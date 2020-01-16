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Все про:КГГА (2297) Киев (18437) прорыв (66) трц (14)

 Жалобы от пострадавших из-за прорыва теплосети в Киеве будет рассматривать отдельная комиссия, - КГГА

В Киевской городской администрации сообщили, что создана комиссия для рассмотрения обращений граждан по ущерба здоровью из-за повреждения магистрального трубопровода на улице Антоновича в Киеве.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе КГГА.

Согласно сообщению, комиссия работает на базе коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго". Как сообщили на предприятии, комиссия будет работать с 17-го по 31 января.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Движение транспорта возле ТРЦ "Оcean Plaza" в Киеве восстановлено, - КГГА

Напомним, вечером 13 января возле станции метро "Лыбедская" в Голосеевском районе Киева возле торгово-развлекательного центра "Ocean Plaza" прорвало трубу с горячей водой, которая затопила проезжую часть и первый этаж ТРЦ.

При порыве теплосети в Голосеевском районе Киева на ул.Антоновича, 174 легкие ожоги получило 9 человек, которым оказывается медицинская помощь. Транспортное движение по улице Антоновича перекрыли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Потоп в Ocean Plaza – пример борьбы с последствиями, а не причинами, - cоветник премьера Голик

Источник: https://censor.net.ua/n3170365
 
 
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Выставить им счет за использование горячей воды!
А то, такое купание и на халяву.

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Еще и ТРЦ "Ocean Plaza" "вжарить" за нецелевое использование здания в качастве общественных бань с бассейном горячей воды....
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прокуратура и суды должна рассматривать, а не отдельная комиссия. Ахренели. Там люди ожоги получили.
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