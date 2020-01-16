 Жалобы от пострадавших из-за прорыва теплосети в Киеве будет рассматривать отдельная комиссия, - КГГА

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе КГГА.
Согласно сообщению, комиссия работает на базе коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго". Как сообщили на предприятии, комиссия будет работать с 17-го по 31 января.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Движение транспорта возле ТРЦ "Оcean Plaza" в Киеве восстановлено, - КГГА
Напомним, вечером 13 января возле станции метро "Лыбедская" в Голосеевском районе Киева возле торгово-развлекательного центра "Ocean Plaza" прорвало трубу с горячей водой, которая затопила проезжую часть и первый этаж ТРЦ.
При порыве теплосети в Голосеевском районе Киева на ул.Антоновича, 174 легкие ожоги получило 9 человек, которым оказывается медицинская помощь. Транспортное движение по улице Антоновича перекрыли.
А то, такое купание и на халяву.