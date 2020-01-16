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 Политика Украины
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Все про:Луценко (7664) Парнас Лев (16)

 "Вы получили новую ОГПУ. И в делах Майдана теперь не будет ни х#я", - Луценко

Экс-генеральный прокурор Юрий Луценко в нецензурной форме заявил, что никакого прогресса в расследовании дела Майдана не будет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в комментарии под постом в Фейсбуке журналистки Татьяны Безрук. 

Журналисты обсуждали публикацию в США переписки помощника Руди Джулиани Льва Парнаса с рядом украинских чиновников, в том числе нецензурную лексику тогдашнего Генпрокурора Юрия Луценко.

В частности журналистка Татьяна Безрук спросила как пишется слово "ни х#уя"  - отдельно или вместе. Предположительно она сделала это, ознакомившись с перепиской Луценко и Парнаса, где многократно употребляется это словосочетание

В комментарии пришел сам экс-генпрокурор, который в этой дискуссии, уйдя от прямого ответа, написал: "Чтобы вам было понятнее.В результате вашей последовательной позиции вы получили новую ОГПУ. И в делах Майдана теперь ни х#я.

Вы получили новую ОГПУ. И в делах Майдана теперь не будет ни х#я, - Луценко 01

Как известно, 15 января Палата представителей США опубликовала новые факты в деле об импичменте президента Дональда Трампа в виде переписки в мэссенджере WatsApp помощника Руди Джулиани Льва Парнаса с разными людьми из орбиты президента Украины Владимира Зеленского, а также главой МВД Арсеном Аваковым, генпрокурором Юрием Луценко.

Главная цель общения - инициировать расследование против семьи бывшего вице-президента США Джо Байдена, а также возможного вмешательства Украины в американские выборы 2016 года.

В опубликованной переписке пристутсвуют сообщения Луценко с нецензурной лексикой.

Вы получили новую ОГПУ. И в делах Майдана теперь не будет ни х#я, - Луценко 02
Вы получили новую ОГПУ. И в делах Майдана теперь не будет ни х#я, - Луценко 03
Вы получили новую ОГПУ. И в делах Майдана теперь не будет ни х#я, - Луценко 04

Источник: https://censor.net.ua/n3170369
 
   
 Топ комментарии
 
Ну так и есть. Беркута на росеи, янукович со дня на день обжалует приговор, портнов рулит судами и прокуратурой...
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Начать надо с того, что Луценко не заявил в нецензурной форме, а ответил словами, которыми вопрос был задан.
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Перед генеральной зачисткой украинцев россия запускает управляемый хаос Украины. Все случится в 2020, открылось окно возможностей.. Зеленский величайшая спецоперация россии и может стоить повторения событий 1918-1933. На Май самое позднее Июнь все звезды сходятся
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і шо? на цього комсомольця нічого знову нема? так і буде серети нам на голову?
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укр. сра́ти, серу́, се́реш ітд.. вчи мову, удмурде
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One Reader , не полінюсь , пошукаю завтра паперові агітки юри луценка " во времена кучмагейта - кассетный скандал " .
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Ну так и есть. Беркута на росеи, янукович со дня на день обжалует приговор, портнов рулит судами и прокуратурой...
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Еще и расейская говорящая Лошадь прямо требует прекратить расследование против беркута. Шо возмутило нежние ушки Татьяни Безрук?
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Начать надо с того, что Луценко не заявил в нецензурной форме, а ответил словами, которыми вопрос был задан.
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Ну й нащо йому було по Льондонах бабло тратити,наче мову вивчаючи?Добряче мокшанською їзіккаю й так лається.
А Ч"ЇВО?Всє ми тута--Русккагаварьяшьчьїєся .Насільствінаукраєньєзіриваниє.

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Луценко перейшов на мову співбесідниці.
Всього лише.
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ты следующие скрины не заметил, правда?
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Ти рєально, такой нєсообразітєльний?
Дєвушка говоріт, что она всєгда думала, что слово «ні ***» пішется отдельно.
Ето говоріт о єє пробелах в ізучєніі грамматіки. Навєрноє, в то врємя, когда Луценко окончил школу с золотой мєдалью, і поступил в Львовскій політєх, дєвушка прогулівала урокі.
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ага, и походу про дела Майдана ещё поговорил с ней, как я сразу не догадался
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А Ч"ЇВО?Всє ми тута--Русккагаварьяшьчьїєся .Насільствінаукраєньєзіриваниє.
І міністри наче й українські,а їзьєккомь гавкають.А служать ці служки -їзічьнєкє кому?
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надо было несколько лет назад не начинать кому-то про это - Юга генпрокур...
это уже финальная часть затяжная будет, наверное, но тут уже зависит от процессов в США

