 Минздрав опубликовал перечень бесплатных услуг в рамках программы медгарантий

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что больница или поликлиника, которая хочет оказывать приоритетные услуги, и заключить договор с Национальной службой здоровья Украины, должна соответствовать перечню требований для таких услуг.
"В медицинскую помощь при инсульте/инфаркте входит: диагностика (компьютерная томография, МРТ, ангиография, экстренные лабораторные исследования); проведение тромболитической терапии (инсульт), стентирование (инфаркт); круглосуточный мониторинг состояния пациента в реанимации; реабилитационная помощь в остром периоде", - говорится в сообщении.
По данным Минздрава, с 1 апреля гарантированный пакет медицинских услуг при родах будет включать физиологические роды, ургентное и плановое кесарево сечение, мониторинг состояния роженицы и ребенка, обезболивание во время родов, лабораторные и инструментальные обследования, интенсивную терапию в случае возникновения осложнений у роженицы, реанимацию и стабилизацию состояния новорожденных, вакцинацию, метаболический скрининг у новорожденных и консультацию по вопросам грудного вскармливания и послеродовой контрацепции.
Также будет предоставляться другая медицинская помощь преждевременно рожденным и/или больным новорожденным в неонатальном периоде.
Для снижения тенденций заболевания раком, Минздрав начнет проводить бесплатные эндоскопические обследования, направленные на раннюю диагностику онкологических заболеваний. На них предусмотрены 1 миллиард гривен.
Отмечается, что в гарантированный пакет бесплатных обследований входит: маммография, гистероскопия, эзофагогастродуоденоскопия, колоноскопия, цистоскопия и бронхоскопия.
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Напомним, с 1 апреля в полном объеме заработает Программа медицинских гарантий. В ее рамках был определен перечень медицинских услуг, которые пациент сможет гарантировано получить безвозмездно.
Программа медицинских гарантий включает первичную, амбулаторно-поликлиническую, стационарную, экстренную, паллиативную медицинские помощи, медицинскую реабилитацию и программу возмещения лекарственных средств ("Доступные лекарства").
Со вступлением закона о медицинской реформе в силу появились основания принять ряд решений для своевременной реализации ранее заявленного плана по реформированию первичного звена здравоохранения.
Согласно Конституции медицинская помощь бесплатна, а не обслуживание.
Про "обслуживание" не сказано ни слова.
P.S. "Обслуживают" в ресторанах, в стационарах лечат.
Не безкоштовним, а безоплатним і не усе, а виключно у державних та комунальних закладах.
БЕЗОПЛАТНІСТЬ не дорівнює безкоштовності. Бо інакше, постає просте запитання - хіба медицина за податки є безкоштовною? Якщо я заплатив за неї наперед, то де ж безкоштовність? Тому використаний термін безоплатність. Тобто в момент звернення я не сплачую. І це важливо! Бо страхова медицина, яку в нас видають за "платну" тут нічим не відрізняється від існуючої медицини за податки... ну майже нічим, окрім якості та посередника, що збирає податки/внески.
Чому б КМУ не затвердити перелік марок бензину, що буде безкоштовним? Я ось не пригадую, а до цього переліку, що дозволяло в пологових будинках брати 500$ за пологи та 1000$ за "кесарево"?
Ну, если будет острый инфаркт и не будет денег на шунтирование, то узнаете (наверное).
А в Австралии шунтирование бесплатно за счет государственной страховой медицины, если привезли в государственный госпиталь с острым инфарктом.
Державна страхова медицина, це не бесплатно!!! Це просто держава збирає із тебе замість податків, страховий збір. А у нас, податкова медицина. І так, для мене на шунтування у держави ніколи не буде коштів. Бо їх використають мільйони покидьків, що ухиляються від сплати податків... Хоча це не факт, скоріше за усе, на мої податки, відправлять лікуватись за кордон сина міністра чи депутата.