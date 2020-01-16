 Украина призвала увеличить бюджет СММ ОБСЕ на Донбассе для обеспечения мониторинга в ночное время

Об этом заявил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ 16 января, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мониторинг ситуации безопасности в ночное время остается особенно проблематичным. Из соображений безопасности наземные патрули не могут свободно передвигаться по оккупированным Россией территориям Донбасса, что подрывает способность Миссии наблюдать за нарушениями прекращения огня. Однако около 55% таких нарушений регистрируются, как сообщала сама СММ, в ночное время суток, прежде всего, камерами СММ и сотрудниками мониторинга, размещенными на передовых базах патрулирования. Если мы хотим обеспечить всеобъемлющее наблюдение круглосуточно, мы должны усилить технические возможности Миссии для этого", - сказал украинский дипломат.
В связи с этим, делегация Украины подчеркнула необходимость обеспечить адекватное увеличение ресурсов для следующего бюджета СММ, который должен быть принят до конца марта.
"Мы рассчитываем на то, что государства-участники позволят этому произойти", - добавил Цымбалюк.
Представитель Украины также отметил критическую важность обеспечения свободного и безопасного передвижения наблюдателей ОБСЕ по оккупированным районам Донбасса.
"Мы решительно осуждаем продолжающуюся практику России по ограничению и препятствованию свободы передвижения СММ. В течение трех недель после последнего очередного заседания Постоянного совета наблюдатели зарегистрировали 65 не связанных с минами ограничений - все, кроме одного, произошли в оккупированных Россией районах Донбасса", - заявил Цымбалюк.
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ начала свою работу с середины 2014 года, прибыв по просьбе украинских властей. Ее задача - беспристрастное наблюдение и отчет за ситуацией в стране, в частности на оккупированных территориях Крыма и Востока. Также СММ должна способствовать диалогу между сторонами конфликта. В ее состав входят невооруженные гражданские наблюдатели из 44 государств-членов ОБСЕ.
Миссию нередко укоряют в чрезмерной инертности и пророссийской позиции. В состав ОБСЕ входит Российская Федерация и часть стран, координирующих с ней свою политику в отношении Украины. Очевидно, что деятельность СММ согласовывается Россией, говорит бывший представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин.
"В таких условиях миссия объективно ограничена в своих действиях. Например, она не посещает оккупированный Крым, имея мандат на всю территорию Украины, поскольку Россия против. Очевидно, у России есть интерес, чтобы в составе СММ работали предвзятые люди. Но говорить о том, что все представители миссии предубежденные, также нельзя", - объясняет Бабин.
По оценке экс-представителя Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Романа Бессмертного, сегодня ОБСЕ в большей степени контролируется Россией.
"Кремль за счет коррупционных действий фактически "зашпионил" аппарат ОБСЕ своими резидентами, а миссии - своими представителями. Именно поэтому ее миссии, мягко говоря, очень слабые. Во многих случаях они имитируют выполнение поручений. А тех миссионеров ОБСЕ, кто пытается действовать активно, просто убирают", - рассказывает дипломат.
По состоянию на декабрь миссия насчитывает 766 иностранных наблюдателей, включая 41 гражданина Российской Федерации. Нет никаких гарантий, что информация, полученная российскими наблюдателями, впоследствии не направляется в ФСБ, отмечает экс-глава комитета ВР по иностранным делам Анна Гопко.
Ранее бывший глава украинского МИД Павел Климкин высказывал уверенность в том, что все россияне в СММ работают на спецслужбы. "Только единственное, чего я не знаю, так это то, работают ли они на одну спецслужбу, или на все вместе", - сказал Климкин в июле 2018 года.
Это заявление появилось на фоне "шпионского" скандала, в который угодила ОБСЕ. Немецкий телеканал ARD выяснил, что внутренние документы СММ, данные о коммуникации тогдашнего первого замглавы миссии Александра Хуга, а также мини-досье на ее членов, вероятно, попали в российскую ФСБ. Предположительно, они были переданы одним из сотрудников мониторинговой миссии.
Впрочем, это не единственный инцидент с участием СММ, имеющий российский след. В 2015 году журналисты ТСН установили, что в ее составе числится офицер главного разведуправления РФ Максим Удовиченко. Телеканал продемонстрировал видео, на котором он навеселе агитировал местных жителей за "русский мир", называя Украину "сранью". Впоследствии ОБСЕ уволило Удовиченко за пьянство.
Несколько лет назад в сети появилось фото представителей миссии на свадьбе дочери луганского боевика Владимира Тимофеева, известного как "Стахановский Бабай". Тогда в СММ извинились за инцидент и сообщили, что больше не сотрудничают с оскандалившимися наблюдателями.
В августе прошлого года миссия была вынуждена попрощаться с еще одним российским наблюдателем Николаем Алексеевым. Медиа обнаружили его публикации в Facebook, в которых он, среди прочих пророссийских постов, желал смерти "поганым" украинцам и прославлял "шахтеров ЛНР и ДНР".
В биографии очень многих миссионеров из других стран также прослеживается связь с Россией, включая "верхушку" СММ, отмечает Бессмертный. По его словам, некоторые представители миссии, участвовавшие в Минском процессе, ранее работали в России и входили в наблюдательные советы крупных российских компаний.
"В составе миссии, безусловно, есть люди, преданные своему делу. Например, бывший председатель СММ ОБСЕ в Украине Эртугрул Апакан. Но были и другие, например, Александр Хуг, у которого жена - россиянка. Я ничего против этого не имею, но неужели не нашлось майора или полковника, у которого не было бы каких-либо связей с Россией, чтобы возглавить эту миссию?" - рассуждает Бессмертный.
Между прочим, в октябре 2018 года благодаря своим неоднозначным высказываниям Хуг также напоролся на критику украинских властей и общественности. В интервью Foreign Policy он заявил, что ОБСЕ "не увидела прямых доказательств" российского вмешательства на Донбассе.
Но в то же время, по его словам, миссия фиксировала конвои, пересекающие границу Украину в районах, где нет официальных пунктов пропуска, а также людей с опознавательными знаками российской армии. Позже издание исправило интервью, удалив из него скандальные фразы. Cам Хуг уточнил, что опубликованный текст не отражал его точку зрения.