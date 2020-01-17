 "Записи Гончарука" подтверждают, что Зеленский в информационном коконе, ему вливают в уши, что хотят, - нардеп Поляков

Об этом он рассказал корреспонденту Цензор.НЕТ.
Депутат уверен, что в Офисе Президента премьер-министра поддержат.
"Богдан в данном случае защищает интересы Гончарука. Потому что все схемы, все договорняки - с ним фактически связаны; у них очень много общих интересов. И по моей информации, они начали информационную атаку на Андрея Ермака. Сбрасывают какие-то сообщения о том, что он был в каком-то гей-клубе ... То есть пытаются таким образом перевести информационную волну на другие взрывы, отвлечь наше внимание.
Но мы все понимаем, что настоящий скандал - это пленки, на которых мы видим, что наше правительство неспособен разобраться в ситуации, которая творится в украинской экономике. А плана выхода из кризиса - вообще нет. Вы же видели: они общались о том, как обмануть Президента! Как сделать так, чтобы он и в дальнейшем видел в них эффективное правительство!", - заявил Поляков.
Нардеп считает, что обнародованные записи подтверждают - президент Зеленский "находится в информационном коконе".
"Ему вливают в уши то, что хотят. А он физически не может проверить эффективность работы всего правительства. Он один - и отвечает за всю страну. А его окружение - просто действует против него. Ему действительно надо пересматривать свое окружение", - подчеркнул Поляков.
Более подрообно, что народные депутаты думают о скандале с "пленками Гончарука" можно прочитать здесь.
Напомним, 15 января появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется на заседании, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому экономическую ситуацию в Украине. Говорящий, в частности, указывает на свою экономическую неграмотность, а также "примитивное понимание экономических процессов" Зеленским.
В пресс-службе Кабмина заявили, что информации о подлинности записи у них нет, заявления об отставке премьер не писал.
Позже появились вторая и третья части записи.
Премьер-министр записал видеообращение, в котором заявил, что против него и правительства развернули массированные медиа атаки.
https://24tv.ua/ya_viryu_u_premyerstvo_vitrenka__shherbina_n1264920
Вже й ВР своя, і прокурор свій, і НАБУ з ГБР і СБУ корєфани, - а не виходить ніфіга. Може в консерваторії шо не так?
Треба бути зєлєнським, щоб так вважати.
Людство так створене, що не можна бути самим розумним.
где-то я уже енто слышал....