 Выборы в ОРДЛО должны проходить только после вывода российских войск, - глава миссии США при ОБСЕ Гилмор

Об этом заявил глава миссии США при ОБСЕ посол Джеймс Гилмор во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 16 января, в Вене, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"США призывают к восстановление контроля Украиной над своим международным границей с Россией. Свободные и честные выборы должны проходить под украинским контролем и в безопасной обстановке, с выводом с территории Украины возглавляемых Россией сил и незаконных вооруженных формирований", - заявил он.

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Американский дипломат отметил, что, вместо этого, наблюдатели СММ ОБСЕ фиксируют "неограниченный поток вагонов, грузовых автомобилей и военных машин, которые на ежедневной основе прибывающих из России на территорию, которая контролируется Россией на востоке Украины".

"Этот неконтролируемый поток людей и техники является прямым вызовом усилиям по подготовке к свободным и честным местным выборам на Донбассе", - подчеркнул он.

Джеймс Гилмор призвал Россию придерживаться принципов Хельсинкского заключительного акта и Минских договоренностей, "и ответить взаимностью на добросовестность, проявленную администрацией президента Зеленского".

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"Для прекращения этого конфликта в 2020 году, обе стороны должны быть полностью привержены достижению устойчивого и постоянного прекращения огня, что базируется на выводе российских сил и военной техники с суверенной украинской территории", - заявил американский посол.