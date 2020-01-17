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 Политика Украины
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Все про:ВСУ (437) Ноздрачев (5) Военная служба правопорядка (6) Алексей Ноздрачев (1)

 Рассказавшего об "интеграции" с военными РФ полковника Ноздрачева понизили в должности, - Военная служба правопорядка

В ходе расследования установлено, что постороннего влияния на полковника Алексея Ноздрачева не было.

Об этом сообщила Военная служба правопорядка (ВСП) в ВСУ, информируя о результатах служебного расследования в отношении начальника Управления гражданско-военного сотрудничества ВС Украины полковника Алексея Ноздрачева,рассказавшего об "интеграции" с военными РФ, передает Цензор.НЕТ.

"Военной службой правопорядка в Вооруженных Силах Украины завершено служебное расследование относительно обнародования начальником Управления гражданско-военного сотрудничества ВС Украины полковником Алексеем Ноздрачевым заявлений, выходящих за пределы его служебных обязанностей. В ходе расследования военнослужащий предоставил исчерпывающие объяснения и, в частности, прошел тщательную процедуру опроса с использованием полиграфа. Обстоятельства и условия произошедшего также были всесторонне изучены специалистами военной контрразведки Службы безопасности Украины. В ходе расследования установлено, что постороннего влияния на полковника Алексея Ноздрачева не было. В то же время, офицер грубо нарушил требования нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность военных должностных лиц", - говорится в сообщении.

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По результатам служебного расследования полковник Алексей Ноздрачев привлечен к дисциплинарной ответственности - понижению в должности.

"Дальнейшее прохождение службы военнослужащим не будет связано с руководством подразделением гражданско-военного сотрудничества Генерального штаба ВС Украины". - отметили в ВСП.

Напомним, ранее полковник ВСУ Алексей Ноздрачев заявил во время "круглого стола", что украинские и российские военные, и даже военные, которые воюют в рядах НВФ "ДНР" и "ЛНР" способны быстро "реинтегрироваться", но этому мешают "праворадикалы".

Позднее он отметил на своей странице в Facebook, что его слова якобы были вырваны из контекста и "перекручены".

Генштаб ВСУ выступил с заявлением о том, что утверждения Ноздрачева не являются официальной позицией, а в отношении него начато судебное расследование.

Полковник Ноздрачев пояснил, что его позиция не отражает позицию ВСУ, а сам он "готов понести наказание".

Рассказавшего об интеграции с военными РФ полковника Ноздрачева понизили в должности, - Военная служба правопорядка 01

Источник: https://censor.net.ua/n3170381
 
 
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Дёшево отделался, балбес. За такое можно было бы и турнуть из армии вообще.
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Вообще то это уголовная статья. Тем более во время войны. Это до 15 лет. Так что наказание, если его понизили а не повысили(у нас все может быть), просто смешное.
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Теперь оно еще больше будет ляпать в кругу "однодумців"..от злости..
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И такие твари служат в Украинской Армии! Рассказавшего об "интеграции" с военными РФ полковника Ноздрачева понизили в должности, - Военная служба правопорядка - Цензор.НЕТ 5303
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Цей ще нічого, чесна людина. Майже. Є на багато гірші. Хтось відповів за те що кулемети заправляли дорогогими снайперськими набоями чи знищував склади? Всі вони і досі "служат России" за українські гроші.
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Якби не добровольці то твій мужік із задоволенням злив би Україну *****.
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Включить цього сєпара в партію обмінного матеріалу для наступного обміну на наших полонених. Або хоч адресу його домашню опублікуйте.
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В ********* этого кондома-полковника уже б на 15 лет осудили. А у зебилов ******** - не враг, а рынок сбыта "сватов"
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То ти мабуть про російськомовного хохла написав. Бо москаль - набагато гірше, це зло, тварина без совісті і честі, вбивця, мародер, гвалтівник.
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Він потенційний зрадник. Навіщо його в армії лишати взагалі...
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Такими сруеСеСівцями начинений наш ГШ і ніхто цю наволоч не чистить.На керівні посади треба наймати амерських та канадських генералів на пенсії українського походження.
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"постороннего влияния на полковника Алексея Ноздрачева не было"- він ватник по народженню. І взагалі, як можна чинити політичні переслідування? Не на Майданіж він бунтував і не вбивав же #мышебратья.
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