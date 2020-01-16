 "Это склейка и просто черный пиар", - нардеп СН Тищенко про "записи Гончарука"

Об этом политик рассказал корреспонденту Цензор.НЕТ.
"Я слушал пленки. И я очень часто с Алексеем Гончаруком на связи в связи с моей активной деятельностью. Я вообще его голос не узнал. Я думаю, что это склейка и просто черный пиар, грязная технология, которой последнее время и я подвергаюсь, и вся наша команда", - сказал Тищенко.
На вопрос, считает ли он, что на записях не голос премьера и склейка, о чем говорил глава фракции СН Давид Арахамия, нардеп ответил:
"Мне голос не показался его. Видите, у нас совпадают даже с Давидом мнения, что это нарезка. Но я его голос не узнал, потому что он там был какой-то шипящий, где-то далеко".
На вопрос, не боится ли он прослушки, Тищенко ответил, что уверен, что его постоянно записывают.
"А я эмоциональный человек и своих эмоций не стесняюсь. Я в одной эмоции с нашим народом…Я уверен, что меня все время записывают. Я этого не боюсь. Но это такая жизнь. Сегодня у каждого в руке гаджет, вы можете включить диктофон, как это вы сейчас делаете, и записывать. Я этого не боюсь. Пожалуйста, записывайте. Я привык к камерам и диктофонам. Я, конечно, не совсем привык к незаконной прослушке, но если это будет на основании закона, то пожалуйста", - ответил "слуга народа".
Более подрообно, что народные депутаты думают о скандале с "пленками Гончарука" можно прочитать здесь.
Напомним, 15 января появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется на заседании, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому экономическую ситуацию в Украине. Говорящий, в частности, указывает на свою экономическую неграмотность, а также "примитивное понимание экономических процессов" Зеленским.
В пресс-службе Кабмина заявили, что информации о подлинности записи у них нет, заявления об отставке премьер не писал.
Позже появились вторая и третья части записи.
Премьер-министр записал видеообращение, в котором заявил, что против него и правительства развернули массированные медиа атаки.
http://cenzoriv.net/index.php?name=news&op=readfull&news=12040
Источник: https://censor.net.ua/n3170368"
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