EN|RU|UK
Темы дня: Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Записи Трубы Газовая война Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Политика Украины, Здоровье
  3543  25
Все про:здравоохранение (265) медицина (1913) Минздрав (2118)

 Минздрав опубликовал перечень бесплатных услуг в рамках программы медгарантий

Лечение острого инфаркта миокарда, острого мозгового инсульта, помощь при родах, неонатальная помощь, эндоскопические обследования, направленные на раннюю диагностику онкологических заболеваний вошли в перечень бесплатных услуг в рамках Программы медицинских гарантий, которая заработает с 1 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что больница или поликлиника, которая хочет оказывать приоритетные услуги, и заключить договор с Национальной службой здоровья Украины, должна соответствовать перечню требований для таких услуг.

"В медицинскую помощь при инсульте/инфаркте входит: диагностика (компьютерная томография, МРТ, ангиография, экстренные лабораторные исследования); проведение тромболитической терапии (инсульт), стентирование (инфаркт); круглосуточный мониторинг состояния пациента в реанимации; реабилитационная помощь в остром периоде", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин утвердил перечень опорных больниц в регионах

По данным Минздрава, с 1 апреля гарантированный пакет медицинских услуг при родах будет включать физиологические роды, ургентное и плановое кесарево сечение, мониторинг состояния роженицы и ребенка, обезболивание во время родов, лабораторные и инструментальные обследования, интенсивную терапию в случае возникновения осложнений у роженицы, реанимацию и стабилизацию состояния новорожденных, вакцинацию, метаболический скрининг у новорожденных и консультацию по вопросам грудного вскармливания и послеродовой контрацепции.

Также будет предоставляться другая медицинская помощь преждевременно рожденным и/или больным новорожденным в неонатальном периоде.

Для снижения тенденций заболевания раком, Минздрав начнет проводить бесплатные эндоскопические обследования, направленные на раннюю диагностику онкологических заболеваний. На них предусмотрены 1 миллиард гривен.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Со 2 апреля для украинцев будут бесплатно доступны 50 медицинских и диагностических процедур, - Радуцкий

Отмечается, что в гарантированный пакет бесплатных обследований входит: маммография, гистероскопия, эзофагогастродуоденоскопия, колоноскопия, цистоскопия и бронхоскопия.

Читайте также: Медицинская помощь в результате реформы должна быть доступна всем гражданам Украины - эксперт

Напомним, с 1 апреля в полном объеме заработает Программа медицинских гарантий. В ее рамках был определен перечень медицинских услуг, которые пациент сможет гарантировано получить безвозмездно.

Программа медицинских гарантий включает первичную, амбулаторно-поликлиническую, стационарную, экстренную, паллиативную медицинские помощи, медицинскую реабилитацию и программу возмещения лекарственных средств ("Доступные лекарства").

Со вступлением закона о медицинской реформе в силу появились основания принять ряд решений для своевременной реализации ранее заявленного плана по реформированию первичного звена здравоохранения.

Источник: https://censor.net.ua/n3170390
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А медикаменти в цих випадках також будуть безкоштовні?
 показать весь комментарий
 
 
нет, при стационарном лечении должны быть бесплатными, а вот при амбулаторном-по рецепту значительно дешевле чем без такого. При этом стационарное лечение должно оплачиваться, но в допустимых пределах.Так скажем около 100грн в день.
 показать весь комментарий
 
А бесплатное лечение таких тяжелобольных дебилов с пенсильванскими справками как Милованов, там предусмотрено?
 показать весь комментарий
 
 
100 грн. в день... на скількох стаціонарних хворих потрібне лікар, медична сестра, лаборант і т.п.? Цікаво по скільки їх залишиться, якщо поділити 100 грн? В приватних лікарнях зарплата лікарів досягає 200, а іноді 300 баксів у день. В безкоштовних, якщо це гарний хірург (для прикладу) ще більше. Просте питання, хто нас буде лікувати за зарплату в 250 гривень у день, для прикладу?
 показать весь комментарий
 
Интересно кто-то ещё верит этим профанам? Я нет.
 показать весь комментарий
 
они это вам написали, а должны до врачей довести, а то умирают люди,так и не познавши новую медицину и свои права.
 показать весь комментарий
 
 
та да. Тепер будуть помираю обізнаними
 показать весь комментарий
 
 
Серж,муж моей родной сестры так и умер. Хотела жалобами завалить, но у вас жаловаться только время терять. Посылку на новой таможне задержали на 35 дней, доказывали, что нет ее там, а потом переслали всю изорванную и перевернутую, это когда немцы включились.
 показать весь комментарий
 
