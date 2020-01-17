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 Выборы в ОРДЛО должны проходить только после вывода российских войск, - глава миссии США при ОБСЕ Гилмор

Выборы на территории ОРДЛО должны проходить под украинским контролем, в безопасной обстановке и после восстановления Украиной контроля над границей и вывода с ее территории российских вооруженных формирований.

Об этом заявил глава миссии США при ОБСЕ посол Джеймс Гилмор во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 16 января, в Вене, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"США призывают к восстановление контроля Украиной над своим международным границей с Россией. Свободные и честные выборы должны проходить под украинским контролем и в безопасной обстановке, с выводом с территории Украины возглавляемых Россией сил и незаконных вооруженных формирований", - заявил он.

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Американский дипломат отметил, что, вместо этого, наблюдатели СММ ОБСЕ фиксируют "неограниченный поток вагонов, грузовых автомобилей и военных машин, которые на ежедневной основе прибывающих из России на территорию, которая контролируется Россией на востоке Украины".

"Этот неконтролируемый поток людей и техники является прямым вызовом усилиям по подготовке к свободным и честным местным выборам на Донбассе", - подчеркнул он.

Джеймс Гилмор призвал Россию придерживаться принципов Хельсинкского заключительного акта и Минских договоренностей, "и ответить взаимностью на добросовестность, проявленную администрацией президента Зеленского".

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"Для прекращения этого конфликта в 2020 году, обе стороны должны быть полностью привержены достижению устойчивого и постоянного прекращения огня, что базируется на выводе российских сил и военной техники с суверенной украинской территории", - заявил американский посол.

Источник: https://censor.net.ua/n3170379
 
   
 Топ комментарии
 
Ну хоч амери це розуміють, бо Оманський Нелох з дурного розуму ще і почне проводити вибори в тому бібізяннику.
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Ніяких виборів проводити не можна на окупованих землях москалями поки сруеСеСеський сморід з голів не вивітриться.
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У думбасів він в крові. Вони і здохнуть з ним, мріючи про калбасу по 2-20.
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Та НИКАКИХ выборов там вообще не должно проходить до полной зачистки ватных мозгов а Пэтя за минский договорняк давно должен в зоне парашу нюхать !!!
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Ну хоч амери це розуміють, бо Оманський Нелох з дурного розуму ще і почне проводити вибори в тому бібізяннику.
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Боюся, Зеленський, Єрмак і Портнов з ним не погодяться.
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Если бы не американцы, то наш ,,гений современности,, вкупе с макароном и фрау уже бы и выборы сделали, и поголовную амнистию, и конституцию изнасиловали
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Стало быть, по Гилмору Минск выполнять не нужно и все нормандские потуги дело пустое.
Судя по всему, Пу уже точно убедился, что Зе будет слушать США и не будет выполнять Минск, так что в ЛДНР усилили раздачу местных и российских паспортов, подняли минимальную пенсию выше украинской и обещают ее довести за 2 года до уровня Ростовской области, т.е. РФ готовится к тому, что ОРДЛО будет под их контролем и попечением бесконечно долго.
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а что ты предлагаешь , провести выборы сейчас посадить разных там плотницких и моторыл в ВР и правительство , амнистировать террористов и поставить их на довольствие ВСУ и МВД?
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Там, как и в Крыму после деоккупации не могут проводиться выборы до ликвидации последствий этнических чисток, устроенных военными преступниками путиным и сурковым руками росийських бандитов.
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Американці розуміють, що рогатих треба опускати,та не давати клятим дихати!!
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Минские соглашения предусматривают вьівод "иностранньіх вооруженньіх формирований и вооружений " из ОРДЛО. Для РФ єто невозможная задача , 2020г покажет , что именно Кремль не собирается вьіполнять Минск.
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Выборы в ОРДЛО должны проходить только через тридцать лет после вывода оттуда российских войск.
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