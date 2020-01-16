 Гончарук вместе с Зеленским поедет на экономический форум в Давос

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"В рамках визита глава украинского правительства проведет ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных государств и международных организаций, а также с представителями международного бизнеса", - говорится в сообщении.

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