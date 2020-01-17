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 Оккупанты не дают проукраинскому активисту Приходько свиданий с родными и архиепископом Климентом: тяжело ему, - адвокат

Арестованному в оккупированном Крыму проукраинскому активисту Олегу Приходько не разрешают свидания с близкими и архиепископом Крымской епархии ПЦУ Климентом.

 Об этом Крым.Реалии рассказал адвокат Назим Шейхмамбетов, передает Цензор.НЕТ.

"Мы с ним виделись. Состояние более-менее нормальное – пожилой человек. Он немного похудел. Слегка бледный. У него каких-то критических жалоб нет. Перенес легкую простуду перед Новым годом. Ему не дают свидания с близкими родственниками, следствие отказывает в свидании с архиепископом Климентом. Тяжело ему", – сообщает Шейхмамбетов.

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Напомним, 10 октября оккупанты задержали проукраинского активиста из Сак Приходько. Подконтрольный России "Киевский районный суд" оккупированного Крыма арестовал активиста на два месяца. 26 декабря оккупационный "суд" в Крыму оставил под стражей до февраля украинского активиста Приходько.

8 февраля 2019 года сотрудники крымского главка ФСБ провели обыск у Олега Приходько в оккупированном селе Орехово Сакского района. Силовики изъяли у него украинскую символику, флаги партии "Свобода", красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры, технику и домашние CD-диски. После обыска Приходько отвезли в Симферополь, где допрашивали, расспрашивая о его деятельности и связях на материковой части Украины.​

В июне 2016 года российские силовики задерживали активиста за украинские номерные знаки на автомобиле.

Источник: https://censor.net.ua/n3170393
 
 
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ничего, вот ЗЕ составит новый список, начертит новые зоны отведения украинских частей, а потом может и вспомнит, что Крым-это Украина и что там тоже есть заложники кремля.
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зато предателям и сепарам в Украине хорошо сидеть никто над ними не издевается и быстро стараются отпустить
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Пусть поп наложит парочку заклинаний на Путина, или хотя бы на охранников.
Не сами ли визжите - если что-то происходит, значит это с позволения Яхве. Ну и стандартный визг про: маловерили, проверкаверы, ноказаниезахрехи Оккупанты не дают проукраинскому активисту Приходько свиданий с родными и архиепископом Климентом: тяжело ему, - адвокат - Цензор.НЕТ 1328
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Нужно ООН собирать и требовать от мира санкций новых против РФ!!!
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