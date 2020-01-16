 "Мистецького Арсенала" нет в списке предприятий, не подлежащих приватизации, - директор Островская

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила директор "Мистецького Арсенала" Олеся Островская, информирует Цензор.НЕТ.
"Правительство утвердило список предприятий, не подлежащих приватизации. И - о, новый вызов! - Арсенала в этом перечне нет. Опера, Центр Довженко и Театр Франко, например, есть, а Арсенала нет. Даже не знаю, как это комментировать", - написала Островская.
Напоминаем, 15 чянваря Кабмин утвердил перечень стратегических предприятий, не подлежащих приватизации.
В Индии. Там где бедность и трущобы.
Напевно, Лена і приватизує ...
А для простого народу уже в перші свої 100 днів помаранчева команда мінімальну пенсію в 2,5 раза підняла,а мінімальну зп - на 50%, ввела виплати при народженні дитини. А ще люстрацію провели - 20 тис. чиновників-корупціонерів вигнали. А ще контрабанду на митниці прикрили, а ще у Ахметова Криворіжсталь забрали... А ще прийняли закон про відмову від мажоритарки уже на найближчих виборах і тому в 2006 вибори провели вже за пропорційною системою.
Питання до зеботів: а ваш Зе хоч 10% від цього за свої півроку зробив???