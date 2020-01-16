 Гончарук вместе с Зеленским поедет на экономический форум в Давос

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук вместе с Президентом Украины Владимиром Зеленским в дни проведения Ежегодной встречи Всемирного экономического форума 22 и 23 января будет находиться с рабочим визитом в Давосе, Швейцария.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
"В рамках визита глава украинского правительства проведет ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных государств и международных организаций, а также с представителями международного бизнеса", - говорится в сообщении.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский и Трамп прибудут на Всемирный экономический форум в ДавосИсточник: https://censor.net.ua/n3170367
Я вже мовчу про те, що в цілях безпеки в жодній країні світу не рекомендують двом першим особам держави разом візити проводити...
ну вот, зря они ему лизали.
Обидва Обидла забезпечать зебільний внесок у...
Записи Гончарука: в Кабмине подозревают Госспецсвязи, в Нацбанке - НАБУ и Рожкову
В Кабине и Нацбанке провели разборы полётов, связанные с записью 16 декабря.
В окружении Премьер-министра Алексея Гончарука нет людей из спецслужб, поэтому заслушивали айтишников. Специалисты Минцифры Михаила Фёдорова доложили Премьеру, что подозревают в незаконной прослушке своих конкурентов из Госспецсвязи, которым они уменьшили финансирование на 1 млрд гривен. Алексей Гончарук всячески сопротивлялся назначению новым председателем Госспецсвязи Валентина Петрова. У него была своя кандидатура. Люди из Минцифры обратили внимание, что за спиной Премьер-министра в комнате совещаний Нацбанка, где проводилась запись, стоит телефон правительственной связи. Через который теоретически можно было записывать разговор.
В Национальном банке две версии. Первое - что запись была сделана НАБУ и передана Игорю Коломойскому. НАБУ ведёт дела на Якова Смолия, как считают в Нацбанке по заказу Коломойского потому, что Смолий не прекращает судебное преследование олигарха. Обнародование записи связывают с новым иском против Игоря Коломойского на 4,3 млрд гривен, чтобы взыскать накопленные долги по договору поручительства. Собственно запись была сделана 16 декабря через пять дней после того как в Верховную Раду был подан закон о невозможности возврата национализированных банков их прежним собственникам.
Также под подозрением находится Екатерина Рожкова. Пост, который написал Иван Ступак-младший о том, что Рожкова невпопад спросила «Сегодня какое число?», а это стандартная уловка правоохранителей с целью привязать запись разговора к конкретной календарной дате, чтобы потом не говорили, что это было сделано 10 лет назад, принят во внимание. То, что по Рожковой тоже прошлись, не снимает с неё подозрения. Она привыкла фигурировать на пленках. У дамочки иммунитет.
Мы писали, что некоторое время назад близкий к Игорю Коломойскому депутат-блогер Александр Дубинский перестал наезжать на зампреда Национального банка Екатерину Рожкову. Это связано с тем, что гражданский муж Рожковой Андрей Рожок - председатель правления «Проминвестбанка», нашёл общий язык с людьми Коломойского, торгующими акциями этого банка. Рожок не сопротивлялся аресту офиса «Проминвестбанка» и ещё 15 офисов по Украине в пользу Коломойского. А Рожкова стала источником свежей новости, что голосование по «антиколомойскому» закону о невозможности возврата национализированных банков их прежним собственникам перенесено на февраль.
Саме так діють росіяни: вони знищують українську ідентичність. Головний удар спрямовано на українську мову, оскільки це найпотужніший фактор етнічної ідентифікації. Ті, які твердо тримаються української мови, вважаються смертельними ворогами.Російський етнос діє на всій території України
Російська інтелектуальна еліта в Україні у м'який спосіб розмиває українську ідентичність і здійснює русифікацію - так працює Стратегічна п'ята колона: проект «російська Україна» або «інша Росія».
Прості цивільні росіяни цькують українську мову і здійснюють антиукраїнський терор:
Російські бойовики на Донбасі, без жодних дискусій, просто вбивають, а для залякування - відрубують руки, розпорюють животи і виколюють очі. Саме за приналежність до українського етносу росіяни вбили Володимира Рибака, Юрія Поправка, Юрія Дяковського, Степана Чубенка та багатьох інших.Етнічна чистка на Донбасі
На окупованому Донбасі відбулася етнічна чистка: хто не встиг утекти або заховатися, тих убили або взяли в заручники. Ще у 2015 році це констатував на «Радіо Свобода» Денис Казанський: «За офіційною статистикою, окуповані території покинуло понад мільйон людей. В першу чергу - це ті, хто підтримував Україну. Треба констатувати і говорити відверто: там відбулася «етнічна чистка». Вона відбулася відносно м'яко: людей не вирізали, але людей вигнали», - сказав Казанський.
Тому, на його думку, проводити вибори на території, які контролюють угруповання «ДНР» і «ЛНР», нема сенсу - жодна українська партія не матиме шансів на цих виборах, адже українців майже не лишилося. «Я не кажу, що там зовсім не залишилося проукраїнських жителів, безумовно, вони там є, але, на жаль, їх там не така кількість, щоб вони були якимось серйозним фактором. Якщо ми там проведемо вибори, то на них за українські партії ніхто не проголосує, тому що електорат українських партій вигнали з цих територій, і повернутися туди, поки там є озброєні люди, він не може», - вважає Казанський. За його словами, поки частина Донбасу окупована, інтегрувати її до складу України неможливо. Про це йдеться у публікації На окупованому Донбасі відбулася «етнічна чистка», людей вигнали - Казанський (Радіо Свобода)
Про настрої населення окупованого Донбасу дає приблизне уявлення соціологічне опитування, проведене компанією «Нью імідж маркетинг груп» з 7-го по 31 жовтня 2019 року. Ось головні висновки:
1. 64% хочуть увійти до Росії, 60% хочуть об'єднання України з РФ.
2. Понад 70% вибрали варіант «дуже тепло» в питанні про ставлення до Росії.
3. 76% вважають війну Росії проти України «внутрішнім конфліктом». Може вони не бачать російських регулярних військ? Все простіше: вони говорять про конфлікт з «украми». Це природне мислення російського етносу. Саме тому понад 80% донбасян вважають, що дії Росії в Криму були «законним захистом російськомовних», тобто етнічних росіян. ..