 Украина призвала увеличить бюджет СММ ОБСЕ на Донбассе для обеспечения мониторинга в ночное время

Об этом заявил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ 16 января, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мониторинг ситуации безопасности в ночное время остается особенно проблематичным. Из соображений безопасности наземные патрули не могут свободно передвигаться по оккупированным Россией территориям Донбасса, что подрывает способность Миссии наблюдать за нарушениями прекращения огня. Однако около 55% таких нарушений регистрируются, как сообщала сама СММ, в ночное время суток, прежде всего, камерами СММ и сотрудниками мониторинга, размещенными на передовых базах патрулирования. Если мы хотим обеспечить всеобъемлющее наблюдение круглосуточно, мы должны усилить технические возможности Миссии для этого", - сказал украинский дипломат.

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В связи с этим, делегация Украины подчеркнула необходимость обеспечить адекватное увеличение ресурсов для следующего бюджета СММ, который должен быть принят до конца марта.

"Мы рассчитываем на то, что государства-участники позволят этому произойти", - добавил Цымбалюк.

Представитель Украины также отметил критическую важность обеспечения свободного и безопасного передвижения наблюдателей ОБСЕ по оккупированным районам Донбасса.

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"Мы решительно осуждаем продолжающуюся практику России по ограничению и препятствованию свободы передвижения СММ. В течение трех недель после последнего очередного заседания Постоянного совета наблюдатели зарегистрировали 65 не связанных с минами ограничений - все, кроме одного, произошли в оккупированных Россией районах Донбасса", - заявил Цымбалюк.