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 Средний десантный корабль "Юрий Олефиренко" прошел плановый ремонт, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Средний десантный корабль ВМС Украины "Юрий Олефиренко" завершил плановые работы и техническое обслуживание на ГП "Николаевский судостроительный завод".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Средний десантный корабль Юрий Олефиренко прошел плановый ремонт, - Минобороны 01

Судоремонтниками была восстановлена ​​система главного двигателя и дизель-генераторов корабля. Также были проведены работы по очистке и покраске внешней обшивки и конструкций корпуса, отремонтирована электромеханическая часть, носовая десантнная аппарель, винто - рулевая система и якорно-швартовое устройство.

Средний десантный корабль Юрий Олефиренко прошел плановый ремонт, - Минобороны 02

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Средний десантный корабль Юрий Олефиренко прошел плановый ремонт, - Минобороны 03

Для того, чтобы корабль вернулся к месту базирования, в Николаеве развели мосты.

Средний десантный корабль Юрий Олефиренко прошел плановый ремонт, - Минобороны 04
Средний десантный корабль Юрий Олефиренко прошел плановый ремонт, - Минобороны 05

После возвращения в пункт постоянной дислокации, корабль пройдет ходовые испытания.

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Напомним, что средний десантный корабль "Юрий Олефиренко" - крупнейший корабль такого класса в ВМС ВС Украины. Главное назначение корабля - транспортировка в районы выполнения боевых задач подразделений морской пехоты и специального назначения со штатным вооружением и техникой и последующим десантированием на побережье.

Источник: https://censor.net.ua/n3170374
 
   
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Оно конешно *******, но для обороны нужнее ракетные катера которые подобные корабли должны безнаказано сносить....
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Странная логика "историка" Гордона: "Бандера убивал украинцев поэтому там где он убивал ему украинцы ставят памятники". Насчет советской пропаганды что Бандера убивал евреев: нет никаких исторических фактов, что бандеровцы ненавидели и убивали массово евреев, но зато в бандеровской УПА было до 10% евреев, заместитель Бандеры Ребет был евреем.. Гордон на "Эхо Москвы".
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Ну от скажите, нах*я нам десантный корабль? Некуда больше денег вбухивать? Или десант будем на каких то островах в Тихом океане высаживать? У нас от Чернигова до Мариуполя сухопутная граница с росийскими танками которые сомневаюсь что есть чем останавливать
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Скоро вже і кому зупиняти не буде. 73% втомилися від війни.
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В современной войне етой старой барже жить ровно 5 минут.
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