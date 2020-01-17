 Россия продолжает шантаж Украины, применяя запрещенное "Минском" вооружение на Донбассе, - постпред при ОБСЕ Цымбалюк

Об этом заявил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ 16 января в Вене, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Регулярное использование запрещенного "Минском" вооружения российскими марионетками свидетельствует о дальнейших планах Кремля по поддержанию насилия до тех пор, пока его политические требования не будут выполнены Украиной. Эта тактика шантажа применяется в течение последних шести лет, независимо от того, как сильно Украина демонстрировала свою готовность мирным политико-дипломатический путем положить конец начатому Россией конфликту", - заявил он.

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Цымбалюк подчеркнул, что несмотря на обязательства на высшем политическом уровне, достигнутые во время саммита "нормандской четверки" в Париже, установить всеобъемлющее и устойчивое прекращение огня не удается, в конце 2019 года и начале 2020 года обстрелы продолжались.

Украинский дипломат проинформировал иностранные делегации, с начала 2020 году только в течение двух недель на Донбассе погибли трое украинских воинов, 18 получили ранения.

"И поскольку нарушения режима прекращения огня продолжаются, мы не видим готовности России и ее незаконных вооруженных формирований на Донбассе к прекращению насилия", - добавил он.

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Глава миссии Украины в ОБСЕ также еще раз напомнил позицию правительства Украины, которая заключается в том, что дальнейший прогресс в политическом урегулировании "не может быть достигнут, пока не будет создана необходимая безопасная среда".