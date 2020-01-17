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 Украина обратилась к 6 странам о создании совместной следственной группы по расследованию гибели самолета МАУ в Иране

Офис Генерального прокурора повторно обратился в компетентные органы 6 стран о создании совместной следственной группы для расследования гибели рейса PS 0752 в Иране.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГПУ.

"В четвергом, 16 января 2020 года, Офис Генерального прокурора повторно обратился в компетентные органы Канады, Франции, Швеции, Германии, Великобритании и Ирана с просьбой рассмотреть возможность участия представителей их компетентных органов в общей следственной группе в рамках уголовного расследования по факту авиакатастрофы самолета Boeing 737 рейса PS 0752 Тегеран-Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Страны, чьи граждане погибли в авиакатастрофе, разработали положение о дальнейшем взаимодействии с Ираном

Отмечается, что эта просьба была отправлена ​​с учетом договоренностей, достигнутых 16 января 2020 в Лондоне во время встречи министров иностранных дел государств, чьи граждане погибли в результате авиакатастрофы в Иране.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

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Источник: https://censor.net.ua/n3170376
 
 
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Україна хоче створити міжнародну слідчу групу, де вона не матиме право голосу. Мабуть це зеперемога.
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ПОВТОРНО??? Капец... зешоблу вообще никто и нигде теперь ни во что не ставит
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весна прийде служити будемо, - новый девиз зеленых 18-летних пацанов
(С)
@missy_porto
🤔
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