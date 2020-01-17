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 Политика Украины
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Все про:Климкин (2324) Украинский институт будущего (1)

 Климкин будет руководить Программой европейских, региональных и российских исследований в Украинском институте будущего

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин будет руководить Программой европейских, региональных и российских исследований в Украинском институте будущего (UIF).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу UIF.

"Целью Программы будет системное моделирование вызовов, стоящих перед Украиной в сферах безопасности и внешней политики, подготовка сценариев и стратегических рекомендаций по менеджменту существующих и потенциальных рисков для политических и деловых кругов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В США уже нет человека, который полностью занимается Украиной, и это катастрофа, - Климкин

Основными направлениями исследований будут противодействие российской агрессии против Украины, Черноморская безопасность, позиционирование Украины в регионе Центральной и Восточной Европы и комплексная интеграция в европейское и трансатлантический пространство", - говорится в сообщении.

Читайте также: Путин никогда не станет захватывать юг Украины военным путем, поскольку ему нужна легитимизация содеянного, - Климкин

Источник: https://censor.net.ua/n3170373
 
 
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О ты и тут высрался чурчхела зелёная. Климкин выпускник физтеха приглашенный лично Потоном.
А слесарь сын твоего отца.
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Потон це шо? Ботон? Де вас балбєсов набирають Климкин будет руководить Программой европейских, региональных и российских исследований в Украинском институте будущего - Цензор.НЕТ 1001
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Зачем исследовать Кацапстан? Это всё равно что я поступлю на факультет люфтклозетов.
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це той "інститут" де Тоша Геращенко засновник? Климкин будет руководить Программой европейских, региональных и российских исследований в Украинском институте будущего - Цензор.НЕТ 9124
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Ну так 95 квартал перетвориться в 95 Бордель. Робота для всіх них буде. Климкин будет руководить Программой европейских, региональных и российских исследований в Украинском институте будущего - Цензор.НЕТ 5646
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Климкин сейчас преподает в Европе. Гонтарева преподает в Британии. Интересно куда могут пригласить Ишака, кроме Ростова и наверно Омана.
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На Кайманови острови, Венесуелу та КНДР.
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Гонтарева препадайот курс "как отобрать у нищих всьо" .. англичане в восторге
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Судя по описанию работа мечта. Я тоже люблю фантазировать.
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