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 "Записи Гончарука" подтверждают, что Зеленский в информационном коконе, ему вливают в уши, что хотят, - нардеп Поляков

Исключенный из фракции "Слуга народа" народный депутат Антон Поляков, считает, что слитые в сеть "записи Гончарука" свидетельсвуют, что окружение Зеленского действует против президента.

Об этом он рассказал корреспонденту Цензор.НЕТ.

Депутат уверен, что в Офисе Президента премьер-министра поддержат.

"Богдан в данном случае защищает интересы Гончарука. Потому что все схемы, все договорняки - с ним фактически связаны; у них очень много общих интересов. И по моей информации, они начали информационную атаку на Андрея Ермака. Сбрасывают какие-то сообщения о том, что он был в каком-то гей-клубе ... То есть пытаются таким образом перевести информационную волну на другие взрывы, отвлечь наше внимание.

Но мы все понимаем, что настоящий скандал - это пленки, на которых мы видим, что наше правительство неспособен разобраться в ситуации, которая творится в украинской экономике. А плана выхода из кризиса - вообще нет. Вы же видели: они общались о том, как обмануть Президента! Как сделать так, чтобы он и в дальнейшем видел в них эффективное правительство!", - заявил Поляков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Заехали с коллегами к гниде (зачеркнуто) Гончаруку. Он должен написать заявление", - "слуга народа" Дубинский

Нардеп считает, что обнародованные записи подтверждают - президент Зеленский "находится в информационном коконе".

"Ему вливают в уши то, что хотят. А он физически не может проверить эффективность работы всего правительства. Он один - и отвечает за всю страну. А его окружение - просто действует против него. Ему действительно надо пересматривать свое окружение", - подчеркнул Поляков.

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Более подрообно, что народные депутаты думают о скандале с "пленками Гончарука" можно прочитать здесь.

Напомним, 15 января появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется на заседании, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому экономическую ситуацию в Украине. Говорящий, в частности, указывает на свою экономическую неграмотность, а также "примитивное понимание экономических процессов" Зеленским.

В пресс-службе Кабмина заявили, что информации о подлинности записи у них нет, заявления об отставке премьер не писал.

Позже появились вторая и третья части записи.

Премьер-министр записал видеообращение, в котором заявил, что против него и правительства развернули массированные медиа атаки.

Источник: https://censor.net.ua/n3170371
 
 
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Ігор Коломойський не буде заперечувати, якщо крісло прем'єра посяде Юрій Вітренко.
https://24tv.ua/ya_viryu_u_premyerstvo_vitrenka__shherbina_n1264920
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если правда, то это нетуслов.. Если не начнете сажать вы, начнут сажать вас!!!
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у олигофренов один ответ на все вопроси - сажать. Сажать можно и нужно, - но начинать надо со своих - дубинских-герусов-портнових-богданов. Тогда не будет вопросов ни у кого. А тупое сведение счетов окошится точно тем же сведением счетов через пару лет но уже с тобой.
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сажать треба попередника Пэтю.. а далі хоч Дубинськіх хоч Осинськіх.. Зло має бути покараним, інакше нашо це все?
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так не тримай в собі, розкажи яке таке "зло" від пєті не дає тобі жить на світі. Данбіл бамбас,нє?
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опять злі дяді заважають зробити зелічці всім харашо.
Вже й ВР своя, і прокурор свій, і НАБУ з ГБР і СБУ корєфани, - а не виходить ніфіга. Може в консерваторії шо не так?
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Влетіти в крісло президента за допомогою рашківського капіталу в тому числі й за рахунок сценарію від просовувачів МММ одуривши 73% країни та очікувати, що тебе самого не надурять?
Треба бути зєлєнським, щоб так вважати.

Людство так створене, що не можна бути самим розумним.
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Цей кокон був сплетений із самого початку, бо так вирішив головний - бєня. Тому звертайте увагу лише на головного.
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Навеяло... Шварца... Когда при нем душили его любимую жену, он стоял возле да уговаривал: потерпи, может быть все обойдется! ..
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Не в коконе он, а в тумане. Папа в совковом тумане и сынок недалеко ушёл, яблочко от вишенки не далеко укатилось, оба "эрудиты-интеллектуалы".
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21 век на дворе - у зё есть интернет где он может перепроверить всю инфу. Чи он боиться в интернет заглядывать - на янелоха нарываться? Чи у него и помошников нема шоб интернет анализировать? То ***** в параше интернет не понимает, а, шо этому, молодому мешает?
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Так він нелох, а зіцпрєдсєдатєль Фунт, якого обрали ті, хто був проти всіх.
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царь хороший, а бояре хреновые.
где-то я уже енто слышал....
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интересно, еще мнение бомжей, о пленках Гончарука, послушать...Все уже высказались, походу?
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