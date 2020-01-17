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 Один украинский воин погиб. За сутки - 12 вражеских обстрелов, - пресс-центр ООС

16 января вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме этого, присутствовала снайперская активность.

Об этом говорится в сводке штаба ООС по состоянию на 07:00 17 января 2020 г., передает Цензор.НЕТ.

"Трижды из гранатометив различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник обстрелял защитников населенного пункта Новотроицкое, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Девять обстрелов противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: вблизи Травневого - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; два раза рядом с населенным пунктом Новотошковское - из минометов калибра 120 мм противник выпустил 18 мин и 82-мм миномета - 10 мин; неподалеку Мироновского - из станкового противотанкового гранатомета - 7 выстрелов; вблизи Луганского - из станкового противотанкового гранатомета - 3 выстрела и крупнокалиберного пулемета; в районе населенного пункт Новозвановка - из снайперской винтовки; дважды рядом с Ореховым - из артиллерийских систем калибра 152 мм - 8 снарядов и 122 мм - 10 мин, миномета калибра 120 мм - 9 мин и 82-мм миномета - 15 мин, а также автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Зайцево - из автоматических станковых гранатометов и другого стрелкового оружия", - говорится в сводке.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Воин 92-й ОМБр Алексей Кучкин погиб в зоне ООС 15 января от пули снайпера наемников РФ. ФОТО

Вчера, 16 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб.

С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

За текущие сутки потерь с нашей стороны нет.

Один украинский воин погиб. За сутки - 12 вражеских обстрелов, - пресс-центр ООС 01
Один украинский воин погиб. За сутки - 12 вражеских обстрелов, - пресс-центр ООС 02

Источник: https://censor.net.ua/n3170378
 
 
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Співчуття родині полеглого Героя України!!! (((Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!! палай у пеулі клята масковія!!!! ненавиджу рогатих!!!!
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Скільки ще потрібно терпіти такого гавнокомадувача .придурки вибрали придурка керувати країною. Один український воїн загинув. За добу - 12 ворожих обстрілів, - пресцентр ООС - Цензор.НЕТ 9811
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мені ось цікаво, а де подівся хомчак-Іловайський?? чому і слов не про мекає, чи його патрон беня -каломойшовийч наказав мовчанку грати... а може иа 42-й не лох боїться кадиркіна!!??
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Ми прекрасно пам'ятаємо, як майже рік тому чинний президент постійно розповідав про те, що попередня влада "заробляє на війні". Він розповідав, що війна йде тільки потому, що Президентом є Петро Порошенко, якому "вигідна" війна. Ок. Пройшло понад 8 місяців з того моменту, як Зеленський отримав свою посаду. І що ми бачимо? Не дивлячись на те, що Зеленський та Хомчак забороняють активно діяти та відповідати окупантам, всупереч те, що Зеленський та Хомчак старанно знищують ЗСУ, здають нашу землю окупантам - все одно "чомусь" війна нікуди не зникає і росіяни продовжують вбивати українців. Так хто тоді весь цей час заробляє на війні? Цікаве питання...
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