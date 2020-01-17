 Средний десантный корабль "Юрий Олефиренко" прошел плановый ремонт, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Судоремонтниками была восстановлена ​​система главного двигателя и дизель-генераторов корабля. Также были проведены работы по очистке и покраске внешней обшивки и конструкций корпуса, отремонтирована электромеханическая часть, носовая десантнная аппарель, винто - рулевая система и якорно-швартовое устройство.

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Для того, чтобы корабль вернулся к месту базирования, в Николаеве развели мосты.





После возвращения в пункт постоянной дислокации, корабль пройдет ходовые испытания.

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Напомним, что средний десантный корабль "Юрий Олефиренко" - крупнейший корабль такого класса в ВМС ВС Украины. Главное назначение корабля - транспортировка в районы выполнения боевых задач подразделений морской пехоты и специального назначения со штатным вооружением и техникой и последующим десантированием на побережье.