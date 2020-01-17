 "Записи Гончарука" подтверждают, что Зеленский в информационном коконе, ему вливают в уши, что хотят, - нардеп Поляков

Об этом он рассказал корреспонденту Цензор.НЕТ.

Депутат уверен, что в Офисе Президента премьер-министра поддержат.

"Богдан в данном случае защищает интересы Гончарука. Потому что все схемы, все договорняки - с ним фактически связаны; у них очень много общих интересов. И по моей информации, они начали информационную атаку на Андрея Ермака. Сбрасывают какие-то сообщения о том, что он был в каком-то гей-клубе ... То есть пытаются таким образом перевести информационную волну на другие взрывы, отвлечь наше внимание.

Но мы все понимаем, что настоящий скандал - это пленки, на которых мы видим, что наше правительство неспособен разобраться в ситуации, которая творится в украинской экономике. А плана выхода из кризиса - вообще нет. Вы же видели: они общались о том, как обмануть Президента! Как сделать так, чтобы он и в дальнейшем видел в них эффективное правительство!", - заявил Поляков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Заехали с коллегами к гниде (зачеркнуто) Гончаруку. Он должен написать заявление", - "слуга народа" Дубинский

Нардеп считает, что обнародованные записи подтверждают - президент Зеленский "находится в информационном коконе".

"Ему вливают в уши то, что хотят. А он физически не может проверить эффективность работы всего правительства. Он один - и отвечает за всю страну. А его окружение - просто действует против него. Ему действительно надо пересматривать свое окружение", - подчеркнул Поляков.

Читайте также: Арахамия о "записях Гончарука": Просто нарезка каких-то фраз, чтобы создать сенсацию

Более подрообно, что народные депутаты думают о скандале с "пленками Гончарука" можно прочитать здесь.

Напомним, 15 января появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется на заседании, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому экономическую ситуацию в Украине. Говорящий, в частности, указывает на свою экономическую неграмотность, а также "примитивное понимание экономических процессов" Зеленским.

В пресс-службе Кабмина заявили, что информации о подлинности записи у них нет, заявления об отставке премьер не писал.

Позже появились вторая и третья части записи.

Премьер-министр записал видеообращение, в котором заявил, что против него и правительства развернули массированные медиа атаки.