то писали про переписку Юги с Парнасом, этот алкаш приплёл дела по Майдану
он ещё пишет, что журналистка заслуживает этого
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очень всем интересно мнение уголовника
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ОГПУ вже колись було . Г-н Луцеко , теж був . Подивимось шо буде далі ... .
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Это так очень хочется Луценку. Но в глубине души Юрий Витальевич понимает, что дела Майдана будут расследованы до конца и опричники Петуховича (и не только) понесут заслуженное наказание.
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Супрун не проти таких висловів. Так що продовжуй, Юра, не соромся.
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Перед генеральной зачисткой украинцев россия запускает управляемый хаос Украины. Все случится в 2020, открылось окно возможностей.. Зеленский величайшая спецоперация россии и может стоить повторения событий 1918-1933. На Май самое позднее Июнь все звезды сходятся
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в россии тоже идет подготовка и это видно. Последние дни и недели очень показательны.
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Нє ап'ять, а снова. Дєло сєрьйозноє - звьозди сашлісь...
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Сьматріті мультєкь про песика у лісі.Там він каже :"Шо?а п"ять?"
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Казали, шо був спочатку. Але москалі його знищили. Було б цікаво переглянути.
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Па кльйопп єта.Єсьць.Наберіть "Жив-був пес" і знайдете.Насолоджуйтеся!
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Да , перебежчики всьо точно доложили . Но главнокомандующий " не поверил " ... .
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Мне лично все равно как оно пишется, главное как точно это выражение определяет суть... "Вы получили новую ОГПУ. И в делах Майдана теперь не будет ни х#я", - Луценко - Цензор.НЕТ 5723
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российско-украинская война вступает в завершающуюся стадию
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А смысл говорить об этом ? Этих скотов расстрелявших небесную сотню уже обменяли ! Позорище ! Патриоты перевернулись в гробу , видя с небес , как за них "ОТОМСТИЛИ " !!!
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Незабаром ОГПУ переіменують в НКВС.
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Ага, ти алкашура все розкрив на всіх вивів на чистую воду.
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да простит меня "цензор" - я бы этому брехливому гон@ну рот зашил, предварительно вырвав брехуняцкий язык!
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Злой Ви очінь.Ви їшь чьйо "БЄЄЄрькут" засадіть замєчьтаїтє...
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"Бівшій"--єта каторій лупцював (бив)? Ілє каторій колишній?ЛЄ?
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Трохи негуманно але справедливо. Він на це цілком заслуговує.
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перефразируя Ханса Йоста скажу - когда я слышу фамилии луценко порошенко, рука тянется к пистолету!
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На "інформацію" від луценка витрачати час це, напевно, найбездарніший варіант який можна уявити.
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за "беркут" к картавому ушлепку и его жиреющему куму - у них было пять(!) лет безраздельной власти!
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Бугага! Реально, поржал. А было, значит, #уя? В бытность югика прокурором? Много они нарасследовали? Выражаясь его же языком, #уй там, #уйней всякой занимались! Воистину, чья бы корова мычала... копец.
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Что ты знаешь о делах по Майдану кроме роликов сопли?
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Я что-то не понял, это зашквр Зеленского или заслуга Парашенки? Порохоботы, сакжите авторитетно.
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У них патовая ситуация.Ждут спич боса
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Ну про ни *** это Юрий Виталич оптимист. Портновская шобла уже отмазала своих и прямо заявляет что займётся майдановцами. Так что на ни *** в новой Украине остаётся только уповать. Аминь.
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а кого за свою каденцію посадив Луценко? Ти розкажи, а ми послухаємо
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М-да и порохоботы целыми днями что-то там про каких-то там депутатов от СН, типо ну и шпана, а этот "порошенковский болванчик" - верх интеллигенции "Ви отримали нову ОГПУ. І в справах Майдану тепер не буде ні х#я", - Луценко - Цензор.НЕТ 7921 моралисты блин... Как там...-и они еще борются за почетное звание дома высокой культуры быта))"Ви отримали нову ОГПУ. І в справах Майдану тепер не буде ні х#я", - Луценко - Цензор.НЕТ 750
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У меня складывается впечатление, что в период с 2014 по 2019 год, президентом был Зеленский!!!! "Ви отримали нову ОГПУ. І в справах Майдану тепер не буде ні х#я", - Луценко - Цензор.НЕТ 3631
Правильно? Порохоботы, я прав? "Ви отримали нову ОГПУ. І в справах Майдану тепер не буде ні х#я", - Луценко - Цензор.НЕТ 3631
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