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Все про:Мистецький_Арсенал (51) приватизация (928) Островская-Лютая (1)

 "Мистецького Арсенала" нет в списке предприятий, не подлежащих приватизации, - директор Островская

"Мистецький Арсенал" не попал в перечень объектов государственной собственности, которые не подлежат приватизации.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила директор "Мистецького Арсенала" Олеся Островская, информирует Цензор.НЕТ.

"Правительство утвердило список предприятий, не подлежащих приватизации. И - о, новый вызов! - Арсенала в этом перечне нет. Опера, Центр Довженко и Театр Франко, например, есть, а Арсенала нет. Даже не знаю, как это комментировать", - написала Островская.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский назначил Бородянского главой Совета по вопросам развития "Мистецького арсенала", - указ

Напоминаем, 15 чянваря Кабмин утвердил перечень стратегических предприятий, не подлежащих приватизации.

Мистецького Арсенала нет в списке предприятий, не подлежащих приватизации, - директор Островская 01

Также читайте: Зеленский назначил свою супругу на должность, которую ранее занимала Марина Порошенко в "Мыстецьком арсенале"

Источник: https://censor.net.ua/n3170366
 
 
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Цього замало. Їм треба цей музей знищити. Надто сильно він асоціюється з Українською Незалежністю, ставши одним з її символів.
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Елна зеленская назначена кем-то по развитию Мистецького Арсеналу! Це вже п-ць, чи ще ніт?!
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В Идии около 150 млн. школьников. Больше, чем все население РФ. И всех школьников кормят бесплатным горячим обедом. Всех, а не только 1-4 классы.
В Индии. Там где бедность и трущобы.
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А куда там сепаршу зелину за наши бабки пристроили?
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Новость должна начинаться так. "Мистецького Арсенала нет".
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Всё приватизированное зё-командой украинский народ назовёт преступлением и вернёт без компинсаций, но с посадками. Это не угрозы - это будущее.
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P.S.: навіть риби в шоці вицибулились на ОЦЕ...
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А що такого? Зеленський уже ввів свою дружину до ради "Мистецького арсеналу".
Напевно, Лена і приватизує ...
"Мистецького Арсеналу" немає в списку підприємств, що не підлягають приватизації, - директор Островська - Цензор.НЕТ 2347
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От був президент Ющенко - Мистецький Арсенал створив, палаци Батурина і Чигирина відновив, український дубляж кіно організував, пільги книговидавцям ввів...

А для простого народу уже в перші свої 100 днів помаранчева команда мінімальну пенсію в 2,5 раза підняла,а мінімальну зп - на 50%, ввела виплати при народженні дитини. А ще люстрацію провели - 20 тис. чиновників-корупціонерів вигнали. А ще контрабанду на митниці прикрили, а ще у Ахметова Криворіжсталь забрали... А ще прийняли закон про відмову від мажоритарки уже на найближчих виборах і тому в 2006 вибори провели вже за пропорційною системою.

Питання до зеботів: а ваш Зе хоч 10% від цього за свої півроку зробив???
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большинству плебса "а какая разница? у них есть Кремль".
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