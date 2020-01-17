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 Гончарук написал заявление об отставке (обновлено)

Премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке.

Об этом говорится в его заявлении, обнародованном утром в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

"Последние 4 месяца команда Президента много работала над тем, чтобы страна изменилась. Уже за этот короткий промежуток времени нам многое удалось. На разных фронтах мы:

1. Подготовили нашу газотранспортную систему к переходу на европейские правила, что позволило подписать новый транзитный договор и снизить платежку за отопление для большинства украинцев на 30%.

2. Перезагрузили топ-руководство органов государственной власти.

3. Успешно провели переговоры с Международным валютным фондом и достигли договоренности о сделке на рабочем уровне.

4. Все это позволило Украине значительно улучшить свои позиции в международных рейтингах и вдвое уменьшить стоимость гривневых займов. С 18% до 9%", - рассказал Гончарук.

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"Но самое главное - мы подготовили серьезный фундамент для развития страны в 20-м году:

1. На следующей неделе мы запускаем первые государственные онлайн-сервисы, которые навсегда упростят жизнь людей. Это первый, но далеко не последний шаг.

2. С 1 февраля запустится программа доступного кредитования для предпринимателей - 5/7/9%, а уже осенью нашей целью является ипотека под 11-12%.

3. С 1 марта мы запустим программу "Большая стройка", что позволит нам отремонтировать и построить более 4000 км дорог, качественно обновить 100 школ, 100 детских садов, 100 стадионов и 200 приемных отделений.

4. Мы приняли программу медицинских гарантии. С 1 апреля государство полностью будет компенсировать расходы на роды, лечение инсульта, инфаркта. Расширили программу "Доступные лекарства", в которую включен инсулин.

5. Подготовили к запуску приватизации более 500 убыточных, не стратегических предприятий, а это дополнительные ~ 12 млрд грн в госбюджет.

6. Правительство не будет больше переплачивать по внешним и внутренним обязательствам. За последний месяц мы привлекали ресурсы по 2.22% в евро и 9,88% в гривне. Это лучший показатель за 10 последних лет и важный фактор для роста всей экономики страны", - добавил премьер.

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Сегмент за сегментом, рынок за рынком - постепенно мы перезапускаем всю экономику!

"Главный вызов - должны окончательно преодолеть коррупцию в государственном секторе. Относительно нашей команды скажу откровенно: это команда порядочных людей. Именно поэтому я не прекращу повторять этот тезис: на топ-уровне в Правительстве коррупции нет. Если какие-то проявления и остались на нижних уровнях, то лишь потому, что мы еще не успели до них добраться. "К сожалению, за несколько месяцев довольно сложно уничтожить криминальные схемы, которые выстраивались десятилетиями. Главное, что останавливаться мы не имеем права и не будем! Как бы этого не хотели наши оппоненты, привыкшие жить в тени. Поэтому они используют каждую возможность, чтобы уничтожить веру людей во власть", - акцентировал он.

"В последние дни все вы стали свидетелями событий, разворачивающихся вокруг слитых в сеть файлов, смонтированных из фрагментов записей совещаний в Правительстве. Их содержание искусственно создает представление, что якобы я и моя команда - не уважаем Президента, который является нашим политическим лидером. Многим группам влияния, которые стремятся получить доступ к финансовым потокам выгодно, чтобы так выглядело. Но это не правда", - заверил Гочарук.

"Я пришел на должность выполнять программу президента. Он для меня является образцом открытости и порядочности. Чтобы убрать любые сомнения относительно нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент. Он человек, которому украинцы выразили беспрецедентное доверие. И он имеет полное право оценивать эффективность каждого члена своей команды, которая меняет страну", - говорится в заявлении.

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Напомним, 15 января появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется на заседании, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому экономическую ситуацию в Украине. Говорящий, в частности, указывает на свою экономическую неграмотность, а также "примитивное понимание экономических процессов" Зеленским.

В пресс-службе Кабмина заявили, что информации о подлинности записи у них нет, заявления об отставке премьер не писал.

Позже появились вторая и третья части записи.

Премьер-министр записал видеообращение, в котором заявил, что против него и правительства развернули массированные медиа атаки.

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Гончарук написал заявление об отставке 03

Источник: https://censor.net.ua/n3170395
 
   
 Топ комментарии
 
Шо почалося? Коломойский нахлабучил Гончарука... Теперь поставит своего премьера и вернет себе приват ну или ЗВР...
Это начало конца!
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Щас и Аваков напишет заявление... 2 заявления, одно на то шоб его уволили, а второе шоб его приняли(на самокат Гончарука))
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Что позволит, запускаем, планируем, будет... Один лепет... А в результате будет крах экономики! Шуты ,Циркачи, Акробаты возвращайтесь в своё Шапито-95, задолбали уже своим идиотизмом!
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А кого Путин предлагает Зеленскому назначить Премьером. Нужно такого ,чтобы не нужен был Главнокомандующий...ведь Какая разница,реки текут,птицы летают ,сало и горилка погребе
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Да ПАНЫ не отпустят, ты же их любимец, Ну куда им без тебя. Гни и дальше спину, НИВА то урожайная.
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Куди це він зібрався? А хто після нього буде прибирати?
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ага. Янлох Оманский упал на лыжах, потерял сознание, очнулся - Оман.
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Про відкритість та порядність ЗЕзюдента - це жарт від сценаристів 95 Кварталу?
Я би поставив його на друге місце у рейтингу.
Бо №1 є "перлина" від Єрмака:

Гончарук написав заяву про відставку - Цензор.НЕТ 6631
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Первые четыри пункта - сплошная ложь, кроме того, что реально на всех уровнях ЗЕленые поставили только своих и назвали это не узурпацией всех веток власти, а перезагрузкой.
Про достижения договоренностей с МВФ, лопочут только ЗЕленые, а МВФ молчит.

Про светлые прожекты, которые изменят навсегда и бла-бла-бла даже говорить не о чем - гиперлуп + диджитал батут для полуграмотных кугутов №2.
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Анонсированный на декабрь 2019 уход Авакова с должности министра немного затянулся. А уходить с должности министра он собирался в связи с вступлением на должность Премьера. А нелохи думали что его просто так уволят и выгонят с Правительства... Гончарук написав заяву про відставку - Цензор.НЕТ 6141
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Недолго мучилась старушка в высоковольтных проводах... У Янелоха еще Жека Кошевой нигде не пристроен. Ему что шутом,- что Премьером....
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Гончарука надо держать. Он - надежда Украины. Если на место премьера опять придет какой-нибудь замшелый коррупционер - результат олигархических договорняков - это будет шаг назад на десятилетия.
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А на чье имя заявление? И вообще-то все правительство должно уйти при уходе премьера(відставка Прем'єр-міністра тягне за собою відставку Кабінету Міністрів у повному складі.). Да-да, Аваков тоже. Ну и как там Центрэнерго поживает? Не разжирели на коломойских-то харчах? Или наоборот, разные коломойские разжирели на центроэнерговских харчах. Уже не разобрать.
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ну да, Аваков уже уходил с отставкой Гройсмана. Недалеко.
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Вот и я о том же. И это ответ на вопрос, кто в доме хозяин.
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Он для меня является образцом открытости и порядочности. Источник: https://censor.net.ua/n3170395. Это он о ваЗЕлине. Вот после этих слов я не доверяю ни одному слову Гончарука!! Пусть и ВаЗЕлин идет в отставку пока не поздно!! Пока не наступил полный ХАОС в управлении государством!! Гончарук написав заяву про відставку - Цензор.НЕТ 283
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турбо-клоуны бегут из турбо-цирка ?
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Що, обіжений, наворотив - тепер зливаєшся?
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Соевые!!!!! Ваш Мародер это мусор на обочине истории!
Зеля поставит премьером лютого и кровожадного до банды мародера и мертведчука.
Вот тогда и посмеемся вместе😆
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Прошлым летом премьер Италии Conte тоже подал заявление об отставке, но Президент Республики не подписал.
Так что, пэпыны и лулыны, не бегите впереди паровоза.
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люцька, я тебя , прежде всего, не уважаю. Ты мне противен и напоминаешь тех мерзких типов у нас на Родине, что пристают к юбкам на улицах.
Не унижай себя и проходи мимо. Одну тошноту вызываешь. После европейской галантности мужчин!
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каха бендукідзе йшов до кінця,кожен день спостерігаючи "мітинги"
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Скатертью дорога этому педику-профану.
Остается надеяться, что у них в команде найдется хоть кто-то кроме очередного дегенерата на это место.
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Мнение эксперда от Петушария очень важно для нас Гончарук написав заяву про відставку - Цензор.НЕТ 619
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про газ вообще бред.теперь **** будем платить 2 платежки
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Хай идёт изучает экономику на каких-нибудь бухгалтерских курсах
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Если отставку примут, то следующим премьером будет Тимошенко. Полагаю, что профан Гончарук был изначально техническим промежуточным премьером, для прихода подруги Коломойского - Тимошенко. Поэтому если отставка будет не сейчас, то все равно следующий премьер Тимошенко.
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Понеслось Гончарук написав заяву про відставку - Цензор.НЕТ 1241 Ругали Порошенко и его Кабмин, который проработал 3 года, а Гончарука за несколько месяцев слили свои же.
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не "свои слили", а Гончарук и его кабмин за несколько месяцев слили экономику Украины в помойную яму...
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Так, что же это получается, если коррупцию победили, а народ не стал жить лучше, может и не было никакой коррупции?
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Год Крысы начался символично - вот первая побежала с корабля....
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Чьо-о-о-о-о-о ? А чому не Бєні на стіл ? Чи Соросу ? Чи Папі ?

