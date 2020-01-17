 Рассказавшего об "интеграции" с военными РФ полковника Ноздрачева понизили в должности, - Военная служба правопорядка

Об этом сообщила Военная служба правопорядка (ВСП) в ВСУ, информируя о результатах служебного расследования в отношении начальника Управления гражданско-военного сотрудничества ВС Украины полковника Алексея Ноздрачева,рассказавшего об "интеграции" с военными РФ, передает Цензор.НЕТ.

"Военной службой правопорядка в Вооруженных Силах Украины завершено служебное расследование относительно обнародования начальником Управления гражданско-военного сотрудничества ВС Украины полковником Алексеем Ноздрачевым заявлений, выходящих за пределы его служебных обязанностей. В ходе расследования военнослужащий предоставил исчерпывающие объяснения и, в частности, прошел тщательную процедуру опроса с использованием полиграфа. Обстоятельства и условия произошедшего также были всесторонне изучены специалистами военной контрразведки Службы безопасности Украины. В ходе расследования установлено, что постороннего влияния на полковника Алексея Ноздрачева не было. В то же время, офицер грубо нарушил требования нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность военных должностных лиц", - говорится в сообщении.

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По результатам служебного расследования полковник Алексей Ноздрачев привлечен к дисциплинарной ответственности - понижению в должности.

"Дальнейшее прохождение службы военнослужащим не будет связано с руководством подразделением гражданско-военного сотрудничества Генерального штаба ВС Украины". - отметили в ВСП.

Напомним, ранее полковник ВСУ Алексей Ноздрачев заявил во время "круглого стола", что украинские и российские военные, и даже военные, которые воюют в рядах НВФ "ДНР" и "ЛНР" способны быстро "реинтегрироваться", но этому мешают "праворадикалы".

Позднее он отметил на своей странице в Facebook, что его слова якобы были вырваны из контекста и "перекручены".

Генштаб ВСУ выступил с заявлением о том, что утверждения Ноздрачева не являются официальной позицией, а в отношении него начато судебное расследование.

Полковник Ноздрачев пояснил, что его позиция не отражает позицию ВСУ, а сам он "готов понести наказание".