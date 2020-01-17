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 Политика Украины
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 Россия запугивает любые несогласные голоса в оккупированном Крыму, - постпред Украины при ОБСЕ Цымбалюк

Российские усилия по демонстрации в оккупированном Крыму "потемкинских деревень", где якобы отсутствуют несогласные с оккупацией полуострова голоса, базируются на принуждения жителей к молчанию и покорности.

Об этом заявил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ 16 января в Вене, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Молчание и покорность: это столбы российских усилий по построению "потемкинских деревень" в оккупированном Крыму. Мы решительно осуждаем эти усилия и призываем ОБСЕ и ее органы продолжать заниматься этим вопросом", - заявил он.

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Украинский дипломат подчеркнул, что нарушения прав человека и основных свобод оккупационной администрацией в Крыму продолжаются.

Он указал на то, что 13 января активист "Крымской солидарности" Гульсума Алиева была задержана российскими спецслужбами на административной границе между Крымом и Херсонской областью Украины во время попытки пересечения и была освобождена только через несколько часов незаконного задержания.

"Она является дочерью крымскотатарского политзаключенного Муслима Алиева, которого месяцем ранее российский оккупационный суд осудил по сфабрикованному обвинению к 19 годам лишения свободы, несмотря на отсутствие каких-либо доказательств того, что он совершил преступление, или планировал это сделать. Это является общепринятой российской практикой – преследовать членов семей политических заключенных, их адвокатов и неправительственные организации, чтобы запугать любые несогласные голоса", - заявил Евгений Цымбалюк.

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Глава украинской миссии в ОБСЕ также подчеркнул, что Россия продолжает использовать оккупированный Крым в качестве плацдарма для продолжающейся милитаризации Черного и Азовского морей.

Источник: https://censor.net.ua/n3170386
 
   
 Топ комментарии
 
Мечтаю ездить по нему в украинский Сочи. Из украинской Ялты ))
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А я то думаю - чому це відпочиваючи в Криму, спостерігав "не згодних" та "заляканих" кримчан. І чув постійно їхні "не згодні" голоси. Россия запугивает любые несогласные голоса в оккупированном Крыму, - постпред Украины при ОБСЕ Цымбалюк - Цензор.НЕТ 4605
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Я смотрю новые аккаунты уже дошли до 463 тысячи. Спасибо, буду знать
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Как это не унизительно слышать, но кроме татар, там все остальные довольны жизнью, по рассказам моих знакомых, которые ездили летом отдыхать в Крым. Россия запугивает любые несогласные голоса в оккупированном Крыму, - постпред Украины при ОБСЕ Цымбалюк - Цензор.НЕТ 347
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И что им потом разрешают въезд на материковую Украину?
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А з якого приводу забороняти якщо вони їздили через офіційні пункти перетину адмінкордону?
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А что там с татарами? Я слышал их заставляют официально на работу устраиваться и с паспортами ходить.
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Я все что слышал от знакомых, я все написал, больше я ничего не спрашивал.
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А я думав що це лише мені так здалося. Або просто відпочивав в такому місці.
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Только продукты гавно, медицина убита кроме частных лавочек, к пляжам доступ перекрыт кроме маленьких участков для стала, все вырубаеться и памятники уничтожаються, предпринимательство мелкое и среднее гнобиться, комуналка поднимаеться в цене, на все цены стали большими а зарплаты маленькие..закрываються всякие порты и заводы типа прибоя, молоко кр ыма, на руководящие должности из зажопинсков расейских приезжают, а так да, все довольны жизнью.
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зато крымскый мост це просто фейк - комбинированные съемки мосфильма и сплошь надувные конструкции
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О, ещё один 463тысячный, ещё и без флажка. Вам тут мёдом намазано что ли?)))
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губы медом мазал?
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мечтаешь проплыть под ним в качестве дельфина?)))
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Мечтаю ездить по нему в украинский Сочи. Из украинской Ялты ))
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Мордва, как мост в Волгограде? Всё еще раскачивается?
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Шулявский мост наблюдает как мимо него течет вода Днепра и не попадает НА Крым.
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Так пусть ослик Нелох позвонит баканову, чтоб тот порешал с этими чертями))
Ослик то величайший из великих))
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это они раньше были не согласны до аннексии, а теперь на все согласны. Не нужно было этим территориям безвиз разрешать, пенсии пособии и бесплатно лечить и учить их детей.
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