 Минздрав опубликовал перечень бесплатных услуг в рамках программы медгарантий

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что больница или поликлиника, которая хочет оказывать приоритетные услуги, и заключить договор с Национальной службой здоровья Украины, должна соответствовать перечню требований для таких услуг.

"В медицинскую помощь при инсульте/инфаркте входит: диагностика (компьютерная томография, МРТ, ангиография, экстренные лабораторные исследования); проведение тромболитической терапии (инсульт), стентирование (инфаркт); круглосуточный мониторинг состояния пациента в реанимации; реабилитационная помощь в остром периоде", - говорится в сообщении.

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По данным Минздрава, с 1 апреля гарантированный пакет медицинских услуг при родах будет включать физиологические роды, ургентное и плановое кесарево сечение, мониторинг состояния роженицы и ребенка, обезболивание во время родов, лабораторные и инструментальные обследования, интенсивную терапию в случае возникновения осложнений у роженицы, реанимацию и стабилизацию состояния новорожденных, вакцинацию, метаболический скрининг у новорожденных и консультацию по вопросам грудного вскармливания и послеродовой контрацепции.

Также будет предоставляться другая медицинская помощь преждевременно рожденным и/или больным новорожденным в неонатальном периоде.

Для снижения тенденций заболевания раком, Минздрав начнет проводить бесплатные эндоскопические обследования, направленные на раннюю диагностику онкологических заболеваний. На них предусмотрены 1 миллиард гривен.

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Отмечается, что в гарантированный пакет бесплатных обследований входит: маммография, гистероскопия, эзофагогастродуоденоскопия, колоноскопия, цистоскопия и бронхоскопия.

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Напомним, с 1 апреля в полном объеме заработает Программа медицинских гарантий. В ее рамках был определен перечень медицинских услуг, которые пациент сможет гарантировано получить безвозмездно.

Программа медицинских гарантий включает первичную, амбулаторно-поликлиническую, стационарную, экстренную, паллиативную медицинские помощи, медицинскую реабилитацию и программу возмещения лекарственных средств ("Доступные лекарства").

Со вступлением закона о медицинской реформе в силу появились основания принять ряд решений для своевременной реализации ранее заявленного плана по реформированию первичного звена здравоохранения.