 95 АНАЛЕ еще осталась куча перспективных СЛУГ!))))
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Зеленский не может уволить Гончарука, потому что не он его туда ставил... Даже если бы и хотел....
Думаю что депутаты не отпустят Гончарука и тот получит новый "кредит доверия " еще на 1 год
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Тобто Гончарук знає що Зе не може його звільнити, тим не менш пише заяву.
Клоунада.
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вот мне жаль..., не смотря на то что этот один из не многих украинцев в команде зе-проходимцев большим умом и не выделялся....
Сейчас его место займет или "умный" слуга с бениного Кагала, или кто нибудь назначенец Московии типа Ермака...
Разрушение Украины ускорится в разы... Я написал заявление об отставке и передал его Зеленскому с правом внести в Раду, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1061
Пипец приходит...
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а что там еще п сценарию Слуги-импичмент.
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"Развод для лохов"!!! Ні в яку відставку він не піде - це просто не вигідно ЗЕ-кацапу!!!
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Кто-то текст читал -- это что за бред вообще!
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В декабре слышал мнения некоторых политологов, что весной Гончарука попросят уйти... Так как он начал выделываться и не выполняет все пожелания Бени и ко. И вместо него с большей вероятностью поставят Авакова.
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не треба піддаватися впливам і обставинам.треба ьягти плуга.ця країна потребує змін
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Хто його за язика тягнув? Як що дурне,тоді у відставку.
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только ж вчера было обращение, что я ничего не писал... я улыбаюсь, а "янелох" где?
пускайтоже что-то скажет
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лучшие из лучших зализывают раны . возьмите лучших из худших Я написав заяву про відставку і передав її Зеленському з правом внести в Раду, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8583
Я написав заяву про відставку і передав її Зеленському з правом внести в Раду, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8829
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Украинцам нужна нормальная жизнь, а не продолжение экономических экпериментов над людьми, которые барыги назвали реформами.
Единственная реформа должна быть, это "бандитам тюрьмы" - борьба с коррупцией.
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Шефиры, родненькие заберите их всех обратно в Квартал....
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Первый раз в истории Украины цивилизованно премьер уходит с поста после скандала.
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По факту, это уже кризис. Даже без увольнения, по факту подачи заявы - надо менять все правительство.
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Шановне панство, зберегаємо спокій. Зараз зебіли нам все пояснять!😀
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Виявляєтся так злякався Бені, що і зразу зая'ву написав ,саме для цього і була ця провокація ,олігарх поки не має повного впливу на КМ ,а йому хочется повного хаосу і безпредела.
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ух ты...т.е. даже оправдываться нет смысла, только хуже будет
а теперь только побольше пафоса и хорошо разыгранной обиды и чуть-чуть упреков.. типа а я ж так мечтал... я ж душу и тело... (прочем.. эти ценности... не к этом телу и душе)
временщик... подлатался и хватит...пора на теплое спокойное местечко перебираться...(самокат не забудь!)
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"Подготовили нашу газотранспортную систему к переходу на европейские правила, что позволило подписать новый транзитный договор и снизить платежку за отопление для большинства украинцев на 30%."
100% ложь, платежку снизила плюсовая температура и намного больше чем на 30%. Похоже он постоянно лжет вследствие своей некомпетентности. Путь уходит.
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