короче, ОЛИВЬЕ сколько стоило столько и будет стоить.
 показать весь комментарий
 
 
ключевые слова можно будет, остальное от лукавого..., по блату - возможно, а за "блатных" заплатят лохи, как обычно, которым навешают лапшу, типо услуги , да бесплатно, но постель с собой и лекарства в аптеке внизу..., я помню, кода меня привезли на скорой, что-то срочно вкололи, а потом, когда оклемалась, выдали список, чего они на меня потратили и я все честно вернула, купив в аптеке неподалеку...
 показать весь комментарий
 
"помощь при родах"... а цей перелік при пологах прикладати до живота, чи нижче? Ну щоби він допоміг???
 показать весь комментарий
 
 
Согласно Конституции всё медицинское обслуживание должно быть бесплатным. Согласно реформе только часть стала бесплатной, да и то без гарантий, потому что больница "должна соответствовать перечню требований для таких услуг", а если нет - пациент будет умирать под фанфары реформы и никто его не спасёт.
 показать весь комментарий
 
 
Неверно.
Согласно Конституции медицинская помощь бесплатна, а не обслуживание.
Про "обслуживание" не сказано ни слова.

P.S. "Обслуживают" в ресторанах, в стационарах лечат.
 показать весь комментарий
 
Значит государство отказалось от медицинской помощи согласно Конституции, что еще хуже.
 показать весь комментарий
 
Ні, я вже втомився від цієї популістичної брехні. Невже так важко відкрити Конституцію???
Не безкоштовним, а безоплатним і не усе, а виключно у державних та комунальних закладах.
БЕЗОПЛАТНІСТЬ не дорівнює безкоштовності. Бо інакше, постає просте запитання - хіба медицина за податки є безкоштовною? Якщо я заплатив за неї наперед, то де ж безкоштовність? Тому використаний термін безоплатність. Тобто в момент звернення я не сплачую. І це важливо! Бо страхова медицина, яку в нас видають за "платну" тут нічим не відрізняється від існуючої медицини за податки... ну майже нічим, окрім якості та посередника, що збирає податки/внески.
 показать весь комментарий
 
 
Ты просто лживый демагог как и все воры. Пытаешься передернуть слова, но в Конституции написано "У державних і комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога надається безоплатно; існуюча мережа таких закладів не може бути скорочена." Здесь нет речи о частных заведениях, здесь речь о том, что все, что ОБЯЗАНО предоставить государство, все БЕЗ ОПЛАТЫ. Без любой оплаты, предварительной или послеоплаты неважно. А ворьё типа тебя стало брать две оплаты, одну налогами вторую при оказании медецинских услуг.
 показать весь комментарий
 
Яка різниця, що і як приймає КМУ, якщо лікарів готових працювати задарма (а їх зарплата = задарма) не існує?
Чому б КМУ не затвердити перелік марок бензину, що буде безкоштовним? Я ось не пригадую, а до цього переліку, що дозволяло в пологових будинках брати 500$ за пологи та 1000$ за "кесарево"?
 показать весь комментарий
 
Це компенсація моральних збитків. Ти тільки уяви, колега запитує колегу; - Ти де? А той змушений відповідати - В 3,14зде...
 показать весь комментарий
 
по мадярські 3,14зда = піча. Тому на Закарпатті, з часів Совка, кажуть про гінекологів - піча, до пічі маєш пів Москвича.
 показать весь комментарий
 
Аортокоронарное шунтирование не входит, а это печально, потому что состояние артерий зачастую уже таково, что стентирование невозможно.
 показать весь комментарий
 
Що печального? Я маю ще цим вороватим берхачам, які усе життя ухиляються від сплати податків ще й "Аортокоронарное шунтирование " оплатити?
 показать весь комментарий
 
Что печального?
Ну, если будет острый инфаркт и не будет денег на шунтирование, то узнаете (наверное).
А в Австралии шунтирование бесплатно за счет государственной страховой медицины, если привезли в государственный госпиталь с острым инфарктом.
 показать весь комментарий
 
бесплатно за счет государственной страховой медицины ти хоч зрозумів, що ти написав???

Державна страхова медицина, це не бесплатно!!! Це просто держава збирає із тебе замість податків, страховий збір. А у нас, податкова медицина. І так, для мене на шунтування у держави ніколи не буде коштів. Бо їх використають мільйони покидьків, що ухиляються від сплати податків... Хоча це не факт, скоріше за усе, на мої податки, відправлять лікуватись за кордон сина міністра чи депутата.
 показать весь комментарий
 
Дивіться сюди, дебіли... як би так вам пояснити... я не спеціаліст, але друкуєте перелік, а далі,в залежності від хвороби. Можете на груди класти, якщо простудились, на поперек, ну або у трубочку згорніть при геморої!
МОЗ опублікував перелік медичних послуг, які можна буде отримати безкоштовно в межах програми медгарантій - Цензор.НЕТ 739
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх