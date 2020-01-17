 Климкин будет руководить Программой европейских, региональных и российских исследований в Украинском институте будущего

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу UIF.

"Целью Программы будет системное моделирование вызовов, стоящих перед Украиной в сферах безопасности и внешней политики, подготовка сценариев и стратегических рекомендаций по менеджменту существующих и потенциальных рисков для политических и деловых кругов.

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Основными направлениями исследований будут противодействие российской агрессии против Украины, Черноморская безопасность, позиционирование Украины в регионе Центральной и Восточной Европы и комплексная интеграция в европейское и трансатлантический пространство", - говорится в сообщении.

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