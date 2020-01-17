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 "Мы хотим знать, кто отдавал приказ", - Пристайко о катастрофе самолета МАУ в Иране

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о действиях украинской стороны после катастрофы самолета МАУ в Иране.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ЛБ, об этом он заявил в эфире американского телеканала CNN 

"Я общался с главой МИД Ирана в первый день после катастрофы. И он ни разу не упомянул тогда о том, что самолет был сбит при помощи ракеты. Теперь у нас есть сведения, которые помогут обрести хоть какое-то умиротворение семьям погибших в авиакатастрофе. На этом базируется создание нашей коалиции - коалиции стран, чьи граждане пострадали в этой трагедии. И мы надеемся, что мы добьемся криминальной ответственности для всех тех исполнителей, кто участвовал в этом преступлении. И мы сейчас говорим не только о тех военных, которые нажали на кнопку запуска ракеты. Президент Зеленский четко дал понять главе Ирана Рухани: мы хотим знать, кто отдавал приказ. Необходимо найти все связующие звенья, всех тех, кто ответственен за смерть украинских граждан", - сказал глава украинского МИДа.

По словам Пристайко, именно работа украинского внешнеполитического ведомства заставила Иран сотрудничать в деле расследования авиакатастрофы.

"Я вижу, что наш месседж и сигнал международной общественности достигли своей цели. Это то, что заставило Иран сотрудничать. Сейчас у нас хороша налажена работа. Люди на местах работают круглосуточно. Наша команда, большая команда экспертов работает там, к ним присоединились канадские специалисты. Место крушение сейчас свободно для работы. У нас есть доступ ко всему необходимому.

Мы идентифицировали тела погибших украинцев. Мы готовы к возвращению тел. И мы также предложили нашу помощь на этом направлении другим странам.

Осталось получить доступ к информации из "черных ящиков". У нас была договоренность с иранцами, что мы сможем забрать "черные ящики". Теперь слышны разговоры, что исследование может проходить на иранской территории. Не имеет особого значения, где будет проходить исследование. Важно, чтобы никто не смог повлиять на записи и чтобы у нас на руках была качественная экспертиза, когда все будет окончено.

Отвечая на вопрос журналистки, намеревается ли Украина присутствовать при декодировании "черных ящиков", Пристайко ответил утвердительно и акцентировал, что наилучший вариант - это передача их Украине, "ведь это был наш самолет".

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Источник: https://censor.net.ua/n3170370
 
 
 Топ комментарии
 
"Говорили - балакали, сіли - заплакали..."... Пристайко-балабайко, ви з "Блазнем" уже так "усралися", що вас, за серйозних людей, уже ніхто не сприймає... "Клоуни"...
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Да если бы не канадцы, вы бы уже засудили экипаж ... заочно посмертно...
Дебилы, блять...
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Командующий Военно-космическими силами КСИР Амир-Али Хаджизаде заявил, что оператор иранской системы ПВО определил самолет МАУ как вражеский обьект.
Из-за помех в связи о "вражеском объекте" не доложили командованию, поэтому решение выпустить ракету приняли самостоятельно.
По словам Хаджизаде, на принятие решения у оператора было пять секунд, и он сделал неправильный выбор и запустил ракету по цели.
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Об этом знают уже все, кроме тех кому это положено знать. Глава МИД у нас слеп и глух.
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Літак під прапором України для Ірану "вражеский объект", бо Україна союзник США, а штати головний ворог Ірану. Це всім, навіть коню було зрозуміло, крім віслюка.
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Це теж є фактом, але ще відомо про ненависть до тих, хто став канадійцем. А таких там був майже цілий літак. Тому слова Хаджізаде є брехнею.
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"Говорили - балакали, сіли - заплакали..."... Пристайко-балабайко, ви з "Блазнем" уже так "усралися", що вас, за серйозних людей, уже ніхто не сприймає... "Клоуни"...
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Убить Сулеймани, Трамп, -Иран труханул, вот и сбил все что летело, когда ты сидишь и ждешь что в любую минуту прилетит томагавк, ты и не такое сотворишь, интересно следующие хорошо зная какой в Иране расклад, почему руководство МАУ не отменило рейс?
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Просто Лавров должен знать кто там из подмосковных вояк сидел за пультом ТОРа
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Это наглядный пример как хрупок мир и зависим от человеческого фактора "обезьяна с гранатой". Рано или поздно такая же ошибка постигнет того, кто запусакает МБР с ЯО.
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"Я общался с главой МИД Ирана в первый день после катастрофы. И он ни разу не упомянул тогда о том, что самолет был сбит при помощи ракеты...Источник: https://censor.net.ua/n3170370
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Голова МЗС Ірану знав із самого початку про ракету, але не говорив до того, коли не отримав команду говорити зверху після тиску неспростовними доказами. Тому чекати нормального співробітництва не варто.
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Да если бы не канадцы, вы бы уже засудили экипаж ... заочно посмертно...
Дебилы, *****...
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Краще хто не дав приказ,на закриття польотів над Іраном?Ця бидлота не менш виновна в загибелі людей.
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Тепер зрозуміло чому саме український літак?
Бездарній зєлєній "владі" потрібен ворог. Щоб відвернути увагу від рашки.
"На этом базируется создание нашей коалиции - коалиции стран, чьи граждане пострадали в этой трагедии."
Тепер це стадо буде створювати коаліції проти Ірану замість того, щоб їх створювати проти реального ворога рашки.
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