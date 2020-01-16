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Все про:прослушка (280) Гончарук_Алексей (500) Тищенко Николай (13)

 "Это склейка и просто черный пиар", - нардеп СН Тищенко про "записи Гончарука"

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Николай Тищенко сомневается, что выложенных в интернете записях звучит голос премьер-министра Алексей Гончарука и называет их "склейкой" и черным пиаром.

Об этом политик рассказал корреспонденту Цензор.НЕТ.

"Я слушал пленки. И я очень часто с Алексеем Гончаруком на связи в связи с моей активной деятельностью. Я вообще его голос не узнал. Я думаю, что это склейка и просто черный пиар, грязная технология, которой последнее время и я подвергаюсь, и вся наша команда", - сказал Тищенко.

На вопрос, считает ли он, что на записях не голос премьера и склейка, о чем говорил глава фракции СН Давид Арахамия, нардеп ответил:

"Мне голос не показался его. Видите, у нас совпадают даже с Давидом мнения, что это нарезка. Но я его голос не узнал, потому что он там был какой-то шипящий, где-то далеко".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардепы от СН просят СБУ проверить достоверность "записей Гончарука", - представитель Кабмина в ВР Шуляк

На вопрос, не боится ли он прослушки, Тищенко ответил, что уверен, что его постоянно записывают.

"А я эмоциональный человек и своих эмоций не стесняюсь. Я в одной эмоции с нашим народом…Я уверен, что меня все время записывают. Я этого не боюсь. Но это такая жизнь. Сегодня у каждого в руке гаджет, вы можете включить диктофон, как это вы сейчас делаете, и записывать. Я этого не боюсь. Пожалуйста, записывайте. Я привык к камерам и диктофонам. Я, конечно, не совсем привык к незаконной прослушке, но если это будет на основании закона, то пожалуйста", - ответил "слуга народа".

Также смотрите: "Записи Гончарука" не обсуждали, за его отставку не голосовали, - Корниенко о заседании фракции "СН". ВИДЕО

Более подрообно, что народные депутаты думают о скандале с "пленками Гончарука" можно прочитать здесь.

Напомним, 15 января появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется на заседании, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому экономическую ситуацию в Украине. Говорящий, в частности, указывает на свою экономическую неграмотность, а также "примитивное понимание экономических процессов" Зеленским.

В пресс-службе Кабмина заявили, что информации о подлинности записи у них нет, заявления об отставке премьер не писал.

Позже появились вторая и третья части записи.

Премьер-министр записал видеообращение, в котором заявил, что против него и правительства развернули массированные медиа атаки.

Источник: https://censor.net.ua/n3170368
 
 
 Топ комментарии
 
Мовчи,не проявляй себе дурнем зі своїм ЗЄ.
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Не переживай, у вас таких "склеек" целая куча... Например, о снятии "бл.дей" цельным "главой группы по международным вопросам"... Скоро и на Арахамию "склейка" приспеет...
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зеленые галстуки то для особоупоротых слуг?
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Та ясно шо то козни врагов) и дрочево, и анал-табу, и конверты с баблом - все придумали злые недоброжелатели.
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"Я в одной эмоции с нашим народом…
Источник: https://censor.net.ua/n3170368"

Они не в Трускавце учились, а у Лукашенко - как ездить по ушам лохтората...
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Нихто власть не захватывал.Лукашенко сам подарил страну *****.
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дай йому Бог здоров'я.. Класний гравець
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мені здається він вже років 10 як залишив спорт
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туфта те записи. можно не обращать внимания.
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Странно, - в деле Шеремета склейка записей проканала
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В Слугах все эксперты, только не говорят о похожести остальных голосов, собранных в одном месте...
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"Записи Гончарука" - это высосанный из пальца фейк, выгодный в первую очередь! Коломойскому, а во вторую - так называемой "оппозиции" в Раде.
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Не переживай, у вас таких "склеек" целая куча... Например, о снятии "бл.дей" цельным "главой группы по международным вопросам"... Скоро и на Арахамию "склейка" приспеет...
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протестую - то чисто бес попутал цельного главу группы - к бесу и претензии, глава ни причем...
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Склейка, говоришь? Ну, тебе лучше всех знать за склейки, зная твою любовь до надувных теток.
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Прикмета: свідки сизоносого Петра біснуються - Зеленський вкотре поступив правильно. "Це склейка і просто чорний піар", - нардеп СН Тищенко про "записи Гончарука" - Цензор.НЕТ 597
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Не "НАШ"! Весь світ чманіє і регоче. Вішайтесь від ганьби,нелохи 73%-ні!
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Склейка? А чєво клеили? Пленку на бобинах?
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Народный депутат из фракции "Слуга народа" Николай Тищенко видимо даже немного лучше ванги и конечно же великолепный специалист по определию на слух, шо склеено и нарезано, как и арахимик - в криминалистику бы им, а они в Раде прозябают....
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