EN|RU|UK
Темы дня: Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Записи Трубы Газовая война Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Политика Украины, За рубежом
  1944  19
Все про:Конгресс США (538) резолюция (275) США (16044) поддержка (363)

 В Конгресс США внесли резолюцию о двухпартийной поддержке Украины

Резолюцию в поддержку Украины и украинского народа внесла на рассмотрение Конгресса так называемая группа поддержки Украины в Палате представителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

"Во время, когда российская демократия, к сожалению, разрушается на наших глазах, когда президент Путин недавно захватил власть, Украина продолжает принимать меры для усиления своих демократических институтов. Как члены Конгресса, мы приветствуем устойчивость и достижения украинского народа в условиях российской агрессии. Успех Украины усилит интересы национальной безопасности США в регионе и во всем мире", - заявили законодатели украинской группы в Палате представителей США.

"Этот очень важный и своевременный шаг подтверждает стратегический интерес Соединенных Штатов в укреплении свободы и демократии в Европе - достижение, которое невозможно без поддержки Соединенными Штатами Украины в борьбе против российской агрессии", - говорится в сообщении конгрессменов.

Резолюцию внесли на рассмотрение Конгресса в день, когда в Сенате официально зачитали статьи импичмента президента США, что дало старт судебному процессу в этом деле.

Среди инициаторов резолюции - сопредседатели группы поддержки Украины в Конгрессе Марси Каптур (Огайо), Энди Харрис (Мэриленд), Майк Квили (Иллинойс), Брайан Фицпатрик (Пенсильвания).

"Будучи сопредседателями двухпартийной украинской группы в Конгрессе, мы рады представить эту двухпартийную резолюцию, подтверждающую поддержку США украинского народа и украинского демократического направления, свободного от российского преступного влияния, - говорится в заявлении конгрессменов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Палата представителей США начала передачу в Сенат дела об импичменте Трампа

Источник: https://censor.net.ua/n3170385
 
   
 Топ комментарии
 
Це добре,що наші брати Американці вірять в Україну та плюють на педарасію!!!
 показать весь комментарий
 
американцы понимают, что "Форт Украина" это сторожевая башня на границе Орды и цивилизованного мира, и поэтому Украину нужно поддерживать..
главное, что мы - украинцы, сами это понимали и ценили..
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Це добре,що наші брати Американці вірять в Україну та плюють на *********!!!
 показать весь комментарий
 
 
а в фєдєрастії тим часом траур... До Конгресу США внесли резолюцію про двопартійну підтримку України - Цензор.НЕТ 3131
ну НІЧОГО не виходить у ж-ліліпука=пукіна з дестабілізацією ВСЕСВІТУ.. До Конгресу США внесли резолюцію про двопартійну підтримку України - Цензор.НЕТ 8073
 показать весь комментарий
 
 
А шо, якби Вовка своїх на передок відправив ?
До Конгресу США внесли резолюцію про двопартійну підтримку України - Цензор.НЕТ 5991
 показать весь комментарий
 
 
американцы понимают, что "Форт Украина" это сторожевая башня на границе Орды и цивилизованного мира, и поэтому Украину нужно поддерживать..
главное, что мы - украинцы, сами это понимали и ценили..
 показать весь комментарий
 
 
Ну вот какие мы как нация? Да просто дерьмо, ибо до сих пор нету ни единого закона о лишении гражданства всех ватопитеков и предателей. Ничем Америка не может помочь стране с таким удурошным населением.
 показать весь комментарий
 
Судя по твоим политическим приоритетам ты сам не понимаешь ))
 показать весь комментарий
 
демократия украина це последняя надежда цивилизованного мира на умный и грамотный-непрофанский подход для реальногои мгновенного улучшения уровня жизни во всем свете
 показать весь комментарий
 
Украине нужно помогать экономику сделать сильнее - это гарантия безопасности Украины и что ее РФ не захватит! США помогите мафию победить в Украине!
 показать весь комментарий
 
 
Що може США зробити, якщо країною керують профани(С) і дебіли(С)? Це внутрішня проблема України.
 показать весь комментарий
 
 
God bless America ❗️❣️ Но с другой стороны помогать стране где такое количество любителей лишнехромосомных соседей и просто больше половины с диагнозом 7 Б, мне кажется это утопия.
 показать весь комментарий
 
США это луч света во тьме украинской политики.
 показать весь комментарий
 
Коли я уявляю США як союзника перед очима постає ця світлина. Завдяки Джону Україна вистояла на початку агресії, а його колеги-яструби не дадуть занапастити руцьким міром наші землі.

 показать весь комментарий
 
 
Старая пословица --: " Хочешь жить спокойно -- дружи с соседом соседа "
А з українськи - " Разом краще батька бити "
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх