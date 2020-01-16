 "Мистецького Арсенала" нет в списке предприятий, не подлежащих приватизации, - директор Островская

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила директор "Мистецького Арсенала" Олеся Островская, информирует Цензор.НЕТ.

"Правительство утвердило список предприятий, не подлежащих приватизации. И - о, новый вызов! - Арсенала в этом перечне нет. Опера, Центр Довженко и Театр Франко, например, есть, а Арсенала нет. Даже не знаю, как это комментировать", - написала Островская.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский назначил Бородянского главой Совета по вопросам развития "Мистецького арсенала", - указ

Напоминаем, 15 чянваря Кабмин утвердил перечень стратегических предприятий, не подлежащих приватизации.

Также читайте: Зеленский назначил свою супругу на должность, которую ранее занимала Марина Порошенко в "Мыстецьком арсенале"