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про Кабінет Міністрів України

Стаття 15. Відставка Кабінету Міністрів України внаслідок відставки Прем'єр-міністра України
1. Прем'єр-міністр України має право заявити Верховній Раді України про свою відставку.
2. Верховна Рада України розглядає питання про відставку Прем'єр-міністра України не пізніше ніж на десятий день після надходження заяви про відставку, якщо вона надійшла під час чергової сесії Верховної Ради України, і не пізніше першого пленарного тижня наступної чергової сесії, якщо така заява надійшла у міжсесійний період.
3. Прем'єр-міністр України звільняється з посади з дня прийняття рішення про його відставку на пленарному засіданні Верховної Ради України.
4. Прийняття Верховною Радою України рішення про відставку Прем'єр-міністра України має наслідком відставку всього складу Кабінету Міністрів України.
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Может оно и написано на имя главы ВР. Но бессмысленно передавать его в Раду без согласия на процесс Президента.
Гончарук - хоть и полный профан, но в штате кабмина явно есть несколько юристов.
Пока еще не факт, что Зеленский переправит заявление в Раду, наблюдаем.
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Гончарук-честный и порядочный человек! а такой не устраивает ***** и Беню
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..то всё фигня, "какая разница".. - больше тревожит не тупость зелёной Ылиты и ее изумрудной Бусинки, а то, что в ответ на эту тупость, пусть и у поредевших 73%, сохраняется вера зебилов в Великого Вошьдя, Деда Мороза и святую шАру..(
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Вчергове, включили московський план. Інформацію втюхали нам одразу після свят, щоб від нас була реакція. Тепер призначать якусь кремлівську шлюшку.... Московія хоче контролювати ВСЕ (такий сценарій кацапи вже використовували 1917 - 1920 рр) ЗАРАЗ ГОЛОВНЕ - ТРИМАТИ ХОЛОДНИМ РОЗУМ ТА ГАРЯЧИМ СЕРЦЕ !!! ЄДНАЄМОСЬ !!